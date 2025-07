Otras memorias históricas

Son muchos los momentos a lo largo del día en que deberíamos dejar de engañarnos a nosotros mismos asintiendo con la cabeza (o interiormente), una serie de temas que ni tan siquiera nos hemos parado a pensar en ellos. Son muchos temas, asuntos y comentarios que solemos “oír” pero no “escuchar”.

Por decirlo de forma sencilla… asentir es un verbo poco usado que quiere decir que, con un simple y repetido movimiento de nuestra cabeza (hacia arriba y hacia abajo), aceptamos y compartimos todo de lo que se hable como hace esa claque que respalda a los políticos cada vez que se dirigen a un público entregado que, nos mientan o no, les vitorea y jalea con pasión.

Hablo de esas personas que se colocan a espaldas de sus jefes o dioses y a quienes se paga su colaboración con pocos euros o un simple ‘bocata’ como ocurre en alguna cadena de televisión. Personas que asienten con sus cabezas, aplauden enfervorizadas animando al unísono e incondicionalmente las palabras de los señores Sánchez o Feijóo, por poner algún ejemplo.

Está visto que en pleno siglo XXI sigue funcionando aquello del “Sí bwana” que tanto se repetía en películas del ‘Séptimo arte’ como “Las nieves del Kilimanjaro” (1952), con Gregory Peck y Ava Gardner, en “Hatari” (1962), con John Wayne y Elsa Martinelli o años más tarde en “Memorias de África” (1985), protagonizada por Robert Redford y nuestra galardonada Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023.

Coloquialmente creo que estarán de acuerdo conmigo en eso de que “la gente se busca la vida como puede”. Unos de forma honesta y otros -y muy a pesar de la gran mayoría de los ciudadanos- no tan honestamente como queda patente con una de las palabras más utilizadas en España en estos últimos tiempos de golferas, comisionistas y amantes: “Corrupción”.

Con tanto escándalo y desmán nos están convirtiendo en un país de jetas y sinvergüenzas cuando España, al margen de las excepciones que hay en todos los sitios, siempre fue un país, una nación, querida y respetada. Lógicamente somos muchos los que estamos en contra de que se nos trate así y eso no quiere decir que por ello pertenezcamos a ningún partido de la ultraderecha.

Quiero dejar claro que, para nada, estoy en contra de la llamada Memoria Histórica que parece ceñirse a la búsqueda de los restos mortales de nuestros familiares fallecidos en la guerra civil. En ella “todos” (repito, “todos”), perdimos a algunos de los nuestros y de forma similar pues hubo fusilamientos en ambas partes.

Fue la “abuela Jana”, mi abuela materna, Juana Delgado Amores, quién me lo contó en primera persona cuando contaba doce años. Ella, viuda y con seis hijos pequeños, vio con sus propios ojos como entraban en su casa madrileña y se llevaban al “mayor” de ellos que acababa de cumplir diecisiete años. Lógicamente a mi tío Julián Segura Delgado nunca pude conocer.

Guste o no, creo que la Memoria Histórica debe de ser algo que abarque mucho más que la búsqueda de restos humanos en fosas, cementerios o arcenes de carretera. Debe ser también recuperar la calidad, educación, cultura y entrega en el trabajo de quienes nos representan a todos los niveles.

Es fundamental volver al rigor y serio compromiso de nuestros diputados con los territorios autonómicos y con los ciudadanos que somos quienes nos sentimos defraudados, engañados y ninguneados ante la falta de educación y el correcto comportamiento de los partidos políticos que, por la manera de comportarse en muchas ocasiones, parecen verdaderas hordas salvajes.

En tiempos no tan lejanos tanto el Congreso de los Diputados (Cámara Baja), como el Senado (Cámara Alta), eran instituciones que nos aportaban rigor, seriedad y sensatez. Y pocos podrán decirme que miento pues, hay días en que ambos hemiciclos se convierten en verdaderos ‘gallineros’ por no decir, en auténticos campos de batalla. Basta con escuchar los gritos, descalificaciones e insultos de todo tipo que se lanzan unos a otros en muchas de las sesiones que protagonizan estos personajes VIP a quienes llamamos “Señorías”.

