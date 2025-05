Agnóstico por obligación

Creo y confío en cuantos leen habitualmente lo que escribo cada semana que saben cómo soy y como pienso. Además y para ponérselo más fácil, les aseguro que, en esta etapa de mi vida, ni escondo ni me guardo nada en esta mochila que llevo encima de mi espalda desde hace casi tres cuartos de siglo…

El caso es que, pese al paso de los años, sigo sin saber la verdadera respuesta sobre esa conocida frase que dice “El diablo sabe más por viejo que por diablo”. No sé donde empieza la vejez pero en lo que no tengo duda es en que jamás he sido agnóstico y no hablo solo de religión. Ni de religión ni de nada porque siempre he tenido creencias firmes sobre muchos conceptos y me he mantenido convencido y sin fisuras, pese a los constantes vaivenes que nos da y nos ha dado la vida.

A pesar de estar seguro reconozco que, en varias ocasiones, no todo me salió tan bien ni tal y como esperaba. Como ser humano y a pesar de haber trabajado como un burro, confieso haber tropezado más de dos veces en la misma piedra. Como consecuencia el disgusto y sufrimiento que siempre he llevado en silencio intentando no preocupar a los míos. Soy alérgico a montar follones. Amo la paz a todos los niveles.

Tras varios errores, muchas decepciones y fracasos, siempre analicé lo ocurrido llegando a la conclusión de que nadie podrá decir que fue por trabajar poco. Soy adicto al trabajo y creo honestamente que siempre me he empleado a fondo. Jamás he sido funcionario un ‘de reloj’ como decía un amigo madrileño.

Pero esto no quita que tal vez fuese un “Pinín” demasiado soñador que siempre me involucraba en proyectos en los que creía y a los que entregaba toda mi fuerza e ilusión para, al final y en varias ocasiones… ¡Fumatore Nero! ¡Fumata negra! aprovechando que ha estado de plena actualidad esa famosa chimenea italiana del Vaticano que hoy ya cuenta con un nuevo Sumo Pontífice tras la

Fumata Blanca del jueves. Llegados a este punto muchos de ustedes se preguntarán cómo con esa convicción, ilusión y tantas ganas de trabajar ¿Qué pudo pasar para que las cosas no saliesen bien? Pues tal vez debería haber sido menos confiado y un poco agnóstico. No obstante antes de responder les pediría que no me tachen de loco si les digo que la vida tiene mucha similitud con los partidos de fútbol. Siempre son dos los equipos que se enfrentan entre sí y uno suele ser es más fuerte que el otro. Es ese rival que te asusta y presiona, que tiene todas las de ganar y quién hasta decide por ti. “Es quién escribe las cosas con letra pequeña para que no las leas” como me suele decir un amigo abogado.

Pones lo mejor de ti en un proyecto y cuando te das cuenta ya estás metido en pleno partido frente a alguien que es mucho más grande y poderoso que tú. Además descubres que es un encuentro que tienes perdido antes de empezar pues en él no existen árbitro ni asistentes ni VAR para juzgar las acciones que ofrezcan duda. Confiaste y estás perdido sabiendo que “El pez grande siempre se come al chico”.

Hoy hablo de la etapa que creo estar viviendo como muchos, es decir, ser agnóstico por obligación. Ya no sé a quién creer porque entre unos y otros, no nos dejan otra opción. Por mi trabajo durante muchos años en medios audiovisuales y de comunicación tengo un buen plantel de amigos personales que trabajan en grandes empresas del sector. Y casualmente en estos días de ‘puente’ uno de ellos ha aparecido por casa y me ha dejado preocupado con lo que está viviendo en su trabajo:

“Todo ha cambiado muchísimo en estos últimos tiempos. Han apartado a compañeros muy valiosos y les han sustituido por amigos y conocidos suyos… La información que ahora transmitimos ya no es como era. Tenemos que seguir un camino con las pautas y órdenes que nos dan… Ya no hay información, Luis. Es una lástima pero es lo que hay y tú sabes que tengo una familia y es todo cuanto te puedo decir…”. No daba crédito a lo que estaba escuchando de un ‘más que amigo’ que además en un grandísimo profesional y al que nunca he visto tan decaído y triste en estos más de diez años que nos conocemos. (Comprenderán que omita su nombre).

