Villaviciosa y el Ateneo en la FIDMA

Ha sido este año la primera ocasión en que el Ayuntamiento de Villaviciosa, como institución, participó en la Feria de Muestras de Asturias, y lo hizo con la humildad y el esfuerzo de su presupuesto, pero con la dignidad que le da su legado histórico y su cultura preservados a través de los siglos.

Que Villaviciosa es un concejo muy asociativo, queda de manifiesto por las numerosas sociedades, culturales, deportivas, vecinales, económicas, sociales, representadas en el Consejo de Participación Ciudadana, quince de las cuales visualizaron sus actividades en el stand contratado al efecto en la Feria con una excelente acogida de visitantes.

El jueves 14 de agosto, duodécimo de feria, fue el Día Institucional de Villaviciosa en la FIDMA, la Banda Municipal de Música y numerosos vecinos del concejo maliayés recibieron a la entrada del recinto ferial a la delegación del Ayuntamiento villaviciosino, encabezada por el alcalde Alejandro Vega, acompañado del resto de la Corporación, del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón Félix Baragaño, secretario general de la Feria y otras autoridades a ritmo del pasodoble “Amparito Roca”, que condujo a la comitiva hasta la Sala Anfiteatro donde tuvo lugar el acto institucional.

El presidente de la Cámara, destacó en su intervención la importancia de Villaviciosa en la que se unen tradición e innovación, un concejo eminentemente sidrero y referente en Asturias, y felicitó al Ayuntamiento de Villaviciosa por la decisión de repetir su presencia en la Feria en la próxima edición, alabó un concejo que lo tiene todo, mar, montaña, cultura, arte, pero sobre todo unas gentes orgullosas de sus orígenes que miran al futuro con energía.

La energía que el artista maliayés Guillermo Simón quiso transmitir en el cartel del FIDMA de este año, del que es autor y tituló “Expansión” es una explosión y expansión de energía cinética como hacen las olas del Cantábrico y la FIDMA, buscando la expansión de sus expositores, dijo en su explicación. Posteriormente Simón firmaría numerosas láminas del cartel en el stand de Villaviciosa.

El director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, Luis Benito García, habló del proyecto encargado por el Ayuntamiento de Villaviciosa para efectuar un estudio sobre la cultura sidrera en Villaviciosa, sin la cual no habría cultura sidrera en Asturias, que presentará el próximo mes de octubre con motivo del Festival de la Manzana.

Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, cerró el acto con un discurso sin desperdicio, resaltó el trabajo de las asociaciones participantes en la Feria, reivindicó el pasado el presente y el futuro sidrero de Villaviciosa -“no se entiende la cultura sidrera sin Villaviciosa-, y pidió para Villaviciosa, inmersa en un proceso histórico de transformación y crecimiento, la cooperación e inversión de las Administraciones autonómica y estatal para compensar la deuda histórica que tienen con Villaviciosa. Y citó a Jovellanos, poniendo sus enseñanzas como ejemplo para afrontar los retos a los que nos somete la miopía o bajas pasiones en las que se mueve el mundo político actual. Posteriormente firmó en el stand de Villaviciosa el Libro de Honor de la Cámara de Comercio de Gijón, e invitó a cuantos quisieran, a degustar la fabada que el domingo, último día de la Feria, a partir de las 13.00 horas, obsequió la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que tiene su sede en Villaviciosa.

Era también el Día del Ateneo Obrero, que contó con la presencia del presidente y otros miembros de la Junta Directiva de la entidad en el stand, en el que visualizaron su historia y las 39 actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio que desarrollan en el edificio social. Durante la visita institucional, consiguieron el compromiso del secretario general y Director de la Actividad Ferial Álvaro Alonso Ordás, de efectuar una conferencia en el Ateneo sobre la Feria de Muestras, enlazando, con cien años de por medio, con la impartida el 6 de marzo de 1925 por Romualdo Alvargonzález Lanquine, secretario del Comité de la Feria de Muestras de Asturias, con el tema “La Feria de Muestras Asturiana y el progreso de Asturias”, que obtuvo un gran asistencia de público y éxito del conferenciante.

La prensa local lo recogía así: “ Tras el descubrimiento de panoramas nuevos y sugestivos de la Feria que se había inaugurado el año anterior, resaltó el potencial económico de Asturias, que no tiene nada que envidiar a otras regiones españolas que están a la cabeza de todo movimiento industrial y todo progreso evolutivo, sea en este o en otro aspecto activo de la vida. Y se dolió hondamente de la apatía y resistencia que encuentra en muchos asturianos, que achaca al egoísmo o desconocimiento de las posibilidades de nuestra región”. Al final el señor Alvargonzález terminó con un canto a Villaviciosa, leyendo una poesía que un distinguido poeta a dedicado a nuestra villa. Fue muy aplaudido. Cien años después Villaviciosa, consciente de que el buen paño en arca ya no se vende, pone escaparate en la Feria de Muestras.

Como curiosidad, en aquel ciclo de conferencias del Ateneo, la de la semana siguiente a la del señor Alvargonzález,la impartió don Leopoldo Alas Argüelles (hijo del escritor don Leopoldo Alas “Clarín”), sobre el tema. “Los problemas fundamentales de Asturias”.

Romualdo Alvargonzález, en el otoño del mismo año, repitió dos conferencias más con el tema “Los Picos de Europa y una excursión al Naranjo de Bulnes”, apoyado con proyecciones.

La prensa local consideró “un gran acierto traer a este conferenciante, porque su personalidad es una de las más brillantes de Asturias en la vida intelectual de la región. Un paladín entusiasta y laborioso de la bellezas de Asturias y propagandista ilustre de sus riqueza y posibilidades industriales”. Y llevó al Ateneo un público numeroso y distinguido.

La conferencia del Alonso Ordás será también otro gran acierto, y un bonito acto para conmemorar el centenario de aquellas de su predecesor. Sin duda.