Al menos de momento el pueblo sigue callado, quieto y parado y no ansía con hacerse rico. Si acaso sólo cuando llega la Lotería de Navidad que es cuando todos nos saltamos la dieta porque nos encantaría disfrutar de “El Gordo”. El pueblo llano tan sólo quiere tener buena salud y paz. Mucha paz. Por eso no se moviliza ni sale a la calle aunque tenga demasiadas razones para hacerlo.

Tampoco les engaño si les digo que somos muchos los que ya no sabemos si lo que se nos dice es verdad o mentira. Ya no sabemos si seguir creyendo o no. Si será real o no lo que nos dicen o si estará generado por eso nuevo -que se lo sabe todo- y conocemos por Inteligencia Artificial (IA).

Llegado a este punto me veo en la obligación de confesarles que me siento mal e indignado al escuchar a la señora Míriam Nogueras, portavoz de JUNTS en el Congreso, decir en RTVE que “…Sólo pedimos que a los catalanes se nos entregue lo nuestro, lo que nos corresponde. Que el reparto sea el mismo para las dos naciones, para Catalunya y para España…”. (mientras usted señora Nogueras se queda tan pancha poniendo esos ‘morritos’ de noia enfadada).

Mire Míriam: Con el debido respeto quiero decirle que me llamo Luis y nací en Oviedo. Soy pues asturiano además de sentirme profundamente español. Asturias es parte de una nación llamada España como también lo es Cataluña.

En mis más de setenta años de vida he tenido tiempo de conocer un montón de cosas incluido aquello de “Una, grande y libre”. Para no extenderme más le digo, simplemente, que España “sí es una nación” y al menos de momento, Cataluña no lo es. Que quede bien claro pues que Catalunya no es, hoy por hoy, ninguna nación. Es simplemente como las otras dieciséis comunidades autónomas españolas, lo acepte o no lo acepte (y ponga los ‘morritos’ que quiera).

Tener memoria es sin duda todo un privilegio. Poder recordar tiempos y hechos del pasado es, para lo bueno y para lo malo, tener viva y presente la historia de nuestro país con sus alegrías y sus penas. Y deberíamos sacar el máximo provecho de ello para no volver a cometer viejos errores. Sin embargo no lo debemos estar haciendo bien y me expreso así por cuanto veo y escucho.

Admitiendo que los tiempos han cambiado y que eso es poco menos que ley de vida, creo que vivimos en una sociedad que ha perdido una serie de valores fundamentales de la persona al confundir libertad con libertinaje en el más amplio sentido de la palabra. Este viernes y sin ir más lejos he visto un programa con tertulianos en televisión que me pareció lamentable y vergonzoso. Además su nombre le viene que ni pintado: “Malas lenguas”.

Hablar sin mostrar respeto alguno para la audiencia de la cadena pública y en pleno horario infantil (17:30 h.), esgrimiendo argumentos con la utilización de palabras malsonantes (políticos “puteros”, por ejemplo), son conductas más propias de un burdel que de un plató de televisión que, además, nunca van a hacer más importante a dicho programa. Patético estilo y con dinero de todos.

De alguna manera nos están obligando a “pasar por el aro” que nos ofrecen los mandamases y jerifaltes de estos nuevos tiempos. Si no reaccionamos y echamos la vista atrás para aprovechar algo de lo bueno que se hizo en otros tiempos, pronto nos habrán convertido a todos en esta sociedad macarra y chabacana que les define a la perfección y que, por no producir, no llegará ni a producir vergüenza ajena. Tan sólo tristeza y mucha pena.

¿A dónde estamos llegando? ¿Dónde están la oratoria, el respeto y la seriedad que tenían nuestras instituciones al llegar la democracia? Y es aquí donde coincido con muchos amigos, colaboradores y vecinos que me manifiestan y sienten lo mismo que yo. Que son conscientes del desaliento y la profunda tristeza que les invade por la desvalorización y bajada de enteros del carisma y personalidad acusada que siempre tuvo nuestro país.

Estamos al final de los sanfermines y deberíamos coger al toro por los cuernos. Hagamos algo porque en caso contrario será como retornar a aquella “España de charanga y pandereta” que salió del poema “El mañana efímero” del gran Antonio Machado. Un país hundido en lo económico y social tras el desastre de Cuba en 1898. Sin duda, otra memoria histórica para no olvidar y aprender.