Éramos pocos y....

¡¡¡Alabado sea Dios!!! Esa fue mi exclamación cuando me dirigía en coche hacia la Villa el pasado miércoles a eso de las nueve de la mañana… aunque tal vez tendría que haber dicho ¡¡¡Alabados sean Dios y la Virgen!!! al darme cuenta de que ese día era Nuestra Señora del Carmen, patrona de marineros y pescadores, por ejemplo, los de Tazones.

Fue un acto reflejo. Un grito que me salió del alma y que me hizo sentirme bien porque el pasado seis de julio había escrito aquí mismo que no entendía como a estas alturas del verano las carreteras más transitadas de nuestro concejo seguían sin limpiarse y adecentar pese a la cantidad de turistas y veraneantes que ya estaban por aquí disfrutando de los encantos de Villaviciosa.

Era como si hubieran hecho caso a los lectores para los que escribo semanalmente contando mis sentimientos y vivencias que, al menos hasta ahora, siempre han sido bien acogidas. Llegando a la capital empecé a ver varias señales de obra, de velocidad, paso estrecho, etc. hasta que un operario de “amarillo-fosforito” me muestra un ‘stop’ para que me detenga.

Sólo había un carril habilitado y pronto empiezan a aparecer quienes circulan por la VV-5 en dirección a San Martín del Mar, El Puntal y Oles. Cuando me da paso mi alegría se hace mayor al cruzarme con dos tractores y con un grupo de personas que portan desbrozadoras y sopladoras de hojas. Llegaron. Ya están aquí. Aunque con retraso pero por fin han venido.

Empezar así el día te proporciona la fuerza y ánimo suficientes como para afrontar el resto de la jornada con buen espíritu. Sientes que tu pequeña demanda -tu granito de arena- no cayó en saco roto ni se fue al ‘limbo de los justos’ (que todavía no sé dónde está). Sin embargo y “viendo como está el patio” a casi todos los niveles, seguro que enseguida llegará algún sobresalto para añadir a la lista como, por ejemplo, la tensión que viven en Torre Pacheco (Murcia), un pueblo que conocí el pasado mes de marzo.

¿Qué es eso de promover altercados y movilizaciones desde Cataluña en un pueblo de la Región de Murcia? ¿Quiénes son los indeseables que acuden a una convocatoria bautizada como “La caza del inmigrante”? ¿Quién les paga o subvenciona? Y me pregunto: ¿Cuántos -de los cuarenta y nueve millones de españoles que somos- son los que les apoyan, mueven y organizan a estos grupos ultra, radicales y descerebrados?

El gobierno de la nación tendría que haber reaccionado con carácter inmediato pues estamos ante un asunto muy serio y grave que ya no cabe en la mochila que llevamos los españoles sobre nuestras espaldas y que cada vez nos pesa más ante la inacción de nuestros dirigentes. En mi viaje por tierras murcianas unos vecinos de Torre Pacheco me dijeron que eran 40.000 habitantes en el pueblo y que el 40% habían llegado de fuera a lo largo de los años. En cualquier caso uno de ellos añadió: “… Pero están perfectamente integrados y la convivencia con ellos es absolutamente normal”.

Lógicamente si eso lo comentan tres parejas que conocí en la Playa del Lastre, cerca del antiguo Poblado de Pescadores de Portmán, no tengo por qué dudar de su palabra. Sin embargo, tres meses y medio después, alguien ha decidido romper esa absoluta y normal convivencia con la brutal agresión a Domingo Tomás, un vecino del pueblo. Justo lo que nos faltaba.

Cómo si no tuviéramos bastante con el permanente y eterno enfrentamiento bipartidista PSOE-PP,… con el perjuicio y destrozo que hace España a los socios gubernamentales y catalanes “financiados singularmente” (JUNTS y ERC),… con las obsoletas arengas de VOX y con las respuestas peregrinas, ininteligibles e indescifrables de la líder de SUMAR… pensaba que ya teníamos bastante para esta primera mitad del año.

Pero no. Resulta que no… porque hasta los jueces se han ido a la huelga. Los médicos, enfermeras y sanitarios dicen que no pueden más. Reivindicaciones en la administración pública. En la enseñanza movilizaciones, decepción y desencanto tanto entre los educadores de la pública como en los de la concertada desconociendo si (aunque lejos de Asturias), los problemas en Educación han salpicado al mismísimo Pablo Iglesias que se ha quedado sin su puesto de profesor en la Universidad Complutense madrileña. En fin…

Por hablar y contar podría seguir rellenando folios hasta casi aburrirme. Y es que repasando la actualidad y dándole vueltas a la cabeza, esta semana me acordé de una frase hecha, de una expresión graciosa y coloquial fácilmente entendible que no sé si pertenece al refranero español y que dice: “Éramos pocos y parió la abuela”.

