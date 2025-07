Hacerse mayor

Corriendo despavorido un guaje huía de una mujer que le perseguía portando un palo en su mano derecha… Esa fue la fotografía -en blanco y negro- que recibí en mi móvil por ‘wasap’, hace unos días. El texto o pie de la misma rezaba de la siguiente manera: “¡Esos maravillosos y viejos tiempos cuando tu madre salía a correr contigo!”.

Siendo sincero jamás viví un momento así. Mi madre nunca corrió detrás de mí con un palo de escoba o algo similar. Tampoco tuve ningún tatuaje -temporal- sobre mis nalgas con forma de zapatilla que hubiera grabado sobre mí piel la mujer que me dio la vida. Como cualquier niño pude ser un poco trasto pero nada más. Y en contra de ese otro mensaje recibido creo que nuestras madres no fueron las inventoras de los tatuajes/”tattoos” que están tan de moda.

La verdad es que jamás he puesto en duda el ingenio y las ocurrencias de los españoles que somos capaces de convertir en chiste o risa hasta la peor de las situaciones tenebrosas o de pánico. No en vano y allá por los albores del siglo XVII, el gran Miguel de Cervantes ya escribía y publicaba la primera parte de su gran novela a la que tituló “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Empiezo hablando del ingenio histórico del pueblo español que ahora ya no se dice así porque nos estamos “anglosajonizando” y “americanando” (aunque suene feo en estos tiempos actuales de “Total Pride” Orgullo).

Sin darnos cuenta nos estamos olvidando de la inmensa riqueza del léxico español. Somos el segundo idioma más hablado en todo el mundo con cerca de quinientos noventa y cinco (595), millones de hispanoparlantes. Pues bien, de los miles y miles de palabras -casi cien mil- que guarda la lengua castellana y que parece que desdeñamos, cada vez son menos las que salen por nuestras bocas por culpa de los nuevos estilos “bro” y “bachateros” que nos han ido “comiendo la tostada” a ritmo caribeño…

Pero no me interpreten mal. Bajo ningún concepto trato de convencerles de que deben olvidarse de tanto inglés, francés, alemán o chino (¡Dios me libre!). Sólo intento que no se pierda la esencia, el rigor y calidad del vocabulario español que es una de nuestras mejores señas de identidad. Siento cierta pena porque por los nuevos estilos de vida, por las redes sociales y los “influencers” e “instagramers”, hemos dejado de prestar atención a lo más nuestro.

Fue de manera informal cuando este pasado martes surgió un pequeño coloquio entre amigos sobre esto que escribo hoy. Los cuatro coincidimos en que son muchas las palabras que han “desaparecido” o se han dejado de usar en nuestras conversaciones y forma de hablar en muy pocos años.

Los nuevos tiempos parece que han impuesto otro estilo. Si no reaccionamos es posible que empiecen a llamarnos de cualquier manera con palabrejas extrañas para nosotros si bien nunca lo harán con aquellas palabras como “anticuados”, ‘carrozas’, ‘diligencias’ o ‘carcas’ que desconocen las nuevas generaciones y que, como otras muchas, han caído en el olvido.

Todo había empezado por culpa de un comentario sobre una caída en bicicleta. “Al rozar el bordillo… ¡caí de bruces!”. Esto último era una expresión frecuente que debió perderse por algún “Baúl de los recuerdos” como aquél al que cantaba la rubia Karina.

Acto seguido y tras el “porrazo” con la “Orbea”, brotaría la sangre por las rodillas surgiendo entonces otra de las grandes palabras olvidadas: la “Mercromina”…

Luego llegarían el yoduro de potasio (“yodo”), el agua oxigenada y los inolvidables parches adhesivos de marca “Tiritas” de las que parece tampoco ya nadie habla. Y es que en nuestra adolescencia el que más y el que menos llegaba al ‘cole’ con alguna “Tirita” pegada por algún sitio e incluso, algunos aparecían como aquél jefe indio apache llamado Cochise, pues aparecían con cara, brazos y piernas pintadas de color rojo “mercromino”.

A propósito de esto recuerdo a un compañero de bachillerato que se apellidaba Sánchez Villacañas, quién a nivel nacional y sin saberlo, bien pudo ser el creador de la ‘Marca España’ al presentarse el lunes en clase con la cara y los brazos pintados en rojo y amarillo por culpa de la Mercromina y el yodo. También se había caído con su bici precisamente aquél 21 de junio de 1964 cuando la selección española de fútbol venció a la URSS (2-1), en el Santiago Bernabéu con aquél inolvidable gol de cabeza de Marcelino Martínez que jugaba en el Real Zaragoza...

Abierta la veda, rápidamente empezaron a salir nombres y marcas de las que hace tiempo no escuchamos nada pues tal vez no se publicitan como antaño o quizás, ya no se fabriquen o existan. Fue entonces cuando alguien mencionó la palabra detergente y todos “entramos al trapo” -expresión taurina muy usada en política- dejando claro que España sigue siendo “La piel de toro”.

