Sabia vejez

Me gusta esto de hacerme mayor a pesar de que siempre creí que, llegado el momento, sería todo lo contrario. Y lo digo con la tranquilidad pasmosa que me proporciona (gracias a Dios y al menos de momento), mantener mi memoria y cabeza a un magnífico nivel según dicen algunos de mis exagerados amigos que me conocen bien y en la distancia corta.

Aunque ya no tenga un ‘físico’ que me permita grandes juergas y ‘folixas’ hasta la madrugada o algún que otro apasionado momento (creo que antes se podía decir ‘revolcón’), ahora dispongo, además de mis nietos, de un nuevo y sabio regalo de la vida que me permite comprender y analizar con seriedad y cordura, las distintas situaciones que me toque vivir.

Es una especie de nuevo ‘status’ desconocido hasta ahora por mí, que tiene una doble vertiente: Por un lado me facilita la comprensión de muchas cosas que siendo joven no entendía y por otro, me ofrece la libertad más que suficiente para, de una puñetera vez, poder responder a mis interlocutores sin tapujos y diciéndoles categóricamente lo que pienso sin ningún temor.

Hacerse mayor te lleva hacia la vejez y esta es muy, pero que muy sabia. Con mi edad y cómo por arte de magia, ahora digo lo que realmente siento sea bueno o no con plena seguridad y convicción en mis palabras. Esto sin duda confunde a muchos de los que me conocen desde hace años pues siempre fui correcto y nada mal educado aunque me enfrentase a situaciones que no me gustaban o que no podía admitir.

Podría afirmar que hasta ahora no lograba entender algunos episodios que hoy serían catalogados en las redes sociales como virales. Por ejemplo y sin ir más lejos, recuerdo aquél cabreo monumental que tuvo Fernando Fernán Gómez frente a uno de sus admiradores en presencia de cámaras y periodistas de distintos medios de comunicación cuando le respondió con aquellas palabras malsonantes que terminaban con un sonoro grito y una frase que se hizo muy popular: “¡Váyase usted a la mierda!”.

Yo no soy ni tan siquiera la sombra de aquél genial actor ya desaparecido aunque en más de una ocasión y creo que como a casi todos, también me tocó aguantar y vivir la chapa, el rollo y auténticas palizas de algún “pesao” de quién finalmente pude desprenderme sin necesidad de mandarle a ese sitio que suele oler tan mal.

Al paso que voy pronto me llegará la senectud y esa sabia vejez que se aproxima me está enseñando a decir y expresar lo que realmente pienso y siento. Es decir, a exponer en público o en privado, mi clara y personal opinión. También estoy aprendiendo a “cortar por lo sano” -guste o no a la gente- cuando veo que no hay la más mínima posibilidad de llegar a ningún acuerdo.

Retirarte de tu actividad profesional o simplemente haberte jubilado no significa que hayas muerto y sin embargo son muchas las personas, incluso conocidas o famosas, que de la noche a la mañana ‘desaparecen’ sin apenas dejar rastro. Tengo claro que la edad te condiciona para un montón de cosas pero ello no quiere decir que estés acabado o que ya no sirvas para nada.

Todavía no sé por qué me vienen a la cabeza los nombres de personas que conocí o fueron famosas y me pregunto qué habrá sido de ellas… Hay veces que la cosa está fácil. Por ejemplo, en Estados Unidos tras la debacle electoral de noviembre, Kamala Harris y Joe Biden fueron abducidos a la desaparición por Donald Trump que invitó a Santiago Abascal, ‘number one’ de VOX, a la ceremonia de su toma de posesión del pasado 20 de enero.

A propósito de esto y sin irnos tan lejos, no hace mucho me pregunté por Javier Ortega Smith que era poco menos que el portavoz y la imagen de dicho partido. Ahora deben tenerlo castigado en el “congelador” pese a seguir siendo concejal madrileño y diputado en el Congreso de la Carrera de San Jerónimo.

En esta época, en febrero, el partido del señor Abascal debe de estar con las llamadas “Segundas Rebajas” pues el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, acaba de dimitir de todos sus cargos en VOX decidiendo abandonar la política por discrepancias con su líder.

Aquí en Villaviciosa y por similares motivos con el responsable de la formación en Asturias, Marta Sanz Alejo también abandona el partido de extrema derecha manteniendo su acta de concejala en el Ayuntamiento local. Según escucho entre algunos tertulianos de chigre “…el globo parece que se deshincha o está pinchado pues cada día pierde más aire…”. Veremos como acaba.