En nuestro sector esta semana hemos perdido a toda una institución deportiva y humana de RTVE. Al gran José Ángel de la Casa, un hombre muy querido y respetado que falleció el lunes a causa de una neumonía tras luchar contra el Parkinson durante veinte largos años. El 12-1 a Malta, el gol de Juan Señor, la carrera de Antonio Maceda y tu famoso “gallo” ya son parte de la historia de España futbolística desde aquella noche memorable de 1983, en Sevilla. Descansa en Paz, José Ángel.

Y a propósito de esto y habiendo sido trabajador de esa casa en los años ochenta, siento vergüenza y me parece patético y lamentable que algo parecido a “Sálvame” se implante en la televisión pública que pagamos todos. Y también qué en pleno “Telediario” 1ª edición, se presente una pieza de “La Familia de la Tele”, con más duración, bombo y platillo para Belén Esteban, María Patiño y todos los colaboradores del programa que los cuarenta y cinco segundos escasos dedicados en los “Deportes” al gran maestro José Ángel de la Casa.

De verdad que siento vergüenza ajena y queda claro que a diario nos hacen agnósticos por obligación. A la fuerza. Como si fuéramos idiotas. Agnósticos por derecha e izquierda. Ya no hay a dónde mirar...

Por lo que respecta a Asturias se siguen descubriendo chanchullos carboneros en la Mina de Cerredo mientras siguen sin aclararse con la Comisión de Investigación habiendo enfrentamientos por hacerse con la presidencia de la misma. Izquierda Unida, Covadonga Tomé, el Partido Popular y el Gobierno regional a la gresca… Me siento escéptico total. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, sigue haciendo oídos sordos al clamor más que popular de los familiares de las víctimas y damnificados de la DANA del 29 de octubre pasado… Como si nada. Y el señor Feijóo, igual. ¿Qué más tiene que pasar para que Mazón deje su puesto algo que le piden hasta en Nueva York con un anuncio luminoso en la Gran Manzana pagado por Compromís? Desilusión total a pesar de no vivir ni ser de Valencia.

Este nuevo agnosticismo al que nos llevan alcanza el paroxismo -que decían “Les Luthiers”- argentinos cuando siguen sin darse explicaciones convincentes de las causas que motivaron el ya famoso “apagón” del 28 de abril al tiempo que Leopoldo Puente, juez instructor en el “Caso Ábalos”, ha ordenado a las fuerzas de seguridad encontrar el domicilio de Claudia Montes (Miss Asturias 2017), que no acudió a declarar al Supremo el pasado martes… Si no lo veo no lo creo. Soy un incrédulo.

Y ya, para rizar el rizo y que el cielo me perdone, preferiría pensar que lo siguiente es una artimaña perversa de la IA (Inteligencia Artificial), o quizás otro bulo o “fake news” pero a propósito del “apagón”, he visto un video en el que el Presidente del Gobierno decía lo siguiente en el Círculo de Economía: "Ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor (al “apagón”), que la nuestra. Y esto creo que es muy importante de reivindicar, porque España y Cataluña somos sociedades… “¡somos países extraordinarios!".

Flipé (del verbo flipar). Me derrumbé sin saber que hubiera sentido si hubiera dicho España y Asturies. Sin duda alguna todavía no estoy preparado para tantas y tantas cosas que escucho a diario y que me están convirtiendo en un no creyente y agnóstico total. Ultras, derecha e izquierdas nos zarandean sin ningún respeto y entre todos, nos están llevando hacia un nuevo mundo que parecen haber creado para que todos -y lo digo con todo el respeto- seamos sordos, ciegos y mudos mientras ellos campan a sus anchas y tienen la vida bien resuelta.

Menos mal que pese a tanto hablar de agnosticismo, me siento católico y espero que el nuevo Papa León XIV, según dicen de ascendencia española (Robert Francis Prevost Martínez), siga la línea trazada por Francisco I para que nuestro mundo recupere el sentido común si es que todavía existe. Yo seguiré negándome a ser agnóstico por obligación.