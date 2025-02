Solo cinco años

Tenía catorce años cuando en la radio de casa sonaba una y otra vez una canción interpretada por un tal Jimmy Fontana a quién no conocía de nada. Machaconamente y en italiano, el tal ‘Jaime Fuente’ no se cansaba de repetir en el estribillo de la misma que “El Mundo” giraba y giraba sin parar. Y lo decía “con tutta la ragione del mondo” pues la Tierra siempre está en movimiento y cada día, da un giro completo sobre su eje.

Se preguntarán si hoy trato de darles una lección de astrofísica pero nada más lejos de la realidad. Simplemente les confieso mi sentimiento, lo que pasa por mi cabeza, en esta época en la que estamos y viendo lo que ha cambiado todo (algunas cosas casi de forma radical), en muy corto espacio de tiempo.

Esta sensación no viene de muy lejos y creo que puede responder a algo que era desconocido para la inmensa mayoría de los habitantes que tenía el planeta hace tan sólo cinco años. Estos son los que han pasado desde que comenzó aquello que se llamó Pandemia del COVID-19.

Cada vez y con mayor frecuencia escucho que el cambio que ha sufrido nuestra sociedad (y que percibimos todos), se debe a lo que tuvimos que vivir entonces ante las alarmas de ser una epidemia global de origen desconocido que ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas, el aislamiento de las familias, la reclusión en los hogares, el uso de mascarillas, el colapso de hospitales y residencias con el agotador trabajo de sanitarios etc., por no seguir. ¡Aquello nos cambió la vida!

En sólo cinco años el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió de la Casa Blanca a la que ahora acaba de regresar… Rusia invadió Ucrania desatando una guerra que hoy cumple tres años… Los palestinos de HAMÁS perpetran un atentado que sirvió de mecha para prender la llama de otra guerra con Israel que no ha tenido reparo en atacar objetivos civiles y causar muchas víctimas inocentes en Gaza…

El COVID casi se lleva por delante a la propia OMS (Organización Mundial de la Salud)… Terremotos, huracanes, inundaciones etc. han asolado zonas en los cinco continentes… El cambio climático es -sin la menor duda- una realidad innegable por mucho negacionista que haya… Las crisis humanitarias, la hambruna y el drama de la migración, etc. tienen desbordado a nuestro mundo, a nuestra Tierra que gira y gira sin parar aunque parezca que es el sol el que se mueve por el cielo.

No tendría papel bastante para seguir escribiendo todo cuanto está sucediendo en tan sólo este último lustro. Y por si fuera poco aquí, en España, seguimos con el “matarile” entre unos y otros de los que mandan, agravada la situación por la ingente cantidad de asuntos turbios entre los que se mueven. Sigue creciendo la violencia machista y hasta el deporte se ve salpicado con racismo, ‘mordidas’ o enfermizos y chulescos besos protagonizados por algún que otro de sus dirigentes.

A la vista de la situación creo que terminaré aceptando que tienen toda la razón quienes apuntan a aquella pandemia del año 2020 como causante de este descontrol, de estos desmadres, locuras y prepotencias que nos muestran día tras día los próceres de esta “Salsa Rosa” y desfachatez política que nos invade. (Reconozco que soy repetitivo en algunas cuestiones pero -insisto- creo que se está perdiendo el respeto a todo).

Hace unas semanas Íñigo Errejón, diputado y portavoz de SUMAR que tanto defendía a la mujer, tuvo que saltar de su escaño a la palestra judicial para declarar sobre una denuncia de agresión sexual que había presentado la actriz Elisa Mouliaá. El político respondió al juez insistiendo en su inocencia por no haber existido ninguna agresión pues “todo fue consentido por ella que sólo busca ganar dinero”…

Y sin haberse dictado sentencia sobre ese caso surge una nueva denuncia que implica directamente a Juan Carlos Monedero, cofundador de PODEMOS qué, cómo su antiguo compañero Errejón, ha sido denunciado por algo similar. Sin duda un nuevo “marrón” -tirando a oscuro- para otra formación política de las izquierdas españolas.

