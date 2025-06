Adictos a la movilitis

Hace unos meses mostré mi preocupación al ver en un programa de televisión como unas jóvenes no tenían ni la menor idea de las preguntas que les hacía el reportero de turno. ¿Sabéis como se llama la capital de Cantabria? ¿A qué comunidad autónoma pertenece Albacete?... Eran cuestiones para niñas y niños de “1º de Plastilina”, como diría un amigo mío.

Aquí mismo escribía que no daba crédito a las barbaridades y respuestas que daban ni tampoco a sus ‘silencios’ delante de la cámara que seguramente, eran fruto del nerviosismo por no tener ni la menor idea. Ahora, unos meses después, he sido testigo nuevamente de algo similar que me ha dejado… ¡“pa’ allá”!.

Lógicamente parto de la base de que ninguna persona tiene la obligación de saber de todo. Casualmente y haciendo “zapping” con el mando (la única noche que lo pude tener en mis manos), esta semana he visto un programa de esos en los que existe la posibilidad de ganar dinero. La persona concursante era una conocida profesional del periodismo con mucho éxito en sus programas de televisión. Pero lo que no me podía imaginar de ninguna manera es que trajese a mí memoria a aquellas jovencitas que no supieron responder diciendo “Santander” y “Castilla-La Mancha”.

Nunca me ha gustado hacer leña del árbol caído y por eso no les voy a dar su nombre ni apellido. La pregunta iba sobre los Monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla, que son Patrimonio de la Humanidad. El presentador abordó la cuestión diciendo: ¿En qué comunidad autónoma se encuentra dicha localidad?

El micrófono de solapa de la concursante recogía nítidamente cuantas palabras salían de su boca… “No sé. Tengo dudas…, tal vez por el norte… Pero no lo tengo muy claro… ¿San Millán de la Cogolla?...”. Tras muchas dudas decidió consultar con su “comodín” exterior que era amigo y compañero de profesión especializado en deportes el cual respondió: “… Aunque el Logroñés hace mucho tiempo que no está en Primera División, te diré que San Millán de la Cogolla está en… ¡La Rioja!”.

Tensión y nervios. No hay ninguna duda de lo que imponen las cámaras, los micros y los focos y cañones de luz aunque nunca te lo esperas de alguien que está acostumbrado a trabajar entre ellos día y noche. Como dijo, tras escuchar la respuesta de su compañero, se “quedó en blanco” que es algo que nos ocurre a casi todos y que los talluditos como yo, solemos achacarlo a la edad que ya tenemos.

Al margen del desgaste lógico y normal que produce cumplir años y hacerse mayor creo que también pueden influir en eso de quedarnos “en blanco” o tener menos memoria, todas esas nuevas enfermedades que nos acechan y se van imponiendo en estos tiempos como ha sucedido con la “Movilitis” y sus distintas variedades. ¿Conocen o saben lo que es la denominada “Movilitis”?. Se lo explico.

No hay comida, cena o reunión familiar o de amigos en la que uno -posiblemente más de uno-van a estar ‘enganchados’ casi de manera permanente a su móvil. ¿Se han fijado en las salas de espera del ambulatorio, en las paradas de autobús, en cualquier bar o cafetería? El teléfono móvil es parte fundamental de nuestra vida. Como si fuera un órgano más de nuestro cuerpo. Cada vez que lo perdemos o no lo encontramos es como si se nos hubiese acabado el mundo. Una auténtica tragedia…. ¡Llámame! ¡Hazme una llamada por favor a ver si suena por algún sitio!

Ante la falta de batería se te disparan las neuras y desesperado te pones a buscar el cargador y un lugar para enchufarlo. Otros -aunque esté prohibido- usan el móvil mientras conducen y desgraciadamente, a veces, ocurre lo peor. Para muchos estar sin móvil es como perder a un amigo, a la familia y hasta las novias y amantes secretas. Extraviar el móvil es algo así como quedarte sin empresa, sin tu cuenta bancaria, sin posibilidad de embarcar en un avión y todo un drama porque en el “celular” tenías las entradas compradas para asistir al concierto de esos teloneros llamados “U2” y el plato fuerte de la noche que son los “Staytons” de Villaviciosa.

Confieso que aluciné no hace mucho cuando alguien me habló de una variante de las enfermedades que produce el móvil como es la “Whatsatitis” que cada día tiene mayor penetración entre los seres humanos. Salvo empresas, negocios y algún comercio de estilo “vintage”, el teléfono ‘fijo’ ha desaparecido de la mayoría de los hogares. Las nuevas generaciones no saben que es “eso”. Algo que tiene números en una rueda con agujeros en los que hay que meter el dedo y empujar en el sentido de las agujas del reloj. Igual que si les das una cinta para introducirla en un radiocassette: NPI y seguro que muchos de ustedes me entienden.

