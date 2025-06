Cuando empiezo a escribir esto todavía no ha comenzado el decisivo encuentro entre el Real Oviedo y el C.D. Mirandés. Ojalá a estas horas y cuando ustedes leen nuestro periódico, sigamos celebrando que Asturias vuelve a tener un equipo en la Primera División del fútbol nacional.

Fue hace veinticuatro años cuando el club de la capital asturiana perdió su plaza en la máxima categoría tras haber estado en ella durante trece temporadas seguidas. En ese año 2001 comenzaría el “descenso hacia los infiernos” como alguno lo llegó a llamar. Esperaban la Segunda, la Segunda B y hasta la inimaginable Tercera División hasta que emergió la figura del presidente Manuel Lafuente Robledo, profesor de la Universidad durante cuarenta años en la Escuela de Comercio de Oviedo.

Hoy en día muchos le seguimos llamando “Presi” porque este naveto -nacido en Grátila- fue capaz de realizar un auténtico y prodigioso milagro, incluso para los no creyentes. Los aficionados del Real Oviedo y quienes somos sus amigos, nunca podremos olvidar todo lo que hizo Manolo Lafuente por nuestro equipo que, por segundo año consecutivo en este 2025, llega a las puertas del tan ansiado ascenso.

No cabe ninguna duda de que el paso del tiempo nos hace olvidar a todos demasiadas cosas tanto buenas como malas. Y de esto quiero hablarles hoy cuando estamos inmersos en una sociedad fría que, en muchas ocasiones, parece que ni siente ni padece a pesar de ver y vivir todo lo que está sucediendo a su alrededor.

Quienes nos gobiernan y llevan las riendas de nuestra nación creo que no atraviesan precisamente su mejor momento. Los ciudadanos de a pie -los contribuyentes- estamos envueltos en ese otro infierno provocado por todo un cúmulo de escándalos que superan con diferencia al famoso de nuestro cantante Raphael. Día tras día y noche tras noche nuestros mandamases nos tienen con la taquicardia a flor de piel.

Dios creó al hombre con raciocinio para diferenciarlo de los animales. Pero, a pesar de ello, el ser humano tiene también la llamada “capacidad de aguante” que es algo que a muchos se nos está agotando con tantas “mordidas”, tramas, filtraciones, estafas, adjudicaciones, audios, engaños y mentiras… sin hablar de los famosos “empleos a la carta” en los que cobras sin aparecer por el trabajo. Añadan a eso las fiestas, “digestivos” y muchas copas e inconfesables alquileres de pisos para golferías y líos (de pantalones y faldas), de los que algún@s no están saliendo muy bien parad@s.

Me pregunto: ¿Cuánto va a durar esto señorías dedicad@s al noble arte de la política? ¿Cómo quién debe marcar el camino correcto para el bienestar de un país puede estar metido en tanto fango y viviendo al lado de tanta indecencia? Estábamos preparados para todo o al menos, así lo creíamos después del anterior régimen y se nos puso de ejemplo a nivel mundial por la transición modélica que protagonizó el pueblo español a finales de los años setenta. Hoy, ahora, estamos peor que quienes ya se han arrepentido de haber votado al presidente americano Donald Trump.

Al parecer esto de la corrupción y demás desmanes protagonizados por los políticos y sus adláteres no es tampoco algo nuevo. Sin ir más lejos un abogado y buen amigo de Madrid me remitió casualmente hace días unas palabras atribuidas al filósofo romano del siglo II, Marco Tulio Cicerón que decían: “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral sino criminal y abominable”. Y como si lo viera venir o si lo hubiera vivido, Cicerón añadiría (atento Sr. Sánchez): “Errar es de humanos pero perseverar en el error es de estúpidos…”

En resumen: Primero fue José Luis Ábalos, luego Koldo García y más tarde Santos Cerdán (por ahora), desconociendo todavía si la “lista negra” pueda ser ampliada con la incorporación de nuevos nombres.

Está claro que el paso del tiempo desgasta pero, mucho más, si está aderezado y acompañado por tanto escándalo, tanta sinvergonzonería y corrupción que ahora se han destapado gracias a las investigaciones de esa unidad de élite de la Guardia Civil denominada UCO. Una terrible corrupción en las altas instancias del partido político que gobierna hoy en España con unos socios mosqueados que ya no se fían de él.

Les prometo que desconozco si en la Moncloa se tenía o no conocimiento de cuanto se está descubriendo y saliendo a la luz y creo con sinceridad que los socialistas de ley tienen que estar profundamente afectados y sentirse tristes y cabreados por la deplorable e indigna conducta de quienes ocupaban cargos de tanta relevancia. Hablamos de los números dos y tres del Partido Socialista Obrero Español.

