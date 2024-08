Aprendiendo a escribir

O al menos… "intentándolo con pasión" que fue lo que me dijo no hace mucho un amigo que -como yo- veraneaba en Ceceda-Nava, cuando éramos jóvenes. Aquellos eran tiempos de pandilla animada en los que tuvieron lugar nuestros primeros escarceos amorosos y alguna que otra loca aventura pero, sobre todo, tiempos maravillosos porque aquellos veranos, “aquellas vacaciones de entonces” como decía mi primo Manuel Fonseca de la Llave, duraban casi tres meses. De junio a septiembre. Antes que nada decirles que siempre dejo claro que no soy escritor ni tampoco periodista. Pero me dicen que esto de escribir no se me da nada mal y aunque me considere un simple “junta-letras”, empiezo a tener mi pequeño grupo de seguidores que me animan a continuar según me dicen, por lo entretenida que resulta la lectura de cuanto escribo. “Un relato o lectura que te lleva por los distintos puntos de vista ideológicos pero que siempre tratas con elegancia e incluso, con ironía y humor” como me escribió otro gran amigo y vecino llamado Javier Monteserin.

Les prometo que todas las semanas intento hacerlo de la mejor manera posible aunque no siempre me quedo satisfecho. Lo que más me cuesta es centrarme en la Villa y la Comarca de la Sidra que es lo que el periódico me pidió para esta colaboración semanal en la edición digital que La Nueva España dedica a Villaviciosa. Sin embargo el rumbo frenético que toman algunas noticias y acontecimientos ya sean locales, autonómicos, nacionales o internacionales me empujan y obligan, a salirme del guión previsto en infinidad de ocasiones. Les aseguro que no puedo quedarme impávido ni “de brazos cruzados” ante algunas cosas que todos estamos viendo. Hablo de “todos” que son tanto quienes están a favor como los que están en contra y por eso les puedo confesar que tengo la conciencia más que tranquila. Como ejemplo, tras haber escrito hace una semana sobre el ‘Show de Puigdemont” con su fugaz entrada y salida de España. Es más, tal vez me quedé corto tras la información que he recibido hace dos días.

Nacido y residente en Gerona/Girona, desde allí me telefoneó esta semana un amigo y cliente a quien conozco desde hace más de doce años. Es un gran aficionado a los rallyes pero que hasta ahora, nunca me había hablado de política en la que me ha dicho que ni entra ni quiere saber nada de ella. Estábamos hablando de coches y carreras cuando repentinamente dio un brusco giro a nuestra conversación para decirme que le pareció absolutamente vergonzoso que no se hubiera detenido a Puigdemont mientras hablaba en aquél escenario del que desapareció como por arte de magia pudiendo además salir del país como si nada y eso que… ¡¡ya llevaba cuatro días aquí!!

Quedé perplejo al escucharle porque conozco bien a Josep con quien suelo hablar una o dos veces al mes sin que jamás me haya decepcionado desde que nos conocimos. Si realmente fuera cierto que el ex presidente de los catalanes entre 2016 y 2017 hubiera estado en Girona cuatro días antes de su arenga televisada sin ser detenido… es para, en mi humilde opinión y directamente, dejar sin trabajo a todos los mandos de la cúpula policial de la Generalitat de Catalunya (Mossos d’Esquadra). Prefiero pensar que posiblemente sea una de esas “fake-news” de las que también hablé y que corre por la ciudad atravesada por el río Ter.

Como todos también creo que hemos sido testigos de la marcha decidida e imparable de la actual vicepresidenta americana Kamala Harris como candidata a ocupar la Casa Blanca en el próximo enero. En apenas un mes EE.UU. parece haber recobrado una alegría que parecía perdida para los demócratas estadounidenses. Algo parecido necesitábamos por aquí. Aire fresco, menos cabreos y más sonrisas en vez de tanta tensión, continuos cruces de acusaciones y la desilusión de casi todos los ciudadanos. Añoro por ejemplo, el buen rollo que ofrecen los mítines y convenciones de la aspirante hindú-jamaicana a la presidencia americana y reconozco que tengo una cierta envidia. Pero es una “envidia sana” propiciada por el conjunto del partido demócrata al ver a un Tim Walz emocionado y agradecido que puede convertirse en su vicepresidente. Y también, sana envidia por la unión, bendición y apoyo a Kamala de los ex presidentes Bill Clinton, Barack Obama y sus esposas Hillary y Michelle. Una ‘piña’, una unión que hace la fuerza y que no terminamos de ver en ningún grupo político español (independentistas incluidos), puesto que dentro de todos ellos hay rencillas y disputas internas.

Y en otro orden de cosas… digamos que ¡no hay derecho! Que ayer sábado tras un amanecer muy soleado terminó llegando la lluvia y bajando la temperatura cuando menos falta hacía. Tazones y Villaviciosa llevan esperando todo un año la llegada de su alteza y futuro emperador Carlos V para la recreación teatral de aquél 19 de septiembre de 1517. La historia se repite de alguna manera. Fue a consecuencia de una galerna que la flota imperial buscó abrigo en el asturiano puerto marinero de Tazones.