Llueve sobre mojado y ahora se sabe que hace dos años el partido morado (con Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra), ya tuvo conocimiento de otras dos denuncias de mujeres contra el señor Monedero teniendo que apartarlo de sus responsabilidades en el partido. Un asunto silenciado al exterior que sucedió en septiembre de 2023.

Siguiendo con lo que nos ocupa a ese episodio ocultado se une ahora uno nuevo pues en el pasado mes de enero la Universidad Complutense (dónde yo estudié la carrera en los años setenta), recibió una denuncia que está siendo investigada y que tiene como protagonista a uno de sus profesores: Juan Carlos Monedero, por presunto acoso sexual.

La noticia de Íñigo Errejón descolocó a la ciudadanía en general y a muchos de sus votantes que me llegaron a decir: “Si siempre defendía a las mujeres… Si parece un bebe, un niño… Vaya mosquita muerta…No me lo podía imaginar…” Pues ahora el señor Monedero y lo que se dice en estos casos: Si querías una taza pues… ¡taza y media!

Y me pregunto… ¿cómo hay que ‘tenerlos’ para salir a la calle y defender públicamente en un mitin los derechos de la mujer oponiéndote a la violencia machista sabiendo lo que has hecho y que te puedan descubrir?

Cinco años desde la pandemia y en este tiempo cada día nos sorprendemos -y hasta casi alucinamos- con muchos de los hechos y acontecimientos que se producen.

¿Se imaginan a alguien en el despacho de la Moncloa en compañía del Presidente Pedro Sánchez hablando a los medios de comunicación con uno de sus hijos pequeños sentado en sus hombros? No. Y seguro que el señor Núñez Feijóo y la señora Díaz Ayuso también dirían que no.

Esas cosas sólo las pueden llevar a cabo personas muy poderosas que quizás no estén en su sano juicio. Se lo pueden permitir porque no les rechista nadie y porque sienten y creen que el mundo es suyo... En tan sólo un mes, Donald Trump (nuevo Presidente EE.UU.) y Elon Musk (el más rico de los hombres), ya son los más famosos del planeta Tierra.

Para la cuadratura del círculo me falta hablar de otro de los asuntos que ha traído mucha cola y que también se ha producido en esta época post-pandemia. Me refiero a algo realmente insólito como es que el presidente de una federación deportiva bese en los labios a una de las futbolistas de su selección sin consentimiento alguno por parte de la agredida.

Tras el juicio, la sentencia considera que la agresión existió tal y como queda reflejado pero no conlleva pena de cárcel porque las presiones que se imputaban a los otros cuatro acusados no fueron suficientes para que exista delito. El “besito o piquito” como dice este elemento y desacreditado expresidente de RFEF le ha costado 10.800 euros que no debe querer pagar porque, igual que la parte demandante, también va a recurrir dicha sentencia.

En resumen: Por aquél televisado beso del mundial femenino de fútbol 2024 se solicitaba pena de cárcel para Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones de su entorno a la jugadora Jenni Hermoso. Viendo las caras de ambos a la salida del juicio tienes la sensación de que la futbolista está triste y hundida mientras que el exdirectivo parece contener una risa chula y perversa (“¡No voy a dimitir!”), y además ‘me voy de rositas’ como sucede a menudo con muchos personajes en nuestro país…

En fin. Sólo cinco años han pasado de aquél “Resistiré” del Dúo Dinámico que de alguna manera nos reunía cada día, a las ocho de la tarde, para que todo fuera más llevadero. Sigo sin saber si todo lo que está pasando es consecuencia de aquel tiempo de reclusión forzada que nos tocó vivir pero, cada vez más, la chulería y la falta de respeto se siguen imponiendo y esto -con los años que tengo- me disgusta y me empieza a cansar.

Hoy me despido pidiéndoles disculpas porque voy a tomarme un respiro de dos semanas tras cuarenta y dos años sin saber lo que son unas vacaciones. Les prometo que a la vuelta, estaré en plena forma para seguir a su lado y compartir con todos ustedes un trocito de mi opinión personal que les ofrezco cada domingo.