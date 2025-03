Contrasentidos

Además de las locuras e ínsulas del nuevo presidente norteamericano y su ayudante ‘vendecoches’ o del permanente enfrentamiento entre los señores Sánchez y Feijóo y el desajuste del PSOE con sus socios de investidura (parece que arreglado en parte),… A pesar del increíble y vergonzoso comportamiento del señor Mazón con las víctimas de la Dana, etc. también diariamente se sigue hablando del cambio climático y de las consecuencias que acarrea.

Creo que todos sabemos que existen ecologistas, animalistas y demás variantes o versiones del ser humano. Pero nuestro mundo cuenta asimismo con personas “negacionistas” pese a que nadie puede poner en duda las variaciones en temperaturas, el deshielo en los polos norte y sur, las sequías, inundaciones y otras muchas desgracias como terremotos, tornados y huracanes… Todo se debe al cambio climático.

“Caperucita Roja”, la protagonista del cuento, no tendría razón de ser en Villaviciosa salvo que estuviese de espicha y se ‘fartucase’ de sidra pues “hasta ahora nunca se ha visto a ningún lobo por aquí” tal y como manifestaban esta semana los diputados del PP, Luis Venta y José Manuel Felgueres, a raíz del ataque sufrido por el ganado de un concejal de su partido, Pedro Llera, en Paniceres una aldea de Santa Eugenia.

¿Qué ocurre o qué está pasando con el Canis lupus signatus? ¿Será un movimiento casual de esta especie carnívora u obedecerá a otras razones? Acaso los lobos ¿Ya no tienen comida en el monte? Ó tal vez ¿Ha llegado muy tarde la autorización para su caza al norte del río Duero?

Con un minuto de silencio en recuerdo a Don Evaristo Arce fallecido recientemente, el pleno municipal de Villaviciosa de este pasado jueves aprobó una moción urgente presentada por el alcalde Alejandro Vega Riego reclamando a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria una investigación rigurosa sobre la presencia del lobo en el concejo para que se determine el origen de los daños causados y se adopten las medidas para su eliminación total si fuera el caso.

La moción se aprobó por unanimidad y en ella se pide que el expediente sea tramitado con agilidad para indemnizar lo más rápidamente posible y al menos económicamente, la totalidad de los daños producidos. También el ayuntamiento se mostró contrario a cualquier medida de sobreprotección del lobo que pueda perjudicar al sector ganadero y al mundo rural.

En otro orden de cosas los populares se abstuvieron en la propuesta de los socialistas para que se aplique plenamente el “código de conducta política’ en relación al transfuguismo en el caso de la concejal Marta Sanz que sigue en la corporación como ‘no adscrita’ tras abandonar la disciplina de VOX por sus diferencias con la dirección regional del partido.

Cambiando de tercio radicalmente y cuando ya nos estamos acercando a la Semana Santa me llevo una gran alegría al saber que la Cofradía de Jesús Nazareno ha nombrado cofrade de honor a un buen amigo mío desde hace muchos años.

Hablo de un cura que es toda una eminencia, Don Agustín Hevia Ballina, a quien no he visto desde hace tiempo pero que forma parte y es protagonista en mi archivo video-gráfico histórico que conserva muchas vivencias juntos desde aquél enero de 1987 en que grabé en video la Misa de Reyes (con belén viviente incluido), de Santa María de Lugás por petición expresa de otro amigo como es “Teja”, recientemente jubilado hostelero.

Don Agustín Hevia Ballina, hijo predilecto de Villaviciosa en 2017, “…es un referente en la investigación histórica, especialmente en lo que se refiere al patrimonio de la región. Sus estudios y artículos son imprescindibles para el conocimiento de la historia de nuestra Cofradía y por consiguiente de la Semana Santa de Villaviciosa”. El título se entregará el 11 de abril a las ocho de la tarde, con homenaje a las colaboradoras de la cofradía María Josefa Mieres, Teresa Mateos y Aurora Gancedo, en el acto del Pregón de la Semana Santa que tendrá lugar en la Iglesia Parroquial. (Yo no me lo pienso perder).

