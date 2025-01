No será un lunes cualquiera. Mañana, salvo imprevistos, Donald Trump llegará al Capitolio norteamericano para prestar juramento y tomar posesión, por segunda y última vez, de la presidencia de los Estados Unidos porque gobernar allí más de dos mandatos, no lo permite la ley.

Mañana en Washington no será uno de “Los lunes al sol,” pues se vivirá una jornada ajetreada e histórica que esperamos y deseamos sea totalmente pacífica alejando a los viejos fantasmas de aquél asalto al Capitolio por parte de las huestes de Donald Trump (todo un regalito de Reyes), pues ocurrió el día seis de enero de hace cuatro años.

Llega la ceremonia y no sé si Kamala Harris, tras el varapalo sufrido en las elecciones del pasado noviembre, aparecerá por allí. Tengo la sensación -tras ver su rostro en varias noticias- de que está mosqueada con el todavía jefe americano y también con otro “ex” como Barack Obama con el que hasta hace muy poco, parecía llevarse muy bien.

Tomorrow, “Monday, Monday” que cantaban The Mamma’s & The Papa’s, se va -si no se pierde y encuentra el camino correcto- un senecto Joe Biden que deja las banderas a media asta como homenaje a Jimmy Carter -otro expresidente americano- que falleció hace tres semanas. Esa circunstancia no ha gustado nada a quien será nuevamente inquilino de la Casa Blanca. Queda claro que la popular frase “en toes les cases cuecen fabes y en la mía a calderaes” no solo es patrimonio exclusivo asturiano pues, como ven, también existe en EEUU.

Se espera una fastuosa ceremonia a la que acudirán varios dirigentes de países pero no del nuestro. Tampoco la número uno de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Pero sí asistirán -entre otros- Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador)… Y que el cielo me perdone -si cometo error- pero me dicen que también estará como invitado Santiago Abascal a título personal.

Más cerca y sin tener que saltar “el charco” también tenemos varios cruces de declaraciones por Villaviciosa en estas últimas semanas. A las denuncias y acusaciones fallidas de Marta Sanz, concejala de VOX (y de las que ya hablé en su momento), ahora hay enfrentamiento entre el diputado regional y presidente del PP local José Manuel Felgueres y el alcalde Alejandro Vega Riego (PSOE), por la instalación en la zona de El Salín de un nuevo y urbano ‘Punto Limpio’ en la parcela que ya había ocupado en su momento.

Fue en 2006 cuando dicha instalación cambió de ubicación y se llevó hasta La Rasa, a varios kilómetros de la Villa donde se proyectaba (o hablaba como ya sucedió en Cazanes años atrás), instalar un Polígono Industrial. En aquél momento el Ayuntamiento de Villaviciosa estaba presidido por D. Asensio Martínez Cobián (PP), fallecido en 2014.

Sin querer entrar en ningún tipo de polémica puesto que soy amigo y conozco desde hace muchos años a los señores Vega Riego y Felgueres Abad, a Alejandro y a José Manuel, confieso que se me ha hecho tedioso tener que ir en alguna ocasión hasta La Rasa para depositar enseres y equipos de video y televisión ya obsoletos cuando todavía no eran recogidos en casa por los servicios municipales.

Como vecino opino que un punto limpio en la Villa viene muy bien a muchos de quienes residimos cerca de la misma. “Harina de otro costal” es el tema del tan traído y llevado Polígono Industrial que nunca he llegado a entender por qué no existe en la capital manzanera de España.

Después de cuarenta años viviendo en la Comarca de la Sidra y trabajando en lo que he trabajado les aseguro que en este tiempo he visto nacer cinco polígonos industriales en Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava y Sariego… pero -repito- sin entender por qué todavía no existe ninguno en Villaviciosa. Como decía Fedra Lorente “La Bombi” en el famoso “Un, dos, tres… responda otra vez” ¿Por qué será?

