Tarambainas y mequetrefes

¿Por qué complicamos tanto las cosas? ¿Qué ganamos con ello? A bote pronto y sin entrar en detalles, creo que teniendo salud y siendo persona honesta, responsable y abierta, sería más que suficiente para disfrutar de la vida siendo feliz.

Sin embargo, algo tenemos los seres humanos que nos corroe y envenena desde tiempos inmemoriales. Una, por supuesto, son las ansias de poder. Y la otra bien podría ser la “pasta” o como se decía antiguamente, el “vil metal” (mejor en billetes, diamantes o lingotes por citar algunas otras opciones).

¿De qué vale que nos consideremos animales “racionales” si en casos hasta relativamente sencillos, demostramos no tener raciocinio alguno? ¿Será porque por naturaleza somos egoístas? o ¿Porque sólo pensamos en nosotros mismos? Si me responden con un “no”, les preguntaré entonces: ¿Por qué no pensamos más en los demás y olvidamos casi siempre eso que llamamos bien común?

Todos estos incendios que están destruyendo gran parte de nuestro país en los últimos días nos están mostrando a través de los medios de comunicación (algunos muy politizados y cuestionados), la indignación de los habitantes de las comunidades autónomas afectadas de manera tan terrible y atroz.

A la triste pérdida de vidas humanas y a las lesiones y dolor de los heridos que se encuentran hospitalizados hay que añadir también la pérdida de ganado y fauna en general de cada zona, así como los miles y miles de hectáreas de bosques y pastos totalmente calcinados por las llamas de estos virulentos incendios, muchos de los cuales parecen ser intencionados, es decir, provocados por el propio ser humano.

Pero hay más. Mucho más. ¿Qué me dicen de todas esas casas y haciendas de pueblos y aldeas llenas de recuerdos hoy destruidos en Castilla y León, en Extremadura, Galicia o Andalucía? ¿No les apena ver tanta tristeza o el dolor y las lágrimas de quienes son o han sido sus moradores? Les prometo que me ha impactado el llanto de muchas personas, de todas las edades, que han tenido que ser evacuadas de sus hogares.

Demasiadas y casi infinitas preguntas las que podríamos hacer… Con el corazón en la mano ¿Qué han sentido al ver a esas mujeres de avanzada edad defendiendo su huerta con una simple manguera o portando un cubo con agua para intentar apagar el fuego que llegaba a su vivienda?

Y sin embargo y a pesar del enorme despliegue de personal y medios (por tierra y por aire), se han producido gran cantidad de quejas por parte de los vecinos que se han sentido abandonados cuando estaban angustiados por el fuego… “¡Aquí no ha venido nadie a ayudarnos!”

No hubo más remedio que habilitar recintos públicos y polideportivos para convertirlos en centros de acogida para los miles de damnificados de las zonas afectadas. Pero a la vista de la gravedad de la situación también se convocaron concentraciones en las que se pidieron más ayudas y el llamado “Nivel-3” al Gobierno central para que este asumiera la gestión de forma directa y sin la intervención de las autoridades de la comunidad.

En varias de esas manifestaciones se hizo patente el disgusto y enfado de los participantes que exigieron las dimisiones de varios de los responsables políticos tanto autonómicos como nacionales, mientras los bomberos forestales (BRIF), y otros llegados de distintas ciudades españolas y países extranjeros junto a la UME (Unidad Militar de Emergencias), seguían trabajando sin descanso y jugándose la vida día y noche, tratando de atajar el fuego en condiciones muy adversas por el viento y en plena segunda ola de calor en nuestro país.

En medio de esta caldera llamada España y gracias a la cobertura de varias cadenas de TV, también hemos tenido la posibilidad de escuchar las quejas de quienes están combatiendo las llamas desde hace tantos días. Hemos conocido las paupérrimas condiciones en las que desarrollan su trabajo (un trabajo de riesgo), y al que dedican gran cantidad de horas cada jornada teniendo unos salarios bajos o por suavizarlo de alguna manera, con salarios poco remunerados.

Los bomberos se quejan asimismo de la falta de medios y equipamientos básicos que parece que sólo se echan en falta cuando se presentan este tipo de catástrofes como son estos grandes incendios. Denunciaron además que muchos de los contratos laborales son temporales añadiendo que “hay algunos en los despachos y oficinas que piensan que al final de cada verano, como llega el otoño, se terminan los incendios”.

¿Y a santo de qué viene lo de “Tarambainas y Mequetrefes”? Voy a tratar de explicarlo: Después de muchos años sin escucharlas, esas dos palabras vinieron a mi cabeza en estos días. Unas palabras que posiblemente muchos ni las conocen porque ya no se estilan. Así que -y para ser sincero del todo- decidí coger de la estantería el segundo tomo de mi Diccionario de la Lengua Española (edición atrasadita pues es de 2001), para recordar el significado de unas palabras hoy casi olvidadas.

