Por qué nuestra sociedad carece de equilibrio

El modelo de educación centrado en la rentabilidad inmediata deja de lado asignaturas que considera menos útiles y prioriza las que considera más productivas desde la lógica económica. Sin duda matemáticas, ciencia o tecnología son esenciales, pero se pierde de vista que el equilibrio entre razón y emoción es la base de un individuo sano.

Es habitual moldear al estudiante desde un esquema que favorece lo racional, lo medible. Se premia lo correcto, lo lógico, la competitividad dejando completamente de lado la empatía, la autoconciencia o la autorregulación emocional. Y no estoy hablando de oponer razón y emoción sino de entender que el ser humano está integrado por ambas dimensiones.

Esta es la razón por la cual los individuos son capaces de dominar herramientas técnicas pero carecen de la habilidad para gestionar conflictos, trabajar en equipo, relacionarse con respeto o manejar el estrés.

¿De qué sirve formar excelentes profesionales si no saben comunicarse sin agredir, si no reconocen su propio valor ni el de los demás, si no pueden gestionar la frustración?

Aunque puedas sonar cursi, es esencial educar también el corazón. Esto no significa hablar de sentimientos. Hablo de aprender a conocerse, entender las emociones propias, practicar la escucha activa. De enseñar que las emociones no se reprimen, sino que se comprenden y canalizan.

Y no se trata de añadir una asignatura. Se trata de reformar el enfoque pedagógico. Que la educación fomente la colaboración y no la competencia destructiva.

Un problema añadido es considerar la educación como un gasto, que implica recortar presupuestos, reducir recursos y limitar la formación docente olvidando que el verdadero objetivo es formar ciudadanos capacitados para crear una sociedad más equitativa con una economía más fuerte y una democracia más sólida.

Tan limitada visión no solo tiene profundas consecuencias en su calidad sino también en el propósito.

Invertir en educación es sembrar en progreso, paz social y desarrollo sostenible. Un país que descuida la educación compromete el futuro. Uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una sociedad es la educación. Sin embargo, la política continúa considerándola un gasto en lugar de una inversión a largo plazo.

Continuar enfocando la educación solo desde la razón es formar seres incompletos. La verdadera educación no solo debe preparar para el trabajo, sino para la vida.