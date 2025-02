semana de contrastes

“Guerra y Paz”, la obra del escritor ruso León Tolstoi, vio la luz hace la friolera de 158 años. En aquél 1867 presentó esta novela (no leída por todos), en la que el autor dejaba bien clara su apuesta por la paz y al tiempo su rabia e indignación frente a la guerra, las altas esferas (casta o clase alta) y la imbecilidad del resto de los humanos. Es decir, un puro contraste entre lo bueno y lo malo, entre el blanco y el negro, etc.

Hablando de esto lo primero que se me ocurre es pedirles a todos un gran aplauso para el colectivo de “Teatro Contraste” que tenemos aquí. Aparte de llevar el nombre de Villaviciosa de Asturias por todos los lugares en los que presenta su trabajo es además y desde hace muchos años, uno de los más galardonados de nuestro país recogiendo por doquier éxito tras éxito de todas las tablas y escenarios que pisa. En pocas palabras: Teatro Contraste, el grupo liderado por José Luis Campa, es bueno. Muy bueno.

Siguiendo a Tolstoi… en el otro extremo estaría lo malo y en estos últimos siete días se han producido demasiados contrastes a nivel nacional y hasta en nuestro entorno más próximo. De la noche a la mañana hemos pasado de un frío invernal que nos obligó a “rascar” los cristales del coche con la antigua tarjeta de crédito… a disfrutar de un espléndido sol de enamorados empeñado en anunciarnos que llegaba San Valentín, Día del Amor y la Amistad y al que con tan buenas temperaturas algunos empezaron a llamarle San “Calentin”.

Hablar de contrastes, de guerra y paz, de esa “diferencia notable que existe entre personas o cosas” como dice textualmente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende muy claramente por lo sucedido en estos días.

En la noche del lunes al martes un vecino octogenario que vive solo en Venta Les Ranes fue robado tras sufrir una agresión brutal por parte de personas desconocidas. Tino, que es como se llama, es un hombre conocido en la zona pues durante años fue trabajador en la farmacia del pueblo.

La paz en la zona mariñana se vio súbitamente quebrada por culpa de los asaltantes que, con nocturnidad y alevosía, le propinaron una tremenda paliza. Tras conocerse el suceso el nerviosismo y un cierto temor se fueron apoderando de algunos vecinos pese a la continua presencia de guardia civil y policía científica por toda la zona. “Tino el de la farmacia” se encuentra ingresado en el hospital de Cabueñes. Esperamos que las investigaciones den sus frutos y se detenga a los responsables.

Este suceso sería antesala de otra muy triste y malísima noticia pues, tan sólo dos días más tarde, fallecería el periodista y escritor Don Evaristo Arce Piniella, Hijo Predilecto de Villaviciosa e Hijo Adoptivo de Oviedo, a los 83 años.

Tuve el honor y la suerte de que un buen amigo como fue Don Humberto Alonso “El pintor de la Ría” y a quién recuerdo con frecuencia, me invitase a tomar un café en su casa sin decirme que aquella tarde esperaba también la visita del mismísimo Evaristo Arce. Ambos eran muy amigos de antaño y sin necesidad de hablarse entre ellos, bastaba un simple gesto o mirada para que los dos se interpretasen o entendiesen sin error.

Tiempo atrás le había comentado a Humberto mi interés para poder dirigirme a alguien entendido en restauración de pintura al óleo y el gran acuarelista aprovechó aquella ocasión presentándome al señor Arce que me orientó en torno a mis preguntas sobre unos cuadros de mi familia al tiempo que el anfitrión nos pedía disculpas porque no estaba en casa su esposa Margarita y no encontraba las pastas por ningún armario…

Nada más tener conocimiento del fallecimiento de Don Evaristo Arce fue el propio alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, quién emitió un comunicado: “Hoy nos ha dejado una de las personas más valiosas que ha tenido Asturias en los tiempos actuales, en el campo cultural, artístico y periodístico. Villaviciosa, su tierra natal y a la que tanto quiso, está triste porque perdemos a uno de los mejores pero a la vez, debe de estar agradecida por haberle tenido y por todo lo que aportó a ella”.

