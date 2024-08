El descrédito global

Descrédito. Y cada vez mayor, pues ya no sé si lo que leo, me dicen y cuentan es o no verdad. Tras leer alguna noticia siempre aparece alguien que, más temprano que tarde, me dice que no me lo crea porque no es cierta y ha sido publicada para crear desestabilidad, desasosiego, incertidumbre e inquietud en el personal.

Por si fuera poco añade más adelante que ese tipo de noticias es cada vez más frecuente y que provienen de la llamada ‘Teoría del Ventilador’ que hace que se pongan nerviosas las distintas opciones políticas. Como remate final a su tesis doctoral me endosa un nuevo “palabro” que cada vez se escucha más. Hablo de “fake new” cuando empiezo a estar harto de que se utilice tanto anglicismo para denominar las cosas como si nuestro idioma castellano no tuviera palabras más que suficientes y acertadas para definirla como noticia falsa, no veraz, manipulada, bulo, etc. Sin ir más lejos les pongo un ejemplo real.

Una persona a la que conozco muy bien me confesó que ya no sabe en qué ni a quién creer en este mundo que cada vez está más loco y perdido. Por la confianza y buena relación que mantenemos desde hace muchos años, me contó recientemente un episodio que le ha tocado vivir.

Hace años tuvo que cerrar su empresa ante la imposibilidad de asumir la viabilidad económica de la misma que estaba avalada ante una entidad bancaria por su único patrimonio, una vieja casa con ‘prao’ que, como garantía para su trabajo, había rehipotecado en varias ocasiones.

Cerrar y enviar al personal al paro le llevó a una situación angustiosa. La penuria económica por falta de ingresos hacía imposible atender el compromiso de pago de dicha hipoteca decidiendo con gran pena y tristeza, renunciar a su casa y entregar la propiedad al banco a fin de cancelar íntegramente recibos pendientes y finiquitar la operación.

Todo parecía ir por buen camino hasta que -desde arriba- debieron “dar un toque” al director de la sucursal: “Nosotros queremos dinero. Ni pisos ni casas. Hazle una nueva hipoteca a más largo plazo…”. Esta propuesta no la podía aceptar viendo la situación en que se encontraba pensando además que dejaba bien clara su voluntad de pago a la entidad. La casa con pequeña finca había sido valorada por la propia entidad en 1999 en treinta y ocho millones de las antiguas pesetas.

Pero entre los bancarios y leguleyos de la entidad no debió gustar su triste pero firme decisión de renunciar a cuanto tenía pese a la pérdida económica que para él suponía. Fue en 2012 cuando el banco puso en marcha un proceso que no se finiquitó (no sabía por qué), hasta cinco años después.

En 2017, con luz y taquígrafos, entregó las llaves en el juzgado con mucha pena por un lado pero con la tranquilidad y confianza por otro al saber que quedaba resuelto íntegramente todo el asunto tal y como le manifestó el abogado que representaba a la entidad bancaria.

“Pero no. No. Y te prometo que no doy crédito a lo que me acaba de pasar. En este 2024, siete años después de aquella entrega de llaves reclaman gastos por dos mil y pico euros (más intereses), que quedaron pendientes en la tramitación amenazando con el embargo inmediato del sueldo de uno de mis hijos…”.

Me pregunto si realmente es posible que ocurran cosas así. ¿Es esto normal? ¿A quién creer? La verdad es que cuando escucho testimonios como este me reafirmo en muchas de mis creencias. No puedo entender ni soy capaz de asimilar que haya individu@s robando descaradamente ante los ojos de toda la sociedad y que sigan impunemente libres y campando a sus anchas como si nada. Tampoco que haya ‘palmeros’ y puestos “a dedo” (antiguamente recomendados y “enchufados”), que no dan un palo al agua y que viven a cuerpo de rey… O indultados, “chorizos” y prófugos que, en muchos casos “se van de rositas” y aquí no pasa nada.

Estudié hasta quinto de Derecho y -afortunadamente- lo dejé a base de llevarme desengaños y ver que no había justicia. Una justicia simbolizada en una mujer con los ojos vendados en cuyas manos sostiene una balanza y una espada.

