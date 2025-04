Alto y claro

Oigo en El Hormiguero, de la que hago fabes roxes, una entrevista a Lola Indigo, cantante famosa entre publico joven y resuelto.

En un momento determinado dice que a su madre no le gustó la letra de una de sus canciones que dice: mi novio me come el c.... y me tira del moño. Lola quiere un novio para cada día de la semana y en esa canción, con poca poesía, comenta lo que hace con cada uno para divertirse. Ni la letra ni la música ni el vídeo clip me parece que valgan la pena. El mundo sería más bonito sin cosas de ese tipo.

Sin embargo, el publico del programa aplaude con entusiasmo cuando Lola dice que hay que hacer de la sexualidad algo natural y que esas expresiones ayudan a ello.

Vaya por dios.

A ver, Lola Indigo, querida, cuando Maluma en su horrenda canción Cuatro babys cantó cosas del estilo, una madrileña recogió firmas en Change.org porque: “Tanto la letra como las imágenes hacen apología de la violencia directa hacia las mujeres, quienes son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de sus autores”

Lo que vale para unos, vale para otros; si es inapropiado que lo cante un hombre también lo es que lo cante una mujer. O ¿es que yo pertenezco a otro siglo en el que las oscuras golondrinas volverían a tu balcón y no a este mundo donde las letras de Maluma y las de Lola Indigo dan arcadas y severos dolores de cabeza?

Llamadme antigua pero últimamente solo oigo a los Panchos.

Que en gloria estén.