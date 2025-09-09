Dúo Dinámico” se ha quedado en uno y ya en solitario, Ramón Arcusa ha cogid de nuevo la guitarra para cantar y tocar con tristeza aquellos primeros versos y acordes de una de sus muchas canciones que les mantuvo durante más de sesenta años -siempre- en lo más alto de la popularidad de la música española. Se titulaba “Amor de Verano”.

Con voz quebrada por la pérdida de su inseparable compañero Manuel de la Calva, la letra de esa canción -que alguna vez chapurreamos casi todos los de mi edad- me viene de perlas para homenajear a un hombre bueno, risueño y feliz que siempre cayó bien a todo el mundo. Por un tiempo la pareja pasó a denominarse “Manolo y Ramón” antes de regresar a ese “Dúo Dinámico” que les ha hecho inolvidables. Ambos compusieron ese tema que comenzaba así: “El final del verano llegó y tú partirás… Yo no sé hasta cuando este amor recordarás…”

Los dos músicos encajaron a la perfección desde que se conocieron sabiendo compaginar perfectamente sus vidas -artística y personal- siendo todo un ejemplo en estos tiempos en los que el matrimonio (eclesiástico o civil), y las uniones de pareja (de hecho y de derecho), suelen tener mucho menor recorrido que antaño.

La sólida magia que les unía y la sincera amistad y respeto que se tenían los dos se van a encargar de que nunca les demos por desaparecidos y que jamás olvidemos a ese “Dúo Dinámico” aunque nos haya dejado Manuel de la Calva este último 26 de agosto.

Estos meses se han pasado en un santiamén al menos para los mortales que no tenemos esas “Vacaciones de Verano” que cantaría mi amigo Paco Pastor con su eterna “Fórmula V”. Otra cosa bien distinta es lo que pensarán las personas que de una u otra forma han estado trabajando y peleando contra toda una vorágine de incendios que ha calcinado medio país entre julio y agosto. Bomberos y particulares, miembros de la UME, brigadas forestales, voluntarios, etc.

Pero sin duda para quienes se habrá hecho eterno este tiempo de sol, playa y montaña, será para todos los que han perdido sus propiedades a causa de las llamas y el fuego. Sus casas, haciendas, ganado, tractores y aperos… y también muchos recuerdos que han sido devorados por la mayor quema de hectáreas y bosques que ha sufrido España.

Es de agradecer el esfuerzo y sacrificio de tantas personas que, jugándose la vida en muchos casos, se han involucrado en la extinción de los malditos incendios de este verano quedando demostrado asimismo que, algunos de ellos, han sido provocados por la propia mano del hombre (y hasta de una mujer como se nos informó).

Hablando de esto último les prometo que he llegado a escuchar auténticas barbaridades de lo que habría que hacer con los “pirómanos”, pero no lo voy a decir. Digamos que la mayor parte de los comentarios recogidos han girado en torno a castigarles de manera ejemplar con muy fuertes sanciones económicas para que se les quiten las ganas de volver a hacerlo. Y en el caso de declararse insolventes para evitar pagar la multa… enviarlos directamente a prisión por una larga temporada para que se les olvide reincidir. No en vano, aparte de los heridos, han sido cuatro personas las que han perdido la vida.

Este verano 2025 también nos ha aportado dos “Olas de Calor” que han debido influir de manera muy importante en la llegada masiva de turistas y visitantes a nuestra Asturias. Muchos de ellos han hecho los deberes y ya tienen reservadas (y pagadas), las plazas hoteleras en Villaviciosa para el próximo verano pues Asturias será un lugar privilegiado para visionar el doce de agosto de 2026, ese primer “Eclipse Total del Sol” que se verá en la península ibérica después de estar esperando más de un siglo…

Y como suele pasar ante noticias animadas y positivas enseguida surgen otras que no lo son tanto. Unas son esas olas de calor que acabo de mencionar y otras las “Olas del Mar” de nuestras playas que, esporádica y eventualmente, sufrieron la visita de la denominada “Carabela Portuguesa”. Los arenales de Merón, España, La Ñora y Rodiles se vieron obligados a lucir bandera amarilla al detectarse la presencia de estos “Hidrozoos” que no son “Medusas” pero sí, muy parecidos a ellas.

Hay otro asunto mucho más triste (y en mi opinión lamentable y vergonzoso), como fue el sufrido hace dos semanas por una pareja de Oviedo, Francisco Javier García Ron y Mónica Berros, que pasaba unos días en Moaña (Pontevedra). Javier, recientemente operado del corazón (aorta), es además invidente a causa de un accidente y se ayuda con “Quela”, su perro guía de raza ‘Labrador’ que siempre está debidamente identificado. La pareja se disponía a tomar algo en un bar del que fuero expulsados con insultos y con malas formas al tratar de acceder al mismo con el animal-lazarillo.

Tuve conocimiento de esto a través de todo un sabio y erudito como es mi buen amigo (además de corrector de mi segundo libro), Justo Carnicero Méndez-Aguirre, que es doctor investigador por la Universidad de Salamanca. Desde Ourense donde reside me manifestó sentirse muy afectado por un hecho que jamás debería haberse producido y como asiduo lector que es de cuanto escribo, me pidió que lo comentase en el artículo.

Son ya muchos años de amistad y le voy conociendo bien. Pienso que a Justo Carnicero, hombre culto y estudioso que devora libros