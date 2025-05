La hipocresía por bandera

Sin darme cuenta estaba frente a la “Puerta de las Virtudes” que da acceso al Seminario Mayor de la antigua Universidad de Comillas, a donde había llegado en compañía de unos amigos tras improvisar una escapadita exprés hasta esa villa cántabra con la excusa de una plácida comida en su playa.

Nos incorporamos justo cuando empezaba una de las visitas guiadas y acertamos plenamente pues, de salida, quedamos fascinados ante el arte y belleza de esa doble puerta de bronce que pesa 1.200 kilos por hoja y que fue diseñada por el arquitecto catalán Lluis Domènech i Montaner. Pero lo que no nos imaginábamos de ninguna manera era el resto de todas las maravillas que ese vetusto edificio de ladrillo rojo albergaba en su interior. Este antiguo seminario es hoy propiedad del Gobierno de Cantabria y ya tiene rehabilitada buena parte del mismo.

Creo que se llamaba Flor la muy preparada guía de nuestro grupo quién nos daba a conocer todos los detalles: “Esta puerta imita la cubierta de un antiguo libro. En las dos hojas, se representan las Siete Virtudes, mediante figuras femeninas que portan sus correspondientes atributos y posan sobre peanas bajo las que se representan sus respectivos pecados...”. Incluso, se atrevió a “examinarnos” para ver cómo andábamos en materia de Religión: “¿Quién sabe decirme cuál es la virtud que va en contra de la Soberbia?”

Seríamos catorce las personas que escuchábamos sus explicaciones pero, al formularnos dicha pregunta y como por arte de magia, se produjo un silencio más que sospechoso… ¿Vergüenza a responder o a no saber la respuesta? El silencio se prolongaba y como no sé estar muy callado alcé la voz diciendo: ¡Humildad! Y más adelante tras la respuesta de otro visitante repetí cuando hubo otro largo silencio. Un silencio que hizo dudar a nuestra guía quién debió pensar que no éramos precisamente el grupo que mejores notas había tenido en la escuela. “¿Y en contra de la Gula?”…¡Templanza! respondí sin dilación observando su mirada cómplice como si yo fuera el niño listo de la clase.

La verdad es que la visita nos vino muy bien a todos los que estábamos allí por eso de “repasar” lo que hace tiempo no tenemos muy presente a tenor de cómo está y camina nuestro mundo. Después de muchos años conseguí recordar la lista de los siete “Pecados capitales” que en la actualidad conviven con nosotros día a día y que ya casi nadie se para a pensar en ellos.

La “Puerta de las Virtudes” en Comillas me refrescó la memoria no sólo contra la soberbia y la gula que se combaten a base de humildad y templanza. También lo hizo contra el resto de los pecados capitales -cinco más- como son la avaricia, lujuria, ira, envidia y pereza que tienen como antídotos a la generosidad, castidad, paciencia, caridad y diligencia aunque tengo la sensación de que en la actualidad son muchos los que pasan olímpicamente de pecados ya sean veniales, mortales o capitales así como de las virtudes. El nuevo Papa León XIV tiene, sin duda, mucho y serio trabajo por delante

Seamos sinceros: ¿Quién habla en estos tiempos de castidad o de templanza y diligencia? ¿O quién de avaricia, envidia y pereza? Está claro que a tenor de los tiempos se impone necesariamente una reforma o actualización que acabe con una serie de conceptos obsoletos o anclados en el pasado y no solamente en el seno de la Iglesia católica. Los muy necesarios cambios tienen que ser a nivel global.

De la misma manera que se derogan o se sustituyen las leyes por otras nuevas incluso algunas que parecen absurdas e inverosímiles como las escandalosas subidas de aranceles protagonizadas por Donald Trump (que empieza a ser conocido como el “rey de los libros firmados con rotulador gordo”…), el mundo debería plantearse abolir definitivamente todos los formatos descatalogados que están en desuso y huelen hasta rancios. No es de recibo que en estos tiempos sigan conviviendo con toda la innovación que aportan la ciencia robótica y la Inteligencia Artificial (IA), que además, ya están entre nosotros.

