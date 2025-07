 El vasu sidre

Hace unos cuantos días, con motivo de la llegada de la princesa Leonor a bordo de la fragata “Blas de Lezo” al puerto de El Musel para incorporarse al buque escuela de la Armada “Juan Sebastián Elcano”, salió franco de paseo –permiso que se da a los marinos para bajar a tierra pero volver a dormir a la embarcación-, con algunos amigos y compañeras para dar una vueltina por Gijón del alma y, supongo, ejercer ante ellos de anfitriona y conocedora de la bebida y gastronomía nacional asturiana, que título y ascendencia obligan. En el chigre que eligieron, la dueña que estaba encantada de la visita, dijo a la prensa que guardaba el vasu en el que Leonor había bebido el culín de sidre -que además sería de restallu-, con muy cuidado aprecio, y como un recuerdo valioso de tan grata visita.

Vasos de sidra hubo y hay, no digo que venerados con reverente devoción cual si fuese el Santo Grial, pero sí que conservados con cierta unción y fervor; vasos de sidra grabados que pertenecieron a desaparecidos chigres; templos en los que se oficiaron importantes cultos y ceremonias de la sidra; vasos de sidra en los que prestigiosos y notorios pintores grabaron obra; vasos de colección con el cartel de los distintos Festivales de la Manzana; vasos de sidra grabados con actos, textos y fechas a recordar…

A mí me gusta el vasu de sidre, tengo apego y tendencia a pedir otras bebidas en él, en cierta medida obligado por una prominente nariz que me impide beber y oler la bebida con la comodidad y holgura que el vaso de sidra me proporciona, para eso y con esa finalidad lo hacen con una boca de 9 centímetros, para permitir introducir la nariz y disfrutar de todos los aromas de la sidre. Pues hace algún tiempo, en un restaurante de Madrid, pregunté si era posible cambiar la copa para el vino por un vaso de sidra.

-¡Ah!, ¿prefiere el vaso vasco?, sin ningún problema, me contestó muy amable el camarero.

Tras aclararle el error al sorprendido servidor, se suscitó una charla en la mesa, con cierto cabreo de alguno de los comensales, sobre la usurpación cultural de prácticas y símbolos por parte de algunos pueblos o culturas que, en el colmo del descaro, luego las venden como tradiciones ancestrales suyas.

El primer estudio serio que creo se hizo sobre los recipientes para beber sidra fue el realizado por Miguel María Palacios Valderrama, enólogo de la Estación Pomológica de Villaviciosa y componente también del grupo hacedor del Festival de la Manzana, en el que dice que las primeras botellas y vasos de cristal para sidra, se iniciaron en un horno construido en Gijón, en el Natahoyo, en el año 1827 por don José Pintado, horno adquirido en 1829 por don Ramón Toral, que lo trasladó a Begoña hasta 1843, en que fue adquirido por don Anselmo Cifuentes y don Felipe Canga Argüelles , fundadores de “La Industria”, a la que se sumaron don Mariano Pola, don JuanMenéndez , don Luis Truan y otros, haciendo de esta empresa un referente a nivel nacional en la fabricación de vidrio y de la botella de sidra con molde de hierro, única en el mudo por su diseño especialmente creado para la conservación y el escanciado de la sidra, con esa curva característica en el cuello de la botella llamada “pierna de dama” que lo que hace es frenar la salida de la sidra y controlar el escanciado.

El último vasu de sidre en Asturias fue fabricado en 1981, fecha en que cerró “La Industria”, y volvió a cobrar actualidad el lamento de Jovellanos en el que deploraba que a pesar de nuestros recursos: “ No hay quien haga en Asturias una botella de sidra”, a lo que habría que añadir: ni vasos, ni corchos, ni cajas, don Gaspar.

Aquellos primeros vasos de sidra eran gruesos, varillados y muy pesados, casi medio kilo de vasu, llamaban “vasu de los franceses”, porque, parece ser, que los primeros técnicos vidrieros que tuvo la fábrica eran de aquel país. Posteriormente, manteniendo la boca amplia y la capacidad del vasu de medio litro, se fueron haciendo cada vez más finos y ligeros y con materiales más fuertes, llegando a hacerse de 65 gramos -eran aquellos que llamaban “de cristal de bombilla”-, un placer beber en ellos pero que se rompían con gran facilidad, los actuales pesan entorno a los 100-110 gramos.

Alguien se preguntará por qué un vasu de medio litro de capacidad para un culín de entre 100 a 135 mililitros según el gusto o sede del bebedor -excluyendo el calcáu, solo para sidreros con polidipsia o secañu excesivo, que puede llegar a los 250 ml o más-.

Varias son las razones y conclusiones a las que llegó el curiosu y avispado gustador de sidra, primero se dio cuenta de que de la cantidad de sidra espichada en la xarrina de barru, el trago más sabroso y mejor era el primero y que el resto iba esvaneciéndose y perdiendo intensidad y sabor, y concluyó que una menor cantidad en el vaso de cristal, un culín, que se bebiera de una sola vez y escanciado cuando se fuera a beber se podía disfrutar más, y así lo hizo, y ahí comenzó el escanciado . Verificó también quela sidra rompe mejor en la pared del vaso de cristal, y que al beber podía introducir la nariz en el vaso disfrutando de todas las propiedades organolépticas de la sidra, que dicen los técnicos, o sea que se ve, huele, oye, sabe y se siente la sidra, y además que el vaso de cristal era mucho más higiénico y fácil de lavar que los recipientes de barro o madera.

Hubo un tiempo que como había pocos bebía todo el grupo por el mismo vaso, dejando el bebedor un poco de sidra o posu, que tiraba a modo de limpieza y eliminar cualquier residuo que pudiera quedar, rito que aún se conserva. Lo de tirarla al suelo a modo de las antiguas libaciones romanas y griegas como homenaje a los dioses de la pumarada y de la tierra, queda muy bien para contarlo en espichas a turistas y veraneantes, entre culín y culín, un poco antes de comenzar los cantos regionales.

Lo que parece más cierto es que los ritos de la sidra han obedecido más a razones prácticas que religiosas, y que el vasu de sidre fue del Principado de Asturias para el País Vasco y otras comunidades y paises, y pruebas y testimonios tengo de cómo a finales de los setenta un buen amigo bilbaíno, que descubrió en Villaviciosa la diferencia de tomar un gin-tonic en un vaso de sidra a hacerlo en aquel tan de moda entonces que llamábamos de tubo, se llevó varias cajas de vasos de sidre a la capital vizcaína que repartió, con generosidad y gran aceptación, por los pubs donde paraban la cuadrilla, y me consta que los llevaba cuantas veces venía a Asturias, hasta que los bares y pubs los comenzaron a pedir directamente, extendiéndosela cultura del cristal fino y del vasu sidre, aquí concebida, iniciada y muy utilizada, por todo el territorio nacional. O sea, el vasu sidre, se puede fabricar y usar donde se quiera, que siempre fuimos espléndidos y desinteresados con lo nuestro (así nos va), pero de vaso vasco, na de na.