Me dicen que una razón de socialistas y populares es tratar de ponerse la medalla de su paternidad pero, a pesar de gobernar unos y otros en los últimos veinticinco años, ninguno de los dos ha sido capaz de llevarlo a cabo haciéndolo realidad. Otros piensan que el polígono suscita casi tantos problemas como la Ría puesto que hay muchos intereses creados para su instalación al intervenir un montón de organismos en la gestión lo cual dificulta y retrasa mucho la tarea de los proyectos.

Se dice también que no hay dinero para construirlo ni terrenos adecuados que satisfagan a unos y otros. Incluso he llegado a escuchar que el continuo tráfico pesado podría perjudicar la fluidez de la A-8, la Autopista del Cantábrico… aunque lo más sorprendente para mí fue oír que “la Villa no necesita ningún polígono industrial con todo lo que ya tiene”. Al parecer son muchos los vecinos que creen que no hace ninguna falta.

Vivimos unos tiempos en los que es muy difícil ponerse de acuerdo entre unos y otros. Y si alguien no lo cree, que se lo pregunte a nuestros políticos. Lo que está claro es que“En toes les cases cuecen fabes y en la mía a calderaes” es una verdad como un templo y con el asunto ‘polígono industrial’ tenemos una nueva muestra de ello y eso sin que haya mencionado hasta aquí (y para nada), a los ecologistas que suelen aparecer en todos los casos que puedan plantear polémica.

Y como remate a mis letras de hoy, tengo que hablar (mejor dicho, escribir), de nuestra Ría de Villaviciosa que sigue generando información y más de un sobresalto o disgusto semana tras semana…

Parece ser que el proyecto para el cultivo de almejas en la zona de El Puntal-El Requexu sigue ‘avanti a toda vela’ sin posibilidad de que el expediente, a pesar de las alegaciones presentadas en su contra, pueda ser paralizado ni por el mismísimo Gobierno Regional. Según me han informado la decisión para su asentamiento fue visto con buenos ojos en las “altas esferas” de Madrid y…¡ Asturias no puede hacer nada!.

Si eso es así, la negativa rotunda a la instalación de dicha planta de engorde de almeja japónica manifestada por el Ayuntamiento de Villaviciosa no habrá servido para nada.

Hay pues un cierto pesimismo y por eso desde el propio Ayuntamiento y otros colectivos como “Protejamos nuestra Ría” y Cubera se insiste en que se lleve a cabo una reunión urgente del Foro de Participación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa que parece ser podría celebrarse a finales de este mismo mes.

Como decía al principio… mañana no será un lunes cualquiera. Donald Trump que arrolló en las últimas elecciones a la candidata Kamala Harris, tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos. Así lo decidió el pueblo americano con sus votos y sin embargo, el que sea Trump presidente de la primera potencia del mundo, parece no agradar a muchos habitantes del planeta.

A PSOE y PP con el “Punto Limpio” y otros asuntos en los que mantienen discrepancias les pedimos que intenten acercar posturas (no sé si serán capaces), por el bien de Villaviciosa. Y que la defensa de la Ría con tantos frentes abiertos (sin marisqueo desde 2011, contaminación y estado actual de las aguas, inundaciones y porreos, la planta de engorde de almejas, la finalización del saneamiento, etc.), sea un tema prioritario que cuente con el apoyo de todos nuestros políticos dada la importancia que tiene para Villaviciosa y su proyección nacional e internacional. Parece ser que el Centro de Interpretación de la Ría, en la carretera VV-5 acogerá el próximo 30 de enero la esperada nueva reunión del Foro de Participación tras casi tres años sin haber celebrado ninguna.

Y aunque “En la mía… ¡a calderaes!” termino con una gran alegría que nos atañe a todos cuantos vivimos y sentimos la Comarca de la Sidra: Un fíu de Sindo -el de “La Figar” de Nava- Jaime Martínez Canteli “Parri” y su esposa Raquel Peláez, en compañía de la copiloto vasca Nekane Abin, han finalizado en el podio y por segunda vez consecutiva, el durísimo Rally Dakar que finalizó este último viernes en Arabia Saudita.

Han rematado su llegada a meta enarbolando la bandera de Asturias y escanciando -con agua- un ‘culín’ de nuestra Sidra que ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¡¡Cómo ellos!!