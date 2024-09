El reencuentro

Corría el año 1987 y con esa imprevisible forma de actuar que tiene el destino tuve que incorporarme de manera urgente y exprés a un nuevo trabajo en Zaragoza que, como le dije a mi amigo cura José Antonio González Montoto, era la única ciudad de toda España en la que no tenía ningún familiar y tampoco ni un solo conocido.

El Padre Montoto -mi guía espiritual- no solo volvería a rezar por mí para que todo fuese bien, sino que, también, me entregó una especie de contraseña a modo de llave secreta que me permitiese entrar en la capital aragonesa con total garantía y tranquilidad. Aquellas palabras que me enseñó siempre las utilicé a orillas del Ebro ante cualquier imprevisto ganándome ipso facto, el cariño de todos los aragoneses.

Tranquilo Luis. No vas a estar solo. Basta con que pronuncies lo siguiente: “La Virgen de Covadonga le dijo a la Pilarica… mientras venga un asturiano… ¡no te preocupes mañica!”. Y efectivamente el mini poema a modo de cuarteto funcionaba a la primera resultando infalible. Siempre me abrió todas las puertas de esa ciudad maravillosa y el tiempo que viví allí lo guardo entre mis mejores recuerdos.

Con pena tuve que dejarla al venderse a una multinacional la empresa en la que trabajaba como jefe de ventas nacional con un salario que jamás volvería a ganar en el resto de mi actividad profesional hasta mi jubilación. Pero por si fuera poco, Zaragoza me regaló amigos para siempre y uno de ellos es Carmelo Pérez Moneo que no resiste más de dos años sin venir por Villaviciosa y moverse por esta Asturias románica que le tiene atrapado desde que vino a casa por primera vez.

Esta semana le he tenido por aquí y nos ha dado tiempo para charlar y comentar muchas cosas en las que estamos o no de acuerdo ya que ambos tenemos pensamientos bien distintos. No obstante, en diferentes materias tenemos un nexo de unión y punto de encuentro como, por ejemplo, el valor que ambos le damos a la libertad del ser humano o la falta de humanismo de nuestra sociedad actual.

Carmelo es un brillante y experimentado abogado -muy peleón- que eventualmente, a lo largo de dos legislaturas, también pasó por la política siendo concejal de urbanismo y teniente de alcalde en su pueblo natal de Herramélluri de apenas 120 habitantes. Un enclave con historia, cultura, naturaleza y con un buen vino al estar ubicado en la Rioja Alta.

En nuestro análisis de situación coincidimos en la falta de cultura que tiene gran parte de la sociedad española en estos momentos y que mi amigo jurista achaca a la desaparición de las “humanidades” en los planes de estudio constantemente cambiados. “En sexto de bachillerato y Preu tú y yo estudiábamos Filosofía y esta ha desaparecido en eso que llaman la ESO…”. Yo además apuntaba que en quinto de carrera estudié y aprobé una asignatura llamada Filosofía del Derecho con el catedrático e insigne profesor Don Joaquín Ruiz Giménez que fue el primer Defensor del Pueblo que tuvimos y más tarde presidente de UNICEF España.

Que muchos jóvenes no sepan cuál es la capital de Cantabria o el río más caudaloso de nuestro país o qué ahora estén muchos y muchas (de todas las edades), interesad@s en ver si una fruta tropical como la piña se encuentra boca arriba o boca abajo en el interior de un carrito de la compra para saber si vas a ligar o no en un famoso supermercado… da idea de lo perdida que anda la tropa y el borde del precipicio en el que nos encontramos.

Hablamos todo lo que pudimos y quedó claro que los dos (él con más éxito que yo), coincidimos en lo positivo que fue para ambos pasar por el mundo de la política aunque fuese de puntillas. En materia religiosa somos el Polo Norte y el Polo Sur. Carmelo sigue siendo ateo (peor para él), y no por ello dejo de quererle y de tratar de llevarle hacia mi redil como si yo fuera el buen pastor.

