Consummatum est y sin vergüenza

Consummatum est, según la Vulgata latina fueron las últimas palabras de Cristo antes de morir en la Cruz tras el castigo infligido por el gobierno de la provincia romana de Judea. La locución se emplea a propósito de un desastre o gran dolor, y desastre y gran dolor es el que ha producido en Villaviciosa el expolio del Instituto de Productos Lácteos (IPLA) de Villaviciosa y su traslado a Oviedo. No sirvió de nada el voto en contra de su traslado por parte de todos los diputados de la Junta General del Principado, de los de toda la Corporación municipal, igual que la opinión mayoría de los trabajadores del centro, y todos, trabajadores, Corporación y diputados favorables a la necesaria ampliación del edificio y a mantener el centro en Villaviciosa. Y no se hizo la ampliación del centro de Villaviciosa, todo hay que decirlo, porque doña Rosa Menéndez, siendo presidenta del CSIC, no quiso que se hiciera.

Para abundar en la celebración por la finalización del expolio e inauguración del nuevo IPLA en Oviedo, recordemos como fueron las cosas para saber a quién se las tenemos que agradecer.

En el año 2010 el presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, comunicó que había consignado cuatro millones de euros para la ampliación del edificio del IPLA en Villaviciosa, que ya entonces y a todas luces quedaba pequeño.

En el año 2011, tras aquella decisión por parte del presidente del CSIC de ampliar el centro de Villaviciosa, el Ministerio de Trabajo transfirió 250.000 euros, con cargo a los Presupuestos generales del Estado, para añadir al cumplimiento del convenio firmado para el proyecto del Centro Nacional de Competencia de la Leche, que conllevaba la ampliación del inmueble del IPLA en Villaviciosa.

El Principado de Asturias, realiza conversaciones con el CSIC y pone a su disposición el terreno lindante con el IPLA, para la ampliación y mejora precisa, y se nombra una comisión integrada por la directora del IPLA, tres representantes del Principado y tres del Ministerio. La comisión estuvo trabajando en el diseño científico del centro y las necesidades de infraestructuras y equipamiento.

El mismo año, con el cambio de gobierno nacional se paró el proyecto, y a pesar de las iniciativas parlamentarias, tanto a nivel nacional como en la Junta General del Principado, los acuerdos municipales reclamando la ejecución del convenio, el convenio no se llevó a cabo. Las respuestas del gobierno siempre fueron que el proyecto había quedado en suspenso y que no existían previsiones de inversión para la ampliación del IPLA. Desde entonces el CSIC no volvió a participar en ninguna reunión de trabajo que tuviera que ver con la ampliación y desarrollo del IPLA.

En diciembre de 2012, el grupo político Foro, hizo una enmienda a los presupuestos Generales del Estado de 2013, para la ampliación del edificio del IPLA en Villaviciosa, impidiendo su aprobación el voto en contra de la mayoría gubernamental.

En febrero de 2013, la Junta General del Principado aprueba una moción reclamando al gobierno central el cumplimiento del convenio firmado y los compromisos hechos por el presidente del CSIC respecto al IPLA de Villaviciosa.

En abril de 2013, la moción presentada en el Senado para que se cumpliera el proyecto de ampliación del IPLA y la creación en Villaviciosa del Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche, fue rechazada con una votación de 4 votos a favor y 14 en contra.

En noviembre de 2014, el IPLA y el SERIDA, firman un acuerdo de mutuo interés por el que el SERIDA cede terreno al IPLA para su ampliación, el acuerdo se envía al Principado y al presidente del CSIC, entonces don Emilio Lora-Tamayo.

En aquel momento era delegada del CSIC en Asturias y posteriormente, en 2017, nombrada presidenta del CSIC doña Rosa Menéndez. Desde entonces no solamente no se hacen avances en el proyecto de ampliación del IPLA, si no que los silencios y trabas del CSIC para conseguir la ampliación son las respuestas habituales.

En junio de 2018 hay cambio de gobierno, doña Rosa Menéndez se mantiene de presidenta del CSIC, y el 4 de julio anuncia en un acto público en Oviedo el traslado del IPLA a La Corredoria.

El 2 de noviembre de 2018, la presidenta del CSIC, rompe su promesa y palabra de diálogo con el Ayuntamiento de Villaviciosa y licita el proyecto del nuevo edificio en Oviedo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

El 8 de febrero de 2019, todos los grupos parlamentarios de la Junta, aprueban por unanimidad una resolución por la que piden la permanencia del IPLA en Villaviciosa.

El 11 de enero de 2021, en una ceremonia muy protocolaria el Presidente del Principado coloca la primera piedra del nuevo edificio del IPLA en Oviedo.

El 24 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Oviedo, aprueba dar el nombre de una calle de la ciudad a doña Rosa Menéndez, por su papel fundamental para captar la inversión de 9,5 millones de euros y trasladar la sede del IPLA desde Villaviciosa a Oviedo.

El 15 de mayo de 2025, a bombo y platillo, y sin vergüenza, se celebró la inauguración del edifico del IPLA en Oviedo. Si para la bendición y colocación de la primera piedra hizo de oficiante del acto con mucho incienso y medios de comunicación el presidente don Adrián Barbón, el Dicasterio para Obras Consagradas en Congregaciones y Sucursales, no escatimó medios ni recursos y envió a la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades para bendecir la última piedra o pedrada, a quien acompañó en el acto el presidente del Principado, el consejero del ramo, adscrito al IPLA cuando no está en política, la presidenta de la cosa, delegada provincial y directora, alcalde de la ciudad y algunos palmeros y turiferarios además del personal del centro. Cierto que faltaba doña Adriana Lastra, Delegada del Gobierno en esta provincia, que suele acompañar a los ministros en sus visitas, pero eso no quitó un ápice de glamur al acto. Sorprende que no haya sido invitado el alcalde de Villaviciosa para mayor escarnio de nuestro concejo, y no hubiera estado mal que toda la comitiva se hubiera desplazado a Villaviciosa para ver y comparar el antes y el después, y como queda el edificio y las expectativas del municipio que albergó durante casi treinta y cinco años el prestigioso y prestigiado centro, que comenzó con cuatro personas y contaba con más de setenta cuando lo llevan a Oviedo, y lo que suponía de reconocimiento y autoridad su ubicación en Villaviciosa a la hora de captación de nuevas empresas.

Esperemos que aquel Plan de Desarrollo Rural, aprobado por el Leader de la Comarca de la Sidra, que llevaba la propuesta de un Parque Tecnológico Agroalimentarios y un cluster de empresas del sector en Villaviciosa aprovechando que aquí estaban en SERIDA y el IPLA, no se vea afectado.