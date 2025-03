El chupete digital

A Carlitos, que ahora tiene cuatro años, le administran analgésicos de manera regular a causa de una contractura cervical. No se trata de un problema congénito, es el resultado de haber sido entretenido con el móvil mientras sus padres hacían la compra, comían en el restaurante, o simplemente veían la televisión.

En la era digital los smartphones se han convertido en una herramienta omnipresente en la vida cotidiana y que los padres recurran al móvil para entretener a sus hijos es cada día más habitual. Sin embargo, no es una solución práctica de cara al desarrollo infantil.

El móvil no es un chupete y su uso inadecuado con los niños les afecta a nivel físico, emocional y cognitivo, según los expertos. No sólo provoca pérdida de conexiones neuronales esenciales sino que también les incapacita para desarrollar habilidades sociales. Se sabe que la exposición prolongada a pantallas altera la estructura cerebral, en especial las áreas relacionadas con la atención y el control de impulsos.

El contenido digital es altamente estimulante. Cuando el niño tiene que concentrarse en actividades menos dinámicas como estudiar, leer o jugar, su capacidad de atención es casi nula. Esto degenera en problemas de déficit de atención y dificultad para regular las emociones.

Si a lo expuesto le sumamos el sedentarismo derivado del tiempo invertido frente a la pantalla, que contribuye al sobrepeso y la obesidad infantil, y la alteración de los ciclos de sueño que afectan al descanso, es impensable que no se disponga de campañas informativas para concienciar a la sociedad de lo que se avecina.

Si bien la tecnología no debe ser demonizada, sí es importante establecer límites saludables en su uso. Un móvil no es una herramienta adecuada para un niño. Los niños aprenden mejor mediante el juego y la interacción con su entorno. Se sabe que no hay mayor fuente de creatividad que el aburrimiento. Dejen que discurran por sí mismos.

Leer cuentos y hablar con otros niños favorece el desarrollo social y emocional. Es indispensable que desarrollen habilidades sociales.

Enséñenles a gestionar sus emociones sin recurrir a una pantalla. Y lo que se más importante, regulen su propio uso del móvil. Los niños imitan el comportamiento de los adultos.

Educar en el uso consciente de la tecnología desde la infancia es clave para formar adultos que en el futuro serán sanos y equilibrados. Es responsabilidad de los padres y educadores encontrar un equilibrio y ofrecer alternativas que fomenten el aprendizaje, la creatividad y la interacción social.

De continuar con esta dinámica estaremos pintando un futuro bien negro. Algunos ya no estaremos, pero transpórtense por un momento treinta años en el tiempo y véanse a sí mismos siendo objeto de cuidados por parte de estos individuos. No puedo imaginar un cuento de terror más espeluznante.