En lo político y a pesar de todo somos parecidos aunque tras esta última visita ya no sé si es rojo como el exquisito vino de su tierra… ni tampoco si es azul como los colores de mi querido Real Oviedo. Es más, por algún lado me parece haber visto que luce una bandera tricolor modelo 14 de abril. Del tema “Orgullo” Carmelo Pérez Moneo queda descartado totalmente y doy fe.

Al final de nuestro reencuentro (es una pena que sean tan pocos días), los dos nos quedamos con unas palabras del novelista y ensayista francés André Maurois: “La cultura es el poso que queda después de haber olvidado todo lo que has aprendido”.

Supongo que muchos confían en el joven catalán Ernest Urtasun con el impresionante curriculum que presenta y que le ha convertido en el actual Ministro de Cultura del Gobierno de España. Sin duda es todo un lujo contar con un economista, diplomático de carrera, eurodiputado desde 2014, portavoz de SUMAR y ahora máximo responsable de la Cultura de nuestro país para que se pongan en marcha planes y acciones reales y eficaces que reviertan esta situación de cultura paupérrima (¿será que me estoy volviendo “rojo”?)...

Y ayer nos dijo adiós el mes de agosto que, sin saber cifras oficiales, tengo la impresión de que ha sido fantástico para Villaviciosa y muchos de sus negocios. La afluencia de visitantes (muchos de los cuales adelantaron sus fechas de llegada), ha sido continua a lo largo de este verano que pese a algunos accidentes -en la A-8 y la N-632- se ha portado bastante bien en nuestras carreteras con excepción de esas largas retenciones que hubo en los días de calor, sol y playa.

El príncipe Carlos, tras un desembarco en Tazones pasado por agua, entró en la Villa en olor de multitudes acompañado por su séquito hace una semana y tras pernoctar tres días en la Casa de los Hevia siguió su viaje hacia tierras castellanas. Ahora con la llegada de este septiembre que hoy estrenamos, la alegría y la folixa están garantizadas con el XVII Festival Internacional de la Gaita FIG 2024 y la Fiesta de la Sidra del próximo sábado día 7.

Al día siguiente celebraremos el Día de Asturias que en Villaviciosa y como todos los años atraerá a cientos y cientos de romeros hasta el Santuario de Nuestra Señora de Lugás.

Y si aún no lo han hecho, les recomiendo que visiten las dos magníficas exposiciones que ofrece la Villa: “Huellas Errantes”, del artista pintor Guillermo Simón en la Fundación José Cardin Fernández (hasta el día 22), y “Memorias de Aldea”, un proyecto de Fernando Alonso López en el Ateneo Obrero (hasta el día 18).

Este recién nacido mes nos va a traer también las Fiestas de Nuestra Señora del Portal que se anuncian y lucen en un precioso cartel que fue presentado recientemente en la Plaza de San Francisco. La obra está realizada con técnica de serigrafía y tiene como autora a la artista inglesa Eliza Southwood afincada en Villaviciosa desde hace muchos años.

Finalmente un par de consejos: Que nadie se alarme pues, a pesar de que las fiestas patronales darán comienzo el “Viernes 13”, estoy convencido de que no traerán ni aportarán nada de mala suerte, miedo ni tampoco pánico como ocurría en algunas escenas de la famosa saga de películas que la Paramount Pictures puso en el mercado en los años ochenta.

El reencuentro bianual con mi amigo Carmelo y el reencuentro un año más con el Festival Internacional de la Gaita (FIG 2024) y las Fiestas de Villaviciosa tampoco van a poder eclipsar otro gran acontecimiento como será la Gala del 70 Aniversario de la Danza del Portal (1954-2024), que tendrá lugar el sábado día 7 en el Teatro Riera (con entrada libre hasta completar aforo), a partir de las 20:30 horas.

No valen excusas de ningún tipo. Allí les espero.