¿Se siguen fabricando y vendiendo marcas de productos de limpieza como OMO, Sutil, ESE, Persil, Norit, Don Limpio o Netol, por ejemplo?... Tras animada charla, más tarde el tema elegido estaría relacionado con la alimentación. ¿Qué nombres, marcas o productos echáis de menos en la actualidad?

Aunque yo no bebo alcohol (sólo “de pascuas a ramos”), las primeras respuestas dieron que pensar: “Más que el coñac, yo echo de menos a aquella rubia en caballo blanco que nos invitaba a tomar una copa de Centenario Terry”. Y a partir de ahí la lista creció de golpe con nombres como “Fundador”, “Felipe II”, “103”, “501”, “Ponche Caballero”, “Bitter Cinzano”…

Como en el “1,2,3…Responda otra vez” del gran “Chicho” Ibáñez Serrador, Kiko Ledgard y Mayra Gómez Kemp, una batería de palabras salieron sobre aquella mesa que nos había reunido a los cuatro amigos. Y desde el EKO para desayunar o merendar hasta los quesitos en porciones como “El Caserío” y “La Vache qui rit” o el chicle “Bazoka” empezaron a aparecer marcas acompañadas de recuerdos como el helicóptero de la margarina “Tulipán” y su competencia “Flora”, sin olvidar el toque exótico que aportaba el Flan chino “El Mandarín”.

Finalmente el repaso a las antiguas marcas nos llevó nuevamente al mundo de los medicamentos. Ya nadie habla de la “Aspirina” aunque BAYER siga trabajando a pleno rendimiento ni tampoco del “Calmante Vitaminado” o del OKAL que, lo curaba todo.

Por mi parte yo cité el más usado por mi padre, el “Optalidón”, que se presentaba en un tubo metálico con pastillas de color rosa y que bien podía ser el “Ibuprofeno” de mediados del siglo XX.

Nos salían prácticamente los mismos nombres hasta que -con frases que ya tampoco se escuchan- a alguien “se le encendió la bombilla” y “puso el dedo en la llaga” al decirnos: Entre los cuatro sumamos 252 años lo cual equivale a una media de 63. Es normal que coincidamos porque ninguno de nosotros se ha parado a pensar en que ¡somos mayores! Nos hemos hecho mayores y hacerse mayor “no es moco de pavo”.

Efectivamente así es. Tenemos experiencia, veteranía y cierta sabiduría con todo lo que hemos vivido hasta aquí. Además, tenemos la suerte de poderlo contar y poderlo escribir cuando vemos a diario como personas más jóvenes que nosotros, se quedan desgraciadamente por el camino.

“Todos dependemos de nuestro destino y todos de alguna manera, tenemos la fecha fijada”. Los asturianos solemos decir cuando alguien sale ileso de un terrible accidente que “no la tenía allí” y es posible que tengamos razón. Por otro lado la propia vida te enseña que por muchas ganas de vivir que tengas no tienes garantizada la inmunidad y longevidad frente a una enfermedad maldita y traidora como es el cáncer que esta semana nos ha arrebatado a un maestro y alcalde como fue don Antonio Trevín Lombán, por cierto, más joven que yo.

Sin ser de su palo político les juro que me ha afectado mucho porque (y ya lo escribí en otro artículo), coincidimos por trabajo en multitud de ocasiones desde mi regreso a Asturias a mediados de los años ochenta. Antonio ha sido -de todos los políticos que conozco y he conocido- el único que nunca me contó ni una sola milonga y siempre me trató bien y de la misma manera. Muy atento, correcto, profesional y agradecido conmigo por mí trabajo. Además jamás me presumió de nada.

Antonio Trevín siempre fue el mismo desde que nos conocimos en el Rallye Villa de Llanes siendo Alcalde así como en vísperas de asumir la Presidencia del Principado de Asturias al entrevistarle en una carrera cicloturista (Lagos de Covadonga de 1993).

También en las campañas electorales y en las visitas institucionales que realizó por toda la Comarca de la Sidra. Y finalmente, recuerdo con cariño y de manera muy especial como me arropó y animó junto al cantante Luis Gardey cuando fui pregonero en Quintes y Quintueles con motivo de las Jornadas Gastronómicas de La Llámpara en el año 2010. Aunque nunca lo comentamos los dos estábamos convencidos de que nos caíamos bien…

Que la tierra te sea leve amigo Antonio Trevin Lombán. Sé que te voy a echar de menos y siempre que pase por Llanes te voy a recordar. Siempre serás para mí uno de los mejores “Cubos de la memoria” aunque no lo pudiera pintar tu amigo vasco Agustín Ibarrola que también nos dejó hace año y medio. Un fuerte abrazo a los dos.