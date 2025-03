Aunque me cueste un disgusto, reconozco que no he conseguido que sea santo de mi devoción -ni un solo día ni en todos estos años- el señor presidente que tenemos en España a pesar de haberlo intentado con mucha paciencia, grandes dosis de tristeza y bastante resignación.

Haber nacido a mediados del pasado siglo con Francisco Franco al frente del Estado y vivir el retorno de la Corona, la ejemplar transición democrática y conocer a Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez,… te permite -por edad y sin la menor duda- poder hablar con amplio conocimiento de causa.

Son ya más de setenta años los que tengo y si he de ser sincero confieso que esta semana (¡por fin!), ha llegado ese primer momento en que este aprendiz de escritor coincide con el Sr. Sánchez Pérez-Castejón porque tampoco estoy de acuerdo en mencionar la palabra “rearme” como utilizó la CEE con respecto a la defensa de Ucrania y el territorio europeo.

Soy plenamente consciente de que desde la derecha o desde la izquierda es más que posible que alguien me critique porque no me guste el actual presidente e incluso, por haber escrito más arriba toda esa relación de nombres para la historia de nuestro país empezando por alguien al que, cuando yo era joven, se le nombraba como “excelencia” ó “caudillo” y ahora para muchos es conocido como el “dictador”.

Al margen de las opiniones de unos y otros lo que es seguro es que esa lista está escrita a propósito pensando en las nuevas generaciones. Tengo la esperanza de que la lean y se la aprendan tras constatar -una vez más- que son muchos los jóvenes españoles que están más que ‘verdes’ en nuestra historia y no precisamente porque sean ecologistas o veganos.

En algunas cosas y aunque se diga que la juventud está mucho más preparada que nosotros, discrepo y creo que nosotros los mayores habíamos recibido una educación mucho más completa que la que se estila ahora. Me he vuelto a sorprender viendo un espacio televisivo de actualidad sin dar crédito a que las chicas y chicos entrevistados (todos con más de 20 años), no supieran cómo se llama el actual presidente del gobierno o no tuvieran ni idea de qué suceso ocurrió en Madrid el once de marzo del año 2004…

En internet, ese sabio y fácil recurso que nos soluciona las dudas en la actualidad, es quién dice textualmente que la frase "Cualquier tiempo pasado fue mejor" expresa la sensación de que toda época anterior siempre va a ser mejor que la presente. Al parecer viene de un refrán con siglos de antigüedad que todavía se emplea en este siglo XXI. Lo que no tengo claro es si será verdad o no pues he escuchado a sus defensores y también a sus detractores.

Hay que partir de la base de que los políticos tampoco nos ayudan en esto porque todo lo que es “pasado” en España, “suena a facha y huele a podre y rancio” al tiempo que cada día escuchamos con más frecuencia que “hay que vivir pensando siempre a corto plazo, en el futuro más inmediato porque a lo mejor ese mañana que esperas no llega nunca…”. Y la verdad es que quienes piensen así puede que tengan razón viendo como este mes de marzo se ha llevado a muchas personas de nuestra Comarca de la Sidra.

Aunque me he enterado muy tarde, en esos días ausente por tierras murcianas falleció “El sastre de Cabranes”, Dalmacio Riego, tío de Alejandro Vega Riego alcalde de Villaviciosa. Desde aquí envío mi sentido abrazo a toda su familia haciéndolo extensible también a la de José Lafuente y a todos los vecinos de Grátila (Nava), pues mi amigo Joselín “El Fontaneru” siempre confió en mí y en La Chalga para que grabase los videos del Mercau Tradicional de la Puente Arriba que, en compañía de otros vecinos, empezó a organizar con gran éxito en 2009…

Volviendo al tema que nos ocupa está claro que todo ha evolucionado y va muy deprisa. Tan deprisa que se nos olvida rápidamente lo que sucedió en muy corto espacio de tiempo sin dar además ninguna muestra de haber aprendido algo. Hubo una primera guerra mundial hace algo más de cien años (1914-1918). Más adelante y al término de nuestra guerra civil llegaba la segunda (1939-1945)... Y hoy ya están hablando de la tercera… ¿Acaso no hemos aprendido nada? USA, China, Rusia, Corea del Norte… ¿A quién le interesa tener una tercera guerra mundial?

No cabe duda de que en varios países hay dirigentes que dan muestras más que evidentes de no estar en su sano juicio. Por si fuera poco y como me comentaron esta semana, lo que ahora está en juego es saber a ciencia cierta si eso es o pudiera ser “contagioso” y convertirse en una nueva pandemia ahora que han pasado cinco años desde la anterior.

Viendo como se mueven los dirigentes mundiales es como para ponerse a temblar: Desde el “Yo quiero las ‘tierras raras’ de Ucrania además de Canadá y Groenlandia” de Donald Trump o “…Y yo ser el primero en Marte y que Tesla sea elegido coche del año a nivel global…” de Elon Musk… hasta eso de “Tener cuidadín y portaros bien que yo pulso el botón rojo en cualquier momento” de Vladímir Putin, etc., nos tienen asustados o dicho de otra manera más clara: nos tienen a todos bien “cogidos” por “ahí” (me refiero a un sitio peor y algo soez).

Aquí en España la cosa es distinta porque los ciudadanos nos vamos acostumbrando a los continuos “rifirrafes” que mantienen nuestros políticos en el Congreso, Senado y las bancadas autonómicas.

El pueblo llano empieza a pasar olímpicamente de todos esos numeritos, altercados y pseudo-escenificaciones de unos contra otros que se producen a diario y en todas las sesiones. Ellos mismos se encargan de quitarnos las ganas de votar al ir quedando claro que no somos nadie ni significamos nada para sus ilustres señorías, sean del partido que sean.

Hay muchos ejemplos relacionados con la política y su trastienda. Por ejemplo… “Con la que ha caído” o mejor dicho, “con la que cayó…”, el presidente autonómico Carlos Mazón sigue aferrado al puesto y en su partido -como en una función teatral- siguen haciendo mutis por el foro con tal de que los socialistas no se hagan con el poder en la Comunitat Valenciana.

En la otra parte, un veterano bastión del socialismo manchego como es Emiliano García Page viene predicando en el desierto desde hace mucho tiempo. No está de acuerdo en cómo se resuelven temas importantes para todo el país como por ejemplo Catalunya-Puigdemont, o inmigración y financiación autonómica por citar algunos. Sin duda y como en distintas disciplinas deportivas, existen ‘órdenes de equipo’ pues parece que ninguno de los suyos le hace caso (…y a la “central” no se le rechista).

Nadie ha entrevistado a la persona que acompañaba el 29 de octubre al presidente valenciano que no ha aparecido por las Fallas 2025… Nadie pone solución al tema de los Presupuestos de Estado… Nadie delató a los señores Monedero y Errejón, los chicos de PODEMOS, que es cómo al parecer los llaman ahora…

Para gustos, colores. No sé si tenemos lo que nos merecemos o no pero estoy convencido de que, en algunas cosas… me gustaba mucho más lo de antes