Por mi parte y para actualizar algunos de los temas que se me ocurren pienso que habría que ampliar, acometer y redactar -con rigor- una nueva “Lista de Pecados” 2025 que incluyese sanciones ejemplares y duros castigos a los comportamientos y conducta que, a todas horas y en todo momento, nos viene demostrando la clase política a los ciudadanos. Hablo de la hipocresía. De la vergonzosa hipocresía que muchos de ellos muestran en sus intervenciones.

Anoten o atiendan a esta frase: “Fingir las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”… ¿Me he explicado bien? ¿Me han entendido? Así y de manera tan sutil la Real Academia Española nos define a la hipocresía. Esta hipocresía política que es una traición, un vil engaño para toda la ciudadanía. Para quienes acudieron a votar convencidos creyendo que su papeleta serviría para mejorar la situación de nuestro país.

Este nuevo pecado -que es de los gordos- es utilizado absolutamente por todos los partidos y formaciones políticas y de ahí el desencanto de la población. Da igual que sean de izquierda, de centro, de derecha o de “más allá” y de cualquiera de ambos extremos. Al ciudadano le duele que le tomen el pelo una y otra vez. Pero la sociedad ha espabilado y cada día más, se percibe la animadversión que existe frente a muchos de los que tienen responsabilidad política.

Siguiendo con la RAE y por si no ha quedado claro del todo, son también sinónimos de hipocresía: el fariseísmo, el cinismo y la falsedad. Todo un cúmulo de despropósitos, de ‘juego de tronos’ y engaños que tienen a nuestra sociedad desquiciada. A eso deben añadir la falta de seriedad y a veces, de mínima educación. Existe una falta casi total de ética, de educación y “saber estar”… por no citar la falta de estudios, cultura y preparación de muchos hombres y mujeres que se dedican a lo que, desde tiempos muy antiguos, era el llamado “noble arte de la política”.

Hoy en día ser político se considera toda una profesión u oficio. En definitiva lo que coloquialmente podría considerarse como tener un empleo aunque para muchos no siempre estará remunerado. Si destacas por algo puedes llegar a adquirir cierta notoriedad y convertirte en un personaje conocido y público. Esa notoriedad, en la mayoría de los casos, termina siendo efímera. Pasajera.

Salvo casos concretos y mientras no se demuestre lo contrario, los ciudadanos están cada día más desilusionados, aburridos y desencantados con este mal llamado oficio o ejercicio en la actividad política en los que parece que siempre va a estar garantizado el cinismo, la mentira y la hipocresía con todos sus sinónimos. De otra manera no se pueden entender la cantidad de batallas entre partidos, de asuntos turbios, causas penales y judiciales, apagones, tramas y corrupciones, fiestas, familiares y demás… que tienen ahogada a España en un mar o quizás océano de barro y lodo mucho mayor que el que asoló la DANA en aquella maldita y tristísima tarde del 29 de octubre del pasado año.

Me pregunto: ¿Qué más tiene que suceder para que el presidente valenciano Carlos Mazón sea destituido de una santa vez? Los portavoces de las asociaciones de víctimas declaran que el señor Mazón no ha contactado con ellos al tiempo que el todavía presidente manifiesta todo lo contrario… Y con todo lo que tenemos encima… ¿Cómo nuestros máximos dirigentes políticos pueden perder el tiempo hablando y discutiendo sobre el Festival de Eurovisión? Melody lo hizo muy bien y ella y su equipo no tuvieron la culpa del mal resultado. Acaso ¿También los políticos españoles han metido baza ahí?

He escuchado que unos y otros son plenamente conscientes de que se les está acabando el chollo. Una gran mayoría de la población no quiere saber nada de la política que tenemos y piensa que sus responsables ya no tienen la más mínima credibilidad. Pienso que también estoy en ese grupo y les prometo que muy a mi pesar. Y ni soy ni quiero ser derrotista pero reconozco que nunca he llevado bien que me mientan o engañen y además me quieran o intenten hacerme tonto… Y, por supuesto, que me controlen y ordenen mi vida llevando y agitando la hipocresía por bandera.