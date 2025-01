“No hay tiempo para creer” fue el título de la cara A de nuestro segundo disco single en el año 1973 con “Skorpis”, conjunto musical universitario del que yo era batería. Entonces “…cantábamos en inglés para poder subsistir en Madrid...” y con esa canción -la primera que compusimos y grabamos en castellano- fuimos número doce de “Los 40 Principales” capitaneados por el gran Rafael Revert -creador del programa- y Joaquín Luqui (fallecido en 2005), al que muchos conocían por su gran amor a los famosos “The Beatles” y por su personalísima voz y aspecto físico con aquellos sus “alborotados” pelos.

La letra de aquella canción decía en su parte final “No hay tiempo para creer y tú lo sabes también. Nadie nos puede salvar ya lo ves… ¡no hay tiempo para creer!” Han pasado cincuenta años desde entonces y creo que sí lo hay pues, a pesar de los disgustos y desengaños que me ha dado la vida, sigo creyendo en los seres humanos. Estoy convencido de que hay tiempo para creer y confiar en toda esa “buena gente’ que existe (aunque a veces no se note), pero que hay repartida por todas las esquinas y rincones del planeta Tierra.

Por supuesto que a estas alturas no les hablo de creer o no creer en la cigüeña. Pero sí en muchas de las cosas que aprendí y disfruté siendo aún niño y más en un día como hoy domingo cinco de enero en el que llega la “noche mágica” y no solo para los más pequeños. También para muchos ya entraditos en años y por supuesto, para los más mayores. Hoy es esa famosa noche de Reyes que muchos esperamos durante todo un año.

Lo primero y para que quede bien claro -Dios me libre- no trato ni quiero desprestigiar ni a San Nicolás ni a Santa Claus ni tampoco a Papá Noel. Son tres personajes muy currantes en estas fechas que además tienen muy bien marcadas sus respectivas zonas o territorios de máxima influencia.

Desde el seis de diciembre pasado (festividad de San Nicolás), este obispo griego nacido en el siglo III después de Cristo, comenzó su entrega de regalos por todo el centro de Europa. Simultáneamente y en un lugar secreto del Polo Norte, Santa Claus ayudado por sus Elfos ultimaba los preparativos de un viaje que le ha llevado principalmente por América y Estados Unidos…

Para completar la lista de quienes llegaron a los hogares antes que los Reyes Magos nos falta Papá Noel que viaja en compañía de sus renos con el viejo “Rudolph” a la cabeza desplazándose en trineo desde Laponia a gran velocidad y siendo capaz de entregar todos los regalos en una sola noche pese a ser gordito como yo teniendo que entrar en muchas casas por la chimenea.

Estoy seguro de que muchos recuerdan con alegría momentos inolvidables de su infancia por la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Ese día y desde primera hora te parece distinto a cualquiera del año. Sabes que algo distinto y mágico va a suceder durante la noche.

Desde horas antes el nerviosismo te delata al estar más inquieto que nunca y metiendo prisa a la familia para ir a buscar el mejor sitio en ese desfile multicolor llamado Cabalgata que para ti es algo grandioso y único en el que no faltarán ni la luz ni la música ni tampoco… una humilde y sagrada familia con un “guaje piquiñín”, cobijada bajo el techo de un “portalín” de piedra…

Cogimos buen sitio. Estamos en primera fila y por delante de nosotros ya han pasado gaiteros y tamboriteros, bailarinas, paisanos labriegos, muyeres con ‘neños’ y por supuesto, pastores hasta que la inminente presencia del Príncipe Aliatar, cartero de la Casa real de Oriente, hace subir la temperatura ambiente y las voces y gritos se disparan al verle saludar a todos repartiendo caramelos a cientos y cientos de niños y mayores apostados a ambos lados del recorrido. Las pulsaciones se aceleran…

Es el comienzo de la noche mágica cuando aparece una avanzadilla uniformada y con rango militar que porta un cartel en el que se lee S.M. Rey Melchor. Desde mi privilegiada posición en lo alto de la escalinata del Ayuntamiento de Villaviciosa diviso también los séquitos y carrozas de sus compañeros de viaje los Reyes Gaspar y Baltasar. Los tres son recibidos con grandes aplausos en la antigua Plaza del “Güevu” en medio del delirio popular maliayo.