Por mi pasión hacia la música de los años sesenta y setenta entiendo que es ley de vida que nos vayan dejando varios de los grandes de entonces. Hacía tiempo que no sabía nada de Massiel y hace unas horas me encuentro con la mala noticia de que padece cáncer de pulmón. A veces la lucha contra esa enfermedad es estéril pero le deseo lo mejor a María de los Ángeles Santamaría que con aquél “La, la, la” ganó el Festival de Eurovisión para España en 1968.

Simultáneamente quedo impactado y horrorizado al saber que al ex Presidente del Principado, Don Antonio Trevín, le han amenazado de muerte mediante una carta anónima recibida en Llanes… ¿Estamos locos? ¿Qué está pasando? Aunque no lo aparente tengo cinco años más que él y pese a encaminarme en pos de esa sabia vejez de la que hoy hablo, les prometo que todavía no acierto a entender hacia dónde llevamos a este mundo.

Antonio Trevín Lombán siempre ha tenido conmigo gran cordialidad cuando fue Alcalde, Presidente o Delegado gubernamental. Por mi trabajo me tocó compartir muchos momentos con él y mi cámara de televisión le empezó a grabar desde 1985 con motivo del Rallye Internacional Villa de Llanes.

Ocho años después conseguí sus primeras y exclusivas declaraciones en una prueba cicloturista denominada “Lagos de Covadonga 1993” poco antes de que se convirtiera en el Presidente de todos los asturianos. También coincidimos inaugurando la remodelación del puerto y entorno de El Puntal el 9 de julio de 2005 y en una campaña política en la que pedía el voto para el PSOE en un acto celebrado en el Restaurante El Pescador, de Tazones.

Y ya siendo Delegado del Gobierno, Antonio Trevín presidió en Quintes (Villaviciosa), el XXIII Festival de Les Llámpares del que tuve el honor de ser su pregonero el 17 de abril de 2010 acompañado por la medallista olímpica de vela Ángela Pumariega (hoy concejala en Gijón), y el gran cantante Luis Gardey por el que siguen sin pasar los años.

Espero y deseo que todo salga bien y que Antonio Trevín se recupere de su enfermedad. También confío plenamente en que se localizará a quién haya enviado esa carta en la que amenaza al profesor y político asturiano...

Y mi último guiño por hoy va dedicado a mi querida ría aprovechando que voy hacia San Martín del Mar, ese lugar maravilloso en el que resido comentándoles que -por fin- se reunió el Foro de Participación Social de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa el pasado jueves 30 de enero que se desarrolló a lo largo de casi cuatro horas en el Centro de Interpretación de la carretera VV-5.

El Principado reafirmó su compromiso de protección del estuario restaurando las praderas salinas, reforzando y estabilizando los diques en Sebrayu… y acometerá la limpieza de los residuos ganaderos y de edificaciones en la zona de La Espuncia. Mantiene su disposición para la creación de itinerarios e infraestructuras de uso público como casetas de observación de fauna y rutas interpretativas, para potenciar el ecoturismo… y en definitiva, garantizando la vigilancia y la aplicación de un régimen sancionador estricto frente a cualquier actividad que pueda comprometer los valores naturales de la ría reiterando su voluntad de trabajar coordinadamente con el Ayuntamiento y el propio Foro.

Alejandro Vega Riego, alcalde de Villaviciosa, se mostró firmemente contrario a la instalación de una planta de preengorde de almejas (fina y japonesa), en El Puntal. “Si está prohibido mariscar en la Ría desde el año 2011 a causa de la contaminación producida por la bacteria E.coli ¿cómo se entiende que se pueda autorizar dicha planta?”

El consistorio maliayés y el vecindario ha expresado su oposición a dicho proyecto y el Principado ha compartido su preocupación, al tiempo que ha garantizado que se mostrará especialmente vigilante ante cualquier actividad que pueda afectar a la conservación del espacio protegido. Por su parte ASGA, la empresa promotora del proyecto, ha manifestado en prensa que no fue invitada a dicha reunión y que próximamente acudirá al Defensor del Pueblo.

Insisto, la vejez es muy sabia y ya conocen eso de que “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Espero ver concluida y disfrutar de la senda Villaviciosa-El Puntal a la vera de la Ría antes de partir… Mientras tanto yo les pido a todos que, unidos y con decisión, “Protejamos nuestra Ría” de una vez por todas.