Por contarlo novelescamente la “Diosa de la Justicia” representa con su balanza la equidad y el equilibrio en la valoración de sus decisiones que deberían ser tomadas a ciegas (ojos vendados), para no favorecer ni inclinarse hacia uno u otro lado. Sin favoritismos. Con la espada muestra su autoridad al estar respaldada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garantizan el cumplimiento de sus decisiones.

¿Creen ustedes que eso se cumple? ¿Cuántas veces han escuchado que los detenidos entran en comisaría por una puerta y salen por otra? ¿Cuántas veces se alega que el acusado se encuentra enfermo para no comparecer o testificar? Y al final… ¿Quiénes son los que terminan pagando las consecuencias y dineros de tramas, chanchullos, ‘sobres’ y ‘mordidas’?

De ERES y otros muchos asuntos mejor no hablar. El trasfondo es que se reclama siempre a los débiles, a los más vulnerables y en general, a los pobres salvo algunas excepciones que son las que confirman la regla. Vivimos a nivel global unos tiempos de desconfianza, de descrédito sin ya saber en quién confiar y a quién creer.

De Ucrania se dejó de hablar cuando empezó el conflicto bélico entre Israel y Gaza al que parece se quieren sumar otros países “afectados” como Irán o Líbano… Estados Unidos nos dice que cree que llegará el acuerdo de paz pero mientras sigue suministrando “material” a las fuerzas de Netanyahu. Zelenski sigue pidiendo ayuda y recupera parte de su protagonismo al adentrar sus fuerzas en territorio ruso…

Guerras y ‘negocios’ con armamento sin saber a quién creer. Aunque sigue habiendo Covid, la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos habla ahora de la llamada MPOX o “Viruela del Mono” focalizada en el Congo. Las organizaciones y expertos médicos nos dicen que en Kenia y Uganda también necesitan ayuda que -al parecer- de momento no van a recibir.

Y ya más cerca, la empresa que quiere ‘engordar’ almejas en la Ría de Villaviciosa comenta en prensa que su actividad va a mejorar la calidad del estuario. Y me pregunto qué si es viable desarrollar esa actividad industrial ¿por qué no salieron adelante las almejas sembradas por técnicos del Principado con los mariscadores ribereños? Y entonces ¿por qué se mantiene la prohibición de mariscar a los profesionales?

Ni absoluta ni relativa. Vivimos en un mundo en el que pocos hablan con la verdad como estandarte. El descrédito es global y la sociedad parece digerirlo y lo asume como si nada. Admite todo sin apenas rechistar y hasta debe considerarlo como algo normal.

Voy a dar un giro radical. La Villa está de moda y hay un gran ambiente por las calles con la campaña de ACOSEVI. Las tiendas y comercios se dejan ver fuera de sus establecimientos con la alegría y complicidad de quienes visitan en esta época nuestro municipio. Además, a esta Semana del Comercio en la calle hay que añadir el Mercado Artesano y Agroalimentario. Y por si fuera poco, también el buen tiempo que ha acompañado a las fiestas patronales como las celebradas en Argüeru (San Mamés), El Requexu y Tazones (San Roque y San Roquín), por citar algunas.

Les aseguro que no miento. Pueden creerme. Todo esto de Villaviciosa es cierto. No hay la más mínima posibilidad de descrédito como también ha sucedido con esas citas ineludibles que tienen los veranos en este rincón del paraíso con los Atardeceres Musicales del Círculo Cultural Valdediós, las Noches de Teatro o el XIII Festival de la Ría “Enrique Correa” que finalizó este pasado día 15.

En fin… hoy me iré a la cama sin saber si es verdad o no que el denominado colectivo “Socialistas Asturianos” o sector crítico ante la FSA y el presidente del Principado Adrián Barbón son una nueva “fake new” lanzada por la extrema derecha. De momento tengo que esperar en un lugar maravilloso que está a la vera de la Ría de Villaviciosa que sigue sin almejas ni mariscadores doce años después.