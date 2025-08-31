En honor de la manzana y la sidra en Villaviciosa

En ninguna parte del mundo se ensalza y festeja la sidra y la manzana, como se hace en Villaviciosa.

Con el Festival de la Sidre Casero, este año con la participación de 82 productores de sidre de distintas parroquias del concejo maliayo, comenzó la celebración de la sidra y elogio de la manzana en Villaviciosa, Capital de la Manzana y de la Sidra, fastos que tienen una duración de más de un mes, continuando el día 6 de septiembre con la XXVI Fiesta de la Sidra, en la que once llagares del concejo, por orden alfabético: Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina, aportarán entre 25 y 30 cajas de sidra cada uno de forma gratuita, para la degustación popular, que podrán realizar tras la obtención de un vale por cinco euros, cuya recaudación irá destinada a organizaciones sociales, y que da derecho a doce culinos; por favor CULINOS, no culines ni culetes, que si bien es cierto que hay palabras que evolucionan con el tiempo, algunas chirrían en el oído, llamar caldo a la sidra o el desganado y un tanto despectivo culete al culín de toda la vida, puede parecer más culto o moderno, pero no dejan de ser expresiones de personas filáticas o inapetentes.

El lunes 15 de septiembre coincidiendo con el Lunes del Portal , el XLI Concurso Regional de Sidra Natural en el que se premiarán las mejores sidras de Asturias, y se celebrará con gustaciones, degustaciones, música y canciones ad libitum.

Y cierra con la fiesta de gala más importante y solemne que se hace en Asturias para conmemorar estos productos tan nuestros: el Festival de la Manzana y de la Sidra los días 12 al 15 de octubre, Fiesta de Interés Turístico, con ofrenda y bendición del primer mosto a la Virgen del Portal patrona de Villaviciosa, talleres, exposiciones, jornadas técnicas y gastronómicas, mercado de maquinaria del sector de la manzana y la sidra, charlas, visitas guiadas a llagares, folclore, concursos de sidra y escanciado…

En un mundo donde se producen más de cuarenta millones de toneladas de manzana al año, no es Villaviciosa el único lugar donde se festeja a la manzana, el propio festival maliayo es una copia mejorada del que se realiza en Yakima, en Washington, que celebra la floración de los manzanos de la región, mientras el de Villaviciosa lo hace a su cosecha, al primer mosto de sidra del año y a su identidad agrícola y cultural. Debido a su éxito y popularidad, a su imagen y semejanza nacieron otros muchos festivales a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Celebrase también el Festival Nacional de la Manzana en el mes de febrero desde 1964, en General Roca, Río Negro, Argentina, con homenaje a los productores y trabajadores de la fruta y un gran evento musical.

En agosto se celebra Festival de la Manzana o Gran Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla, Méjico, como impulso a la producción de manzana de la región, con fiesta religiosa en agradecimiento por la cosecha a la Virgen de la Asunción, elección de reina, bendición de la manzana, desfile de carrozas, folclore, actividades culturales y recreativas, degustaciones de gastronomía,repostería, zumos y sidras, conciertos musicales, etc.

Chile, festeja la cultura de la manzana y sobre todo de la sidra en la Fiesta de la Manzana y de la Sidra, en la región de Los Ríos, que comenzó a celebrar el pasado año 2024 en el mes de mayo.

Festival de la Manzana (Alma bayrami en azerí), en Guba, Azerbaiyán, desde 2012, con concursos y exposición de manzanas y productos derivados de la manzana y su gran patrimonio agrícola.

En Inglaterra se celebra el 21 de octubre desde 1990, el Día de la Manzana, iniciado por la asociación Common Ground en Covent Garden, Londres, con el objetivo de promover y preservar el cultivo de pumares y diversas variedades de manzanas en declive.

La Fiesta de la Manzana en Normandía es una celebración francesas en homenaje a la manzana y la sidra, con actividades folclóricas, culturales y promocionales de la manzana, la sidra y el calvados. También en Mirepoix, Midi Pyrènees, se celebra Festival de la Manzana.

En Portugal, Feria de la Manzana en Moimenta da Beira y en Armamar, yFiesta de la Manzana en Madeira.

El Apfelweinfest, o festival del vino de manzana, en la región de Hesse, Alemania, se ha convertido en pocos años en uno de los festivales sidreros más importantes del mundo.

En Bolzano, Italia, la Interpoma, en noviembre, se convierte en un Festival dedicado solo a la manzana.

Polonia celebra la fiesta de las Manzanas en su Festival de la Cosecha y trae a la embajada de Madrid la Fiesta de la Manzana Polaca.

La localidad de Jianyi, en Liaoning, es conocida como la tierra de la manzana en China y, desde hace unos años, celebra un Festival de la Manzana, para impulsar su crecimiento.

Todo el mundo celebra y festeja la manzana y sus derivados, y en todos ellos se habla del Festival de la Manzana y de la Sidra de Villaviciosa y lo que lo hace especial. Este año es año de vecería o alternancia cíclica de la cosecha y por tanto año de Festival, y una buena ocasión para conocerlo y disfrutarlo aquellos que todavía no lo conozcan, en él no solo se rinde tributo al fruto y producto más emblemático de Asturias,

Villaviciosa en estos casi dos meses además de honrar la manzana y la sidra, también promueve el orgullo local celebrando la herencia cultural con sus ritos y danzas folclóricas que refuerzan el sentido de comunidad y a transmitir y asegurar que la tradición y la celebración continúe de generación en generación.