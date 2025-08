Me importas poco

Algo sirve pero no demasiado. Y no es por culpa de quienes lo pusieron. Los culpables somos los seres humanos que utilizamos y transitamos por esa carretera “Villaviciosa 5” (VV-5), que sale con cierta frecuencia en mis escritos semanales y que discurre entre El Gobernador y el entronque con la AS-256, en “El Calieru”, acercándonos hasta la capital del concejo.

Empiezo hablando del “espejo” situado en dicha carretera VV-5, a la altura del kilómetro nueve y frente a los contenedores de basura que se encuentran a la salida de San Martin del Mar. Un “espejo” que fue muy demandado en su momento por los vecinos y que permite a los usuarios de la zona incorporarse a la vía principal con cierta y presunta seguridad pues se hace obligatorio mirar a ambos lados antes de salir por si se acercase algún vehículo.

¡Pero no es así! Y no lo es porque -y no exagero mucho- más del 80% de los usuarios motorizados que circulan por esta VV-5 (limpia de matorrales desde hace quince días), circulan por encima de los cincuenta kilómetros/hora que tiene fijada como límite máximo de velocidad en la mayor parte de su recorrido. Incluso, hay zonas más “urbanas” con límite de 30 kms./h.

El uso diario de la misma me ha permitido escribirles todo esto sin tener que romperme la cabeza o tratando de buscar inspiración como me ocurre en otros fines de semana. Les hablo de una carretera peligrosa y sin arcenes pero sí con varias señales de peligro que indican, aparte del límite máximo de velocidad, las curvas y la posible presencia de transeúntes por sus márgenes.

Partiendo de El Gobernador (AS-256), y tras recorrer la larga recta de Oles se inicia el descenso hacia Tazones con un trazado sinuoso que nos lleva al cruce de Les Mestes. Es una zona también sin arcenes, con muchas curvas y guarda-raíles que normalmente, no tiene personas caminando por la misma. Más adelante se subirá hasta La Atalaya para descender hasta El Puntal y su área recreativa desde donde se pueden disfrutar preciosos atardeceres y puestas de sol sobre la Ría de Villaviciosa.

Desde ahí, en donde antiguamente se ubicaba el ya desaparecido Palacio de la familia Peón-Cavanilles hasta llegar a El Requexu, las quejas del vecindario por la excesiva velocidad con la que transitaban los vehículos con el riesgo para los peatones que supone, se hicieron patentes durante meses con varias pancartas colocadas a pie de carretera reclamando el respeto al límite de velocidad y solicitando la prudencia de los conductores.

Si hoy titulo este escrito con un “Me importas poco” es por la agria y triste sensación personal que tengo al ver cómo hay una notable cifra de conductores desaprensivos (me atrevería a llamarles tontos o imbéciles, si me lo permiten), que ni por un instante se plantean que no solo se están jugando su vida sino también la de otras muchas personas -sus presuntas víctimas- que no tienen absolutamente nada de culpa.

Hace cuarenta y ocho horas me he librado -por los pelos- de sufrir un accidente al incorporarme a la VV-5 frente al “espejo” del que les vengo hablando... Detuve mi coche, hice el stop y miré a izquierda y derecha antes de arrancar e incorporarme a la vía. Pero lo que jamás pude imaginar es que, como por arte de magia, apareciese una moto a toda velocidad por la izquierda (donde previamente ya había mirado), y que también circulaba hacia Villaviciosa.

Digamos que tuvimos suerte. Milagrosamente Dios existe (mucho más que Teruel), y la moto no se empotró contra el Toyota logrando esquivarme y desapareciendo “en un visto y no visto” tras la curva del Club Albatros en la recta de “La Rozada”.

¿Cincuenta por hora? ¿Qué es eso? ¿Quién dice que tenga que ir a esa velocidad? Me imagino que algo así es lo que debería pasar por la cabeza del conductor de la moto. Lo malo es que este joven con su casco y mochila forma parte de mi “lista de sobresaltos” en la que aparecen una serie de -digamos- habituales y reincidentes en esto de conducir “fuera de norma” pasándose por “el arco del triunfo”, las señales de tráfico y las leyes del Código de Circulación.