Tras sus majestades varios vehículos llenos de juguetes y regalos cierran el magno desfile en el que han participado un montón de asociaciones de vecinos del concejo mientras los Reyes se han acercado hasta el portal para adorar al Niño Dios. En su regreso al centro de la plaza del Ayuntamiento saludan a grandes y chicos siendo posteriormente recibidos por el Alcalde, Don Alejandro Vega Riego, que les hace entrega de la llave de Villaviciosa.

Es a partir de ese momento cuando el grupo ‘Rosas del Desierto’ ofrece una danza en honor a tan ilustres visitantes venidos de tan lejos. Los Magos agradecen el recibimiento con unas palabras a los asistentes desde uno de los balcones del consistorio para seguidamente, celebrar su llegada a Villaviciosa con una traca y fuegos artificiales. Finalmente sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán personalmente a todos los niños y niñas que han venido a recibirles haciéndoles entrega de su oro, incienso y mirra convertido milagrosamente en ‘revoltijo’ en este día tan emocionante para todos.

Les cuento esto porque este año 2025 comienza para mí como los ocho últimos en los que he tenido el honor de ser locutor y presentador de la Gran Cabalgata de Reyes de Villaviciosa. Para mí también es una noche mágica que no quiero perder de ninguna manera por más años que vaya cumpliendo. Y todo porque conservo en mi cabeza muchos recuerdos imborrables de cuando era pequeño…

Por ejemplo, cuando mis padres tuvieron que salir ‘escopetados’ de casa teniendo que esconderse en las escaleras del piso de González Besada de Oviedo puesto que casi les sorprendimos cuando colocaban los últimos regalos en el ‘hall’ de casa y nos levantamos de la cama “antes de lo previsto”. El susto que les dimos lo resolvieron de manera admirable: nos dejaron empezar a abrir los paquetes y entraron en casa haciéndonos creer que venían del Cine Ayala donde habían visto una película…

Y ya siendo padre vivir esos momentos de nervios y emoción al tener que poner junto a sus zapatos -sin hacer ningún ruido- todo lo que tus hijos pidieron en su carta… O cuando venían a despertarnos al dormitorio para acompañarles al salón y ver si habían llegado los Reyes casa…

Y ese otro momento mágico como es mirar sus caritas y sentir su emoción y alegría cuando encendía la luz y ellos veían todos los regalos junto al nacimiento… “¡¡Papá, papá… los Reyes se han tomado los que les dejamos!!”

Con más de setenta años encima les prometo que disfruto como un crío con la Cabalgata y los Magos en esta noche increíble y tan especial para muchos. Por eso decía al principio que me perdonen San Nicolás, Santa Claus y Papá Noel (que me caen bien pero que no son tan “nuestros”). Quizás es que soy más tradicional o como se decía hace años, estoy “algo chapado a la antigua”.

Les confieso que a pesar de haber tocado la batería durante casi quince años y haber formado parte de grupos de pop y rock, prefiero mucho más vivir esta noche mágica con los Reyes que bailando y pasando frío en el “Big Fucking Party”, esa mega ‘rave’ ilegal e itinerante que este año se está celebrando en el aeropuerto de Ciudad Real.

Supongo que todos han sido buenos a lo largo del año (con los señores políticos tengo mis dudas), y por eso espero y deseo que les traigan a ustedes todos los regalos que hayan pedido. Se lo digo de corazón.

P.D. “Se me olvidaba decirles que soy un español privilegiado porque todos los años y desde hace nueve, recibo en Villaviciosa la visita personal de los Reyes… Pero no de Don Felipe y Doña Letizia. Me refiero a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar a los que ya tuteo y con los que empiezo a ser casi amigo íntimo. Todo un privilegio”.