Un dicho ‘popular’ -pero no del partido político- que “me viene de perillas” pues todavía no he tocado nada de tramas, mordidas y corruptelas… ni de Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán ni de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ni del resto de presuntos implicados (de unos y otros), imputados y/o procesados para no seguir incidiendo en la llamada nueva Caja de Pandora de nuestra política.

Esta semana paso de los “grandes” que cada vez lo son menos. Pierden enteros a pasos agigantados los Trump, Netanyahu y Putin. De la Unión Europea (UE), mejor no hablar porque nos están llamando la atención todo el día y ya no solo a España pues para Asturias también viene una ración con el peaje de la Autopista del Huerna.

También en pleno verano las obras han llegado a la AP-66 resultando penoso, en mi humilde opinión, que quienes vienen hacia Asturias comenten que han tardado más en llegar por la Autopista del Huerna que si lo hubieran hecho por el puerto que, además, no tiene peaje. “Es un chiste fácil pero el viaje resulta parecido a lo que sería venir a España en patera pues, a pesar de pagar, hemos tardado como si viniéramos por la N-630. Nos deben considerar ‘subpajarianos’ por eso de residir de Pajares para abajo…”.

Pues eso. Que “éramos pocos y parió la abuela”. Si queríamos “taza”, pues… “taza y media” por todos los lados. Obras en verano que provocan retenciones en la autopista y que perjudican a nuestro turismo... Además la Comisión de la Unión Europea considera ilegal el peaje prorrogado en el año 2000 y le da dos meses al gobierno para que adopte las medidas necesarias…

Pero hay más… Las administraciones central y regional no quieren saber nada de afrontar las obras y reparaciones de los hundimientos en la Playina de Miami (Rodiles-Selorio), y en la carretera que da acceso a la Playa de Merón (Argüeru), que estará cortada al tráfico durante quince días.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Villaviciosa quien ha iniciado la reparación de la misma con independencia de las reclamaciones municipales oportunas que se harán, si es preciso, por vía judicial.

“Éramos pocos y…” ¿Qué me dicen de Cristóbal Montoro? ¿De lo que sale a la luz ahora del ex ministro de los señores Aznar y Rajoy? Al parecer está imputado junto a veintiocho personas más por crear una red de influencias en su ministerio. Todos ellos se enfrentan a presuntos delitos de cohecho, prevaricación, corrupción en los negocios, fraude y falsedad documental,… ¡la tira!

La investigación se ha centrado en los años que ha estado al frente del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Mariano Rajoy. Por secreto de sumario no se ha sabido públicamente nada hasta ahora pero al parecer, la investigación se puso en marcha hace siete años, en 2018. ¿Cómo se han quedado? Supongo que como yo. Asqueado y desilusionado con tanta y presunta golfería política de cualquier signo.

Y ya para “rizar el rizo” y finalizar otra semanita de “órdago a la grande” sólo me faltaba por oír que una influencer de visita en Villaviciosa, ha denunciado por agresión a nuestro párroco Don Gonzalo Suárez algo que me cuesta creer y en lo que no voy a entrar ya que a esta Lola sevillana no la conozco absolutamente de nada pero sí al sacerdote. Por cierto un cura que tiene el mismo nombre y apellido que un gran director de cine asturiano que tal vez fuese a quien realmente quería conocer la ‘instagramer’ andaluza para subir su caché. Espero y deseo que todo se aclare.

Y fue el pasado domingo cuando acudí al Ateneo Obrero de la Villa con motivo de la presentación del libro “Historias de Villaviciosa”, de Ignacio Alonso L. Iñarra que estuvo escoltado y arropado por la periodista Isolina Cueli y por Miguel González Pereda, cronista oficial de Villaviciosa.

El acto fue sencillo, atractivo e incluso con humor. En casi cuatrocientas páginas Ignacio Alonso nos presentó diez apasionantes historias (noveladas), que no tienen desperdicio alguno. En cuanto lo termine de leer les prometo que les hablaré de estas “Historias de Villaviciosa” que no se deben perder. De momento si alguno no quiere esperar, tiene el libro a su disposición en “La Librería de la Villa”, Plaza del Ayuntamiento nº 5. Feliz lectura y mi aplauso para el autor.