No les miento si les digo que ha sido una semana de muchos contrastes porque los ha habido a todos los niveles y por todos los sitios. Sin ir muy lejos, voy a seguir insistiendo en la pérdida galopante de valores y en la falta de respeto y seriedad con los empleos tan bien remunerados de los que gozan los representantes políticos.

Desde joven admiraba la oratoria de algunos de los diputados de las antiguas Cortes sin necesidad de recurrir a nombres históricos como Cicerón o Marco Antonio de la antigua Roma ni tampoco a Manuel Hazaña o Emilio Castelar por acercarnos más a los nuevos tiempos. Estos dos últimos se expresaban en lengua castellana con un vocabulario serio, rico y efectivo que, en ocasiones dejaba boquiabierto a más de uno de los que se sentaban en los escaños.

Se suele decir que quienes se expresan bien tienen un “piquito de oro” y posiblemente muchos desconozcan que el Premio Castelar de 2021 que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), recayó en el diputado Íñigo Errejón del que no hace mucho hemos conocido que también tiene “otras” cosas que no sé si serán de oro pero desde luego nada buenas.

Contraste total porque lo que menos te imaginas es que un político que se expresaba tan bien y tan rotundo en contra del maltrato a las mujeres tuviese ese otro lado oscuro que ahora conocemos…

Y ¿dónde están las formas, la educación y el respeto a la hora de pronunciarse públicamente desempeñando el tan insigne empleo de ser señoría y diputado? En el pasado año 2024, la APP eligió en la XV edición de los Premios “Imagen del Parlamento” al portavoz de ERC en el Congreso a Gabriel Rufián que también esta semana se ha despachado a gusto manifestando y pidiendo al PSOE “que deje de cagarla con el salario mínimo…”.

Bendito premio para el señor Rufián que nos ofrece todo un contraste con la buena praxis que debería prevalecer en las palabras de cualquier personaje público… Y es que tengo la sensación de que ser egocéntrico gracias a la ‘chulería’ que te concede la popularidad en esta sociedad en la que parece que vale todo, está transformando y convirtiendo a varios de los políticos en auténticos macarras y barriobajeros. La máxima para ellos debe ser algo así como “cuanto más chulo eres… más te respetan”.

Contraste y opiniones opuestas asimismo entre María Jesús Montero (PSOE) y Yolanda Díaz (SUMAR), vicepresidentas y ministras del Gobierno enfrentadas a cuenta de la posible tributación del SMI o dicho de otra manera, por la diferente forma de entender la política de izquierdas.

Y tras que éramos pocos… ‘parió la abuela’ con el puro contraste propiciado por el presidente americano Donald Trump convertido en casi íntimo del ruso Vladimir Putin. El marido de Melania está dispuesto a convertir a Gaza en un paraíso,… en acabar la guerra de Ucrania, en subir aranceles, y en expulsar y deportar a los ilegales que residan o lleguen a su país o destinarlos a Guantánamo, etc. cuando todavía no ha cumplido su primer mes en la Casa Blanca.

Ha sido una semana de contrastes que la he podido superar gracias a la inyección de moral y juventud que me regaló la música de unos ‘menos’ jóvenes que yo comandados por Miguel Morales (hermano de Junior), y último superviviente de aquél conjunto llamado “Los Brincos” que nos ofrecieron su recital “Gira 60 Aniversario” en Gijón con la totalidad de las localidades vendidas del Teatro de la Laboral (1.250).

“…Con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor… la suave luz de aquél rincón hizo latir mi corazón…”. Todos fuimos muy felices y cantamos con ellos aunque eso sí, pensando más bien, en nuestra sidra.