Quienes me conocen bien saben que “Ni quieto ni parado” es y será hasta el final de mi vida una máxima que siempre he llevado conmigo. Una noche de estas (no sé si soñando o desvelado), pasaron por mi cabeza imágenes de finales de los años setenta cuando trataba de poner música a las primeras letras para varias canciones que escribía. De aquella utopía inicial surgió finalmente la grabación de un disco de vinilo Long Play (a 33 rpm.), ayudado por un grupo de amigas y amigos con los que cantaba en la llamada “Misa de Juventud” de los domingos en la parroquia del Santísimo Redentor de la calle Félix Boíx de Madrid, próxima a mí domicilio.

El álbum se publicó en 1978 y de entonces a hoy han pasado ya cuarenta y siete años. En el disco trataba de expresar lo que sentía en aquellos momentos y casi medio siglo después me doy cuenta de que lo escrito entonces es totalmente válido a día de hoy.

Uno de los temas lo titulé “Contrasentido”. Su pegadizo estribillo era coreado por los asistentes que incluso, como en los oficios americanos con cantos espirituales, empezaban a bailar moviendo sus caderas pese al ‘mosqueo’ del sacerdote oficiante, el páter Luis Fernando Vílchez, que era un cura redentorista granadino que años más tarde terminaría colgando los hábitos no sé si para no tener más problemas de conciencia con las que le armábamos o más bien cazado… “Por el amor de una mujer” como cantaba el gijonés Danny Daniel (que fue lo que ocurrió).

Conservo el disco y recuerdo la letra de aquella canción con ese estribillo sencillo que decía: “Parece un contrasentido que habiendo nacido para el amor tengamos desengaños, llantos y dolor… y frío el corazón”… y ustedes saben qué, en los tiempos que vivimos, nuestra vida está llena de contrasentidos. A bote pronto, les puedo hacer una lista con lo primero que se me ocurra.

Creo que son contrasentidos… tirar comida a la basura cuando hay personas en el mundo que no tienen para comer… o que se hable de un “alto el fuego” y sigan los bombardeos acabando con la vida de civiles y mucha población infantil…

…Que los empresarios no tengan personal al no poder contratar a personas “sin papeles” que quieren trabajar en lo que no queremos los españoles… Y el mayor de los contrasentidos y que más daño hace es… Que nos mientan una y otra vez los dirigentes políticos y que encima… ¡les sigamos votando!

Otro -imperdonable para mí- es que se quiera hacer negocio con el eterno dolor de una mujer llamada Ruth Ortiz poniendo a la venta un libro titulado “El odio”, que podría decirse que está escrito por quién fue capaz de asesinar a sus dos hijos -de dos y seis años- como José Bretón aunque los ejemplares aparezcan firmados por Luisgé Martín.

Y para ir finalizando, el ‘penúltimo’ que conocemos desde hace cuarenta y ocho horas: Dany Alves queda en libertad y sale de prisión por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que absuelve al futbolista de la supuesta agresión sexual y de todos los cargos revocando la condena de cuatro años y medio que le llevó a la cárcel al considerar inconsistente el testimonio de la presunta víctima. La nueva sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Después de catorce meses de cárcel para el ex jugador del Barça y el pago de una fianza de más de un millón de euros por parte de Daniel Alves resulta que ahora “otro” tribunal catalán (y por unanimidad de todos los magistrados), echa por tierra la sentencia y resolución del juicio anterior…

Esto más que un contrasentido es todo un despropósito. La abogada de la presunta víctima ya ha manifestado que recurrirán ante el Supremo. ¿Y si no prospera? ¿Quién le devolverá a Dany Alves el tiempo que pasó en prisión? ¿Qué ocurre con la denunciante que acabó con la vida deportiva del futbolista? ¿Cómo es posible que dos años después un nuevo tribunal eche por tierra y desmonte todos los argumentos de sus colegas y señorías en la primera sentencia?... ¡Qué bien hice con no ser abogado! Después de cinco años de carrera.

Por último este mes de marzo no ha sido bueno y termina con otra tragedia natural que ha dejado más de mil víctimas mortales y cientos de heridos y desaparecidos a causa de un nuevo terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Ritcher que se produjo este pasado viernes con epicentro en Myanmar (Birmania), teniendo también repercusión en Bangkok (Tailandia), donde una de mis hijas y su familia estuvo pasando las últimas navidades.

Vivimos en un mundo lleno de contrasentidos. De alegrías y penas. De contradicciones y disparates pero en este caso, gracias a Dios y por sólo tres meses, el destino y la buena suerte han estado de nuestro lado