Viendo la cantidad de quejas que se han formulado a los que mandan desde tantos y distintos ámbitos, pensé que debería incluirlas en el artículo de esta semana puesto que en estos últimos años, España ha sufrido varias catástrofes naturales y en las que en alguna de ellas, también hay intervención del ser humano.

¿Se acuerdan de la erupción del VOLCÁN de La Palma en las Islas Canarias?

Comenzó el 19 de septiembre de 2021 y duró un total de 85 días no cesando hasta el 13 de diciembre de ese mismo año. Casi tres meses en los que el fuego arrasó 1.200 hectáreas y los daños causados en edificios, cultivos y carreteras alcanzaron un valor de 500 millones de euros.

¿Y de la DANA que, aparte de otros lugares, asoló muchas poblaciones valencianas?

Se produjo el pasado 29 de octubre de 2024 (hace menos de un año), causando 223 muertos y tres desaparecidos. Afectó a un total de setenta municipios y especialmente a trece de ellos llevándose por delante casas, naves, empresas, miles de coches, carreteras, vías de tren e infraestructuras de todo tipo. Millones y millones en pérdidas.

Y ahora, en pleno verano de 2025, llega este infierno de FUEGO que tiene en Galicia, Castilla-León, Extremadura y también Asturias, a las comunidades autónomas más afectadas con más de una veintena incendios y cerca de 400.000 hectáreas calcinadas. Una cifra escalofriante que contrasta ampliamente con aquellas primeras 1.200 hectáreas que fueron engullidas por la lava del volcán en la Isla de La Palma.

Tras recordar estas tres importantes tragedias y llegados a este punto, me temo que hay que prevenir a los posibles tarambainas y mequetrefes que ofrece nuestra política y que puedan dejarse ver en los medios de comunicación aprovechando los incendios. Lo primero que deberían saber es que hay que estar preparados y hasta los expertos dicen que ante situaciones como las que he mencionado… “Lo más importante es contar con estrategias y acciones bien diseñadas que estén basadas en evidencias científicas y profesionales…”. No todos valen para hablar del fuego y como atajarlo.

Pero no escarmentamos y al parecer, aquí eso no es posible. Llamar “pirómana” a la Directora General de Protección Civil me lleva a pensar que los políticos vuelven a meter la pata una vez más al no ponerse de acuerdo aunque sea por una sola vez. Estamos ante una situación terrible que afecta a miles de personas damnificadas que también son seres humanos y que en muchos casos, lo han perdido todo a causa de estos fuegos. “No está el horno para bollos” (y nunca mejor dicho). Sean sensatos -por favor- y midan sus palabras. Olvídense de ofrecer frases para ‘titulares’.

A las personas acogidas y refugiadas en polideportivos no les importa lo más mínimo quién de ustedes (sean gobierno u oposición), se ponga la medalla en esta ocasión. Igual que los palmeros isleños y los damnificados valencianos las gentes de las comunidades afectadas por la ola de incendios sólo quieren hechos “tangibles”. Soluciones reales. Rápidas y eficaces. Acuerdos que se cumplan (de verdad), y que no queden en meras palabras que se llevarán la lava, el agua o el fuego.

El viento ha sido otro de los grandes enemigos con el que se han topado las brigadas y voluntarios que apagaban los fuegos. Tras el descenso de las temperaturas, la lluvia ha hecho acto de presencia en algunas zonas siendo de gran ayuda para la extinción de algunos incendios que han llegado a los ¡¡170 kilómetros de perímetro!!

Que me perdonen los que mandan pero varias de las acepciones de la palabra “tarambaina” vienen que ni pintadas para muchos de los que se dedican a lo que antiguamente era un noble arte llamado política. Y si no, atiendan: "Personas imprudentes y alocadas. Individuos de poco juicio…" Con respecto a “mequetrefe”, la cosa tampoco les pinta muy bien según nuestro Diccionario pues los tilda de personas bulliciosas y de poco provecho. Botarates y fantoches. Personas entrometidas…

Estamos ante un tema serio con el que no se puede jugar. Ni en broma. Hay que tener bemoles para llamar pirómano a un adversario político en este escenario tan triste, trágico y demoledor en el que hay que lamentar varios fallecidos además de pérdidas millonarias a todos los niveles. Insultando así Sr. Elías Bendodo, se arriesga a que le respondan como hacen ustedes siempre: “¡Y tú más!”

Estamos en el momento más idóneo para que en esta España incandescente y rodeada por el fuego, los dos partidos más votados deberían hacer un alto en esa lucha y enfrentamiento permanente. Tienen ustedes la oportunidad histórica de bajar de su estrado para con sinceridad, demostrarle a ese pueblo que confiaba en ustedes y que les votó… Que son capaces de olvidar sus egos y mirar por sus ciudadanos aunque me temo que eso será una simple quimera o quizás, el sueño de una noche de verano.