El mundo de hoy ya no habla. Escribe mensajes con el móvil y además, con muchas faltas de ortografía. No hablamos. “Wasapeamos y mensajeamos”. Escribimos. Personalmente cada vez me telefonea menos gente con la excepción de esta semana por eso de haber sido pregonero de la Boroña de Forna, en Torazu (Cabranes). Según me dicen, gustó mucho a los asistentes lo que había escrito (y no tengo abuela). A cuantos me han felicitado, a todos, muchísimas gracias. De corazón.

Hablando de cosas menos agradables les diré que el mundo está que arde con las guerras, drones y los aviones destruidos a Putin mientras sigue la vergüenza de Netanyahu con sus bombardeos sobre la zona de ayuda alimentaria y escuelas en la franja de Gaza. A eso se suman las locuras de Donald Trump -ya enemigo acérrimo de Elon Musk- que prohíbe la entrada en EE.UU. a ciudadanos extranjeros de hasta doce países diferentes. Y ya para rematar el ambiente… ‘flipé’ como dicen ahora con la femenina “torta de leche” (sin azúcar), que le plantó en toda la cara Madame Brigitte a su esposo y presidente francés Emmanuel Macron.

Aquí en España (aunque con menor agresividad), tampoco está “la forna” o el horno para bollos ni para tirar cohetes viendo el show televisado de ese nuevo trío denominado NSTL (siglas de “No Somos Trigo Limpio”), formado por la cantante “so-lista y fontanera” Leire Díez y un desafinado y peleón “Dúo Mecánico” integrado por Víctor de Aldama y Javier Pérez Dolset. El resto de músicos que les suele acompañar, exactamente igual que ellos, es decir, desafinando una semana más.

Ni Pedro ni Alberto ni Yolanda, etc. parecen dispuestos a acercar posturas. Algo similar está sucediendo en el Principado de Asturias con las movilizaciones en colores “negro y naranja” que han protagonizado los directores, profesores y sindicatos de las enseñanzas -pública y concertada- que amenazan con endurecer las acciones a partir de mañana lunes…

Viendo como está el patio -que más bien parece un campo de batalla- yo les recomiendo que vengan al paraíso de Villaviciosa de Asturias pues en apenas dos semanas empezará el verano que, espero y deseo, sea espectacular. Además aquí (aunque supongo que habrá alguna excepción), la vida cotidiana es mucho más feliz y tranquila según mi pequeña lista de noticias que hoy son casi todas son buenas.

El pasado mes de febrero, en Venta les Ranes, agredieron y robaron a uno de nuestros vecinos y días después, en la misma zona, a otro matrimonio también mayor. Hoy sabemos que ha sido detenido uno de los dos atacantes al encontrar los investigadores su DNI y un teléfono móvil que facilitaron su localización.

ACOSEVI la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa celebró durante el fin de semana pasado su feria anual de automoción “Villaviciosa sobre Ruedas” en el Parque Asensio Martínez Cobián, conocido antiguamente como “El Pelambre”. A los vehículos nuevos, multimarca y de ocasión, se unió una importante representación de motos clásicas y distintos coches de competición (karts, autocross y rallyes), llegados de diferentes puntos de Asturias.

La cultura también ha tenido su espacio durante esta semana que ya se acaba. El miércoles 4 se inauguró la exposición fotográfica “20 años de la Reserva Militar de Voluntarios en España” y este pasado viernes día 6 el Círculo Cultural de Valdediós presentó el encuentro literario “Palabra sobre palabra” como homenaje al poeta Ángel González.

Sin duda otra buena noticia ha sido la firma del nuevo convenio entre el Ayuntamiento y Protección Civil de Villaviciosa quién recibirá 23.600€ para el Ejercicio 2025. El último convenio firmado por el antiguo gobierno municipal del Partido Popular ascendía a la cantidad de 14.600€. La cuantía alcanza un incremento del 61% aunque pasaron más de diez años entre uno y otro convenio. Los socialistas llegaron a la alcaldía tras vencer en las elecciones de 2015.

Y nuestro más sincero agradecimiento para esa iniciativa medioambiental denominada Limpieza de Playa “Aficiones Unidas” que se desarrolló ayer sábado día 7 en la Playa de Rodiles (Selorio), reuniendo a aficionados al fútbol y voluntarios de toda España que metieron más goles “a la basura” que los que hubo en el España-Francia (5-4), del pasado jueves.

En definitiva y como recomendación: Olvídense del móvil de vez en cuando para protegerse de una posible “Movilitis”. El teléfono es para hablar. Hablen más y escriban menos para evitar la “Whatsatitis”. Descansen y traten de ser felices aunque vengan mal dadas. Villaviciosa va a tener un verano espectacular que llega en dos semanas y habrá que disfrutarlo con todo lo que tenemos aquí. Y no olviden acercarse a nuestra Playa de Rodiles que, preciosa y limpia, va a seguir luciendo su Bandera Azul un año más.