La trampa de la satisfacción inmediata

La voz seductora de la publicidad nos susurra sin descanso que la puerta de entrada a la plenitud es el goce inmediato de los sentidos, confundiendo así placer con felicidad.

Nada más lejos de la realidad porque no son lo mismo.

Una vez obtenido aquello que nos han dicho que debemos desear, la euforia se desvanece enseguida. Lo apetecido pierde su valor y volvemos a sentir ese vacío que pide ser colmado una y otra vez. Ahí está la trampa. Por eso recaemos. Muchos hipotecamos nuestra vida solo por tener ese momento de falsa felicidad. Esta interminable rueda del deseo revela que la felicidad basada en lo externo nunca es suficiente. Siempre exige más.

El mecanismo del consumo nos empuja a buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Mientras el placer de los sentidos es una chispa de corta duración, el bienestar y la felicidad son ese fuego tranquilo que arde en lo profundo del alma y que no necesita del viento del deseo para mantenerse vivo.

Nos conducen hacia el consumo desenfrenado de artículos que no necesitamos solo para mantener un sistema que a todas luces es inhumano y posiblemente nos cueste la desaparición como especie.

Hemos sido condicionados para obviar el placer de las cosas sencillas y cotidianas porque disfrutar del canto de los pájaros en el parque, el olor de la hierba, la brisa en la cara, abrazar a alguien que amamos o mirar los ojos inocentes de los animales, son actos completamente gratis.

Nunca encontraremos la felicidad en los objetos que aparecen en las vitrinas. Lo que anhelamos sin saberlo es la paz mental, ese contento interior que no depende de lo que tenemos sino de nuestra capacidad para mantener la serenidad y la calma.

Es urgente reconectar con lo olvidado: que la alegría más pura nace del agradecimiento, de la presencia y de la contemplación, no de la acumulación. Que la libertad comienza cuando comprendemos que nada externo es indispensable para sentirnos plenos.

Se impone volver al conocimiento de que la vida que late en nosotros, el milagro de la existencia, la belleza sencilla de un instante compartido o de un momento de paz con uno mismo vale por todos los objetos superfluos que atrapan nuestra atención y nos roban la paz.

Mientras el consumo promete una felicidad de espejismos, el corazón nos ofrece una dicha real y serena. La elección, silenciosa pero trascendente, está en cada uno de nosotros.