Intentando salir de este embrollo y laberinto me quedo “estupefacto” como dijo el señor Ábalos cuando la prensa le preguntó por las hazañas de Koldo García. Estupefacto al leer la última de esas famosas encuestas sobre “intención de voto” fabricada por José Félix Tezanos y en la que una vez más, el partido liderado por Pedro Sánchez volvería a ganar en unas hipotéticas elecciones a pesar de las grabaciones presentadas por su exconcejal Leire Díez aparte de todo lo que ya vengo comentando.

Sorprendentemente para el Centro de Investigaciones Sociológicas las expectativas electorales del PSOE alcanzan la máxima diferencia de toda la legislatura en este mes de junio con más del 34% superando en siete puntos al PP (27,3%), según el CIS…

Pero aún es más difícil de entender que, con la que está cayendo en las huestes socialistas, haya quien piense que “Las elecciones no sirven para nada ni son necesarias ahora porque si hubiera elecciones volverían a salir los mismos”… añadiendo a continuación “Lo que hace falta es que se vayan todos -de todos los partidos- y que vengan otras personas, nuevos políticos, dispuestos a trabajar seria y honradamente…” que es lo que me espetó un vecino textualmente hace dos días.

A la vista de la situación me atrevo a decir que la desilusión y la desconfianza en los políticos que tenemos se han apoderado de una parte importante de la población española a todos los niveles. A la apatía política de los jóvenes -en líneas generales- se une también esa brecha cada vez más profunda entre los partidos (incluso socios del Sr. Sánchez), siendo obligatorio darle un giro inmediato a esta situación.

De lo que no hay duda alguna es de la cantidad de frentes abiertos que tiene el presidente del Gobierno a lo largo de toda la geografía española con ramificaciones de las que no se libra ni Asturias al aparecer presuntas “mordidas” en empresas de aquí. A esto hay que añadir las últimas declaraciones de la Delegada gubernamental, Adriana Lastra -ex número dos de Pedro Sánchez- hablando de su regreso a la tierrina motivado por el acoso y derribo al que le sometió Santos Cerdán, que ya se ha dado de baja en el partido.

Tampoco ayudarán las declaraciones de la amiga de Ábalos, Claudia Montes (ex Miss Asturias 2017), tras dar por hecho que “el presidente estaba enterado de todo”. Y como remate (por ahora), añadir que hasta Koldo García Izaguirre acaba de contratar a Leticia de la Hoz, una abogada penalista afincada en Gijón desde hace muchos años, para que se haga cargo de su defensa.

Estamos ante una serie de temas graves y muy preocupantes que invitan a la reflexión por parte de muchos ciudadanos que deseamos termine esta sangría que se le está haciendo a nuestro país. Se hace necesario y obligatorio un “penúltimo” intento para salir de esta crisis emocional (y bastante más), en la que estamos sumidos sin haber entrado en otros muchos y delicados como lo que pueda salir del el registro de la UCO en la sede de Ferraz o el no español al 5% de aumento en el gasto militar de la OTAN.

El título de aquél antiguo programa de TVE “La unión hace la fuerza” se hace más necesario que nunca para llevarlo a la práctica. Suena a reivindicación por los cuatro costados como ha sucedido últimamente con las manifestaciones de los colectivos escolares, médicos y con el personal de residencias geriátricas entre otros. Toca arrimar el hombro entre todos y remar en la misma y mejor dirección para salir de este pantano vergonzoso en el que nos han metido. Dejen discursos y verborreas y busquen soluciones aplicando castigos ejemplares a los culpables. Dejémoslo por hoy y hablemos de casa…

En Villaviciosa se celebró la V Feria de Asociaciones organizada por las entidades que componen la Mesa Intersectorial de Salud con el apoyo del Ayuntamiento que reunió a más de una veintena de asociaciones y servicios locales con el objetivo de dar a conocer su labor y promover el voluntariado como motor de cambio social. La cita batió récord de participación y presentó como novedad la recientemente creada Asociación de Fiestas “El Portal”.

Asimismo Villaviciosa se ha convertido en el primer municipio de Asturias en recibir una auditoría positiva conforme a los principios de la Guía de Municipalidades Inclusivas de la Fundación DKV Integralia. La distinción fue recogida por el alcalde Alejandro Vega Riego…

Gracias a todos los que me estáis llamando mientras escribo esto. Hoy es San Luis Gonzaga pero no es mi santo. Me dijeron de pequeño que “nosotros somos del 25 de agosto, San Luis Rey de Francia”… Estoy llegando al final y faltan pocos minutos para que el Real Oviedo inicie frente al Mirandés el partido del año. Ojalá ganemos y tengamos toda la suerte que muchas veces se nos ha negado. El paso del tiempo lo borra todo pero yo moriré siendo azul. ¡¡Hala Oviedo!! Pase lo que pase.