Es una lista emocional, de sustos y milagros, que carece de valor alguno pues varios amigos y hasta algún agente de la autoridad que conozco bien, me llegaron a comentar que mis posibles denuncias no servirían de nada al aplicarse el dicho popular de que “ojos que no ven, corazón que no siente”. Sin imágenes grabadas que justificasen la presunta infracción, la parte denunciada siempre alegará que es mi palabra contra la suya.

Sientes rabia e impotencia porque lo peor de todo es que siempre suelen ser los mismos y de ahí que conozca las marcas y modelos de sus coches, el color de los mismos y en algunos casos, hasta sus matrículas. Son, por definirlos de alguna manera, una especie de terroristas del asfalto que campan a sus anchas y con la mala fortuna para el resto de usuarios de la carretera, que nunca se encuentran o tropiezan con la Guardia Civil u otros agentes del orden.

Aparte de reincidentes, también puedo decir que son “prototipos” ya que, en general, sus conductas y reacciones suelen ser las mismas o del mismo estilo. Por experiencia propia les aseguro que no admiten que les reprendas ni que les llames la atención pues, aparte de la “peineta” con tres dedos que te suele brindar el conductor también te puedes llevar un espectacular “corte de mangas” dedicado por su compañero que viaja sentado a su derecha.

Esta tribu asfaltera tiene integrantes de todas las edades. Desde el cincuentón con un Porsche 911 color blanco (el mismo color que el pelo de su cabeza), que prueba en la recta de “La Ruxidora” la potencia y el turbo de su preciosa montura alemana hasta el joven conductor del Seat Ibiza diesel, color granate con matrícula de Santander, que me ha adelantado hasta tres veces este último mes dejando a su paso la mayor estela de humo negro que he visto en mi vida a pesar de haber estado en el mundo de los rallyes más de media vida.

Para estos “rápidos” del asfalto junto a la ría eso de limitar la velocidad es cómo si no fuera con ellos. Ni tampoco con otros muchos que deben tener bula e indulgencia plenaria con respecto al pago de las multas. Alguien me comentó que los radares ubicados en los túneles de Niévares (Villaviciosa), reportan a la DGT una de las partidas de ingresos más importantes que proporcionan las sanciones en el Principado de Asturias.

Esto es algo en lo que tengo mis dudas viendo la cantidad de coches que me adelantan en la A-8 dirección Gijón y que circulan a más de 130 ó 140 kms./h. en dicho tramo de radar que previamente a los túneles, anuncia la limitación de velocidad a 90 km./h. Pasan por el carril izquierdo como si fueran la mismísima “Patrulla Águila” en sus exhibiciones por la Playa de San Lorenzo.

Finalmente les confieso una vez más que soy persona pacífica aunque hay una situación que supera mi paciencia. Me refiero a cuando me adelantan en raya continua. Esto es algo que he vivido varias veces regresando a casa en la recta que da acceso a la localidad de Bedriñana (San Andrés de Bedriñana), en la AS-256. Aparte de la pintura en el asfalto existen dos señales verticales en ambos márgenes que indican la prohibición de adelantamiento y que los conductores ya vemos desde lejos antes de llegar a la zona prohibida…

“Me importas poco” es lo que deben pensar del resto de conductores estos virtuosos carreristas que no están federados y que se creen súper-dotados y dueños de las carreteras. Se deben sentir inmortales y no son más que simples “pasotas del volante” que campan a sus anchas como si nada les importase. Luego cuando se produzca algún accidente irreparable vendrá “el llanto y crujir de dientes” y entonces, tal vez, ya será demasiado tarde para rectificar.

No soy ni me llamo Pere Navarro que es el Director General de Tráfico en nuestro país. Mi nombre es Luis Rivaya y soy un jubilado que vive en San Martín del Mar, a la vera de la ría de Villaviciosa que tengo carnet de conducir desde 1969 (sin ningún accidente), siendo amante del automovilismo deportivo.

Lo que sí les aseguro es que, a diferencia de todos estos “corri-corri”, “fitippaldis y “globeros” que hay sueltos por el asfalto (como los llamaba mi amigo don Pedro Cascales Arroyo, responsable del Desafío Peugeot en España), todos ustedes, mis compañeros del asfalto, sí me importan mucho.