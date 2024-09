El Parque Camín, el turismo y otros desvelos

Cincuenta años es un número de años que suele celebrarse y esos son los que hace que Joaquín Rubio Camín llegó a Villaviciosa, la instalación de tres de sus esculturas, donadas por la familia para instalarlas en el parque que lleva su nombre, es una buena manera de hacerlo.

“A lo largo de mi vida hube de tomar decisiones que me marcaron decididamente, pero asentarme en este concejo ha sido sin duda la más certera. Por mi carácter y profesión, necesito y amo profundamente la naturaleza en todas sus facetas, por ello estoy donde debo estar” (Camín dixit). Primero la Villa como residencia, después, buscó un prau para colocar una panera que le habían regalado. A la panera, que utilizó al igual que sus conventuales vecinos como celda de trabajo procesual, y proporcionó al artista la tranquilidad y aislamiento deseados, le siguió la casa, de singular arquitectura contemporánea diseñada por el propio Camín y el arquitecto José Ramón Miyar, donante de la panera. Después los árboles, sus árboles, cuidando su crecimiento desde la semilla, algunos regalados en maceta, otros reproducidos por esquejes, plantados o trasplantados. Y el “Prau Tempranu” se llenó de plantas, de pájaros –con permiso del raitán que celosamente lo guarda-, de cristos, de zurbaranes, de sanpedros y sanlorenzos, de angulares, de esculturas y de vida.

Tres de aquellas esculturas, “Angular”, “Encuentro en 90º” y “A Tintoretto”, acompañan los viejos árboles que un día fueron parte del frondoso jardín de la familia Fernández y hoy adornan el parque que lleva su nombre.

A Camín le gustaría su parque, no sé por qué lo dividieron con un talud y una calle que pasa por encima, pero creo que le gustaría. Probablemente plantaría nuevos árboles en la parte más desnuda y quitaría el arfueyu, eso sí, que crece peligrosamente en la rama de un ablanu. El parque Camín, es ahora más Camín, su obra se integra en el jardín y lo hace de forma seria, bella y ordenada, como a él le gustaba.

Pudimos haber disfrutado en Villaviciosa de otro gran parque, el de la Ría, desde El Riañu a Carda, diseñado y proyectado por Camín por encargo del Ministerio de Obras Públicas, para ordenar y embellecer el espacio ocupado por la autovía a su paso bajo la ría –Camín era también un gran diseñador, “el conocimiento de todo es necesario para el conocimiento de algo”, frase que oyó al científico Faustino Cordón e hizo suya, su curiosidad no tenía límites-. La caída del ministro encomendador nos privó de la ejecución y disfrute de un magnífico y genial pensamiento de Camín hecho parque. Los políticos deben tener prohibido hacer cosas que estén bien pensadas, sobre todo si están hechas por otros políticos que no sean de su cuerda, y claro, si no se hacen bien, si se hacen, se harán regular o mal. Y de esta verdad tenemos tantos ejemplos que me cansara de relatar.

En todo caso, pocos pueblos y villas podrán disfrutar del número de parques y jardines que tenemos en Villaviciosa, ciertamente que alguno destrozado de forma sigilosa, intencionada y con total impunidad para mayor deshonor y vergüenza de la autoridad autora, me refiero al parque de La Alameda y a la Confederación Hidrográfica del Norte de España, que destruyó la presa, vestigio industrial del siglo XVI, y el deleitoso y ameno estanque que adornaba el parque, lugar de esparcimiento de las gentes de la Villa desde hace casi tres siglos.

Durante el verano se suscitó cierto debate sobre la masificación turística, hubo mucha gente en la Villa sí, pero no en los parques, que se podían disfrutar holgadamente. En la vida de nuestros parques, en general es lenta, se puede percibir el paso del tiempo en su paisaje, y no se aprecia la masificación que se ha puesto en cuestión este verano. Ni siquiera Rodiles, que otros años reventaba las costuras de gente que acudía a la playa más bonita de Asturias. La masificación está donde siempre estuvo, caravanas de coches en calles y carreteras, y colas en los restaurantes y terrazas. Gente mucha y muchos de ellos turistas, pero menos que otros años y menos tiempo, al decir de los hoteleros y hosteleros que son los que mandan en la cuestión, y con bastantes menos perres.

Hace unos veinticinco años, más o menos, recuerdo que nos vendieron y prometieron hacer de la Villa una cosa que se llamaba slow city, era un movimiento que venía de Italia, decían que buscaban municipios donde las personas tuvieran curiosidad por su historia, se quería promover la mejora del medio ambiente, las nuevas tecnologías, huir de la globalización y salvaguardar y promocionar productos de la gastronomía local. Priorizar la creación de teatros y plazas tranquilas, de cafés y restaurantes slowly, que dicho en inglés parecían más lentos, pero los que se hicieron acabaron llenos de bullicioso público como los chigres de toda la vida. En fin, la cosa iba de ralentizar la circulación y frenar una vida que se percibía vertiginosa y en ocasiones violenta.

Aquel deseo de hace un cuarto de siglo creo que se ha conseguido por imposición de la vida misma. En una Villa como la nuestra con la población más envejecida probablemente de Europa, durante diez meses la vida de nuestros vecinos no es precisamente trepidante, y los otros dos los dedicamos al turismo, ese ente sagrado al que los gestores de lo público consagran toda su obsesión, y no debe de faltarles razón porque sin industria, una construcción en paro y con un sector primario dando les aboquiaes, en alguna parte tendrán que buscarse la vida los jóvenes que no marchan. En todo caso quizás haya que preguntarse qué fue lo que se hizo mal para llegar a esta situación.

P.S.: Me había prometido a mí mismo no hablar de ello, pero debo tener la microbiota totalmente descontrolada, la causa, una vez más el IPLA. Dar como noticia el cómo van guardando en cajas el cuantioso material de trabajo acumulado en tantos años de estancia en Villaviciosa para trasladarlo a Oviedo, quizás sea una revelación de gran interés en la capital, digna de figurar en el pregón de las fiestas mateinas incluso, pero en nuestra villa es hurgar en la herida que nos ha producido su expolio. La noticia debería estar en el deshonor y vergüenza que debieran sentir en el CSIC por tamaño atropello, y en la posible malversación de fondos públicos –si la ampliación que estaba proyectada hacer en el IPLA de Villaviciosa tenía un costo de cuatro millones de euros, y se gastan catorce para llevarlo y hacerlo en Oviedo con espurios argumentos ¿puede considerarse malversación?-. ¿Alguien ha cuantificado el daño causado al desarrollo de Villaviciosa?. No, seguramente que no, solo son expolios, traiciones, mentiras…Política, vamos.