Una vez más y a propósito de esto último me ha dado pena y vergüenza ajena el bajísimo nivel cultural que existe (o tenemos), tras ver y escuchar esta semana las respuestas de dos concursantes en un conocido programa de la televisión astur. La pregunta formulada fue: “¿Qué emperador pisó tierra española por vez primera en Tazones?” Y alucinen como yo: para uno “Carlomagno” y para su compañero, ¡¡“Napoleón”!! No sigo. (Iba a decir “la madre que me parió”). Lo que sí es una realidad incuestionable es el lleno total que presenta Villaviciosa en este verano 2024. La gente consumirá más o menos pero hay momentos en los que literalmente ‘no cabe ni un alfiler’ y no me refiero sólo a la búsqueda de plazas de aparcamiento algo que es prácticamente imposible ya que hay más vehículos que espacios. Y al margen de la A-8 y sus ya famosas ‘caravanas’ con indicadores avisando desde Oviedo y Gijón que el aparcamiento de Rodiles está completo… en esta época tenemos otra caravana “fija y duradera” que también aspira a podio.

Sólo un día de los que me he acercado hasta la Villa he tenido suerte. Pero no porque el tráfico fuese fluido sino porque en el cruce de la AS-256 que viene de Gijón y Venta les Ranes con la N-632 que te acerca a la capital desde la autopista, había un agente de la Policía Local que con su trabajo alivió la paciencia y espera de todos cuantos viajábamos en coche. Pero todos sabemos (las autoridades del Principado también), que es un punto peligroso y “gris” por su prolongada y nula gestión para resolverlo. El atasco ya es famoso desde hace años y se produce siempre en temporada estival. En dos de estos últimos días, la retención comenzaba en el cruce y llegaba hasta el bache -y casi socavón permanente- que está próximo al acceso de Bedriñana…

Esta afluencia masiva de veraneantes, turistas y visitantes eventuales puede ser también la causa de que en muchas casas dispongamos, en general, de un mínimo caudal de agua. Hay días en los que… o te levantas ‘entre gallos y medianoche’ para ducharte o si lo intentas hacer a hora normal corres el riesgo de quedar enjabonado de arriba abajo. Les aseguro que vivo aquí desde hace quince años y es este el primer verano en que miro con más pasión y frecuencia hacia la “alcachofa” de la ducha con la esperanza de que me envíe un chorrito o “hilillo” de agua tal y como dicen por el sur.

Y si me lo permiten también quiero hacerles una pregunta: ¿Sabe alguien la causa o el por qué de que todos los sábados y domingos a partir de las 16:50 horas se pierda la señal de nuestras televisiones? ¿Será porque es la hora de las películas ‘baratas’ de Rosamunde Pilcher en TVE que todas empiezan y terminan igual? Mientras espero que alguien me lo aclare tengo otro buen amigo (y genio de la percusión tradicional), como es Simón San José que no sólo está presente en misas, pasacalles, dianas, festivales de tonada, conciertos, bandas de gaites, etc. con todos sus instrumentos sino que, además, saca tiempo para elaborar ‘Sidra Casero’. Precisamente en el certamen celebrado en Villaviciosa hace unos días fue el gran triunfador. Queda claro pues que “toca todos los palos” y desde aquí mi felicitación y público reconocimiento a su trabajo como también como ‘Llagareru de Puelles’.

Y uniendo el éxito de Simón San José termino con unas letras sobre la música que es otra de mis pasiones en este “Aprendiendo a escribir” de hoy. Reconozco que los tiempos han cambiado mucho pero -insisto- en que hay cosas que no se pueden olvidar. El otro día les hablaba de la repercusión de aquél slogan “Asturias paraíso natural” que ha vuelto a ponerse de moda treinta y cinco años después. Todo parece indicar que los creativos y publicistas actuales no se rompen mucho la cabeza “ni se devanan los sesos” como decía mi abuela Juana. Gracias a ello he vuelto a escuchar al gran Stevie Wonder algo que me han recordado los paneles luminosos de la A-8, la Autovía del Cantábrico y los “nuevos” consejos de la Dirección General de Tráfico (DGT), “Si bebes no conduzcas” que fue la base de un anuncio/spot televisivo de los años ochenta que estaba protagonizado por el músico, compositor y cantante invidente nacido en Michigan. Por cierto, un hombre que también apoya a la candidata americana Kamala Harris.

En la tarde de este 25 de Agosto el emperador Carlos V acompañado por todo su séquito entrará en el casco histórico de Villaviciosa rememorando lo acontecido hace cinco siglos en las inmediaciones de la Casa de los Hevia, lugar donde pernoctó en el año 1517. Además hoy la iglesia católica celebra a San Luis -Rey de Francia- y ahí lo dejo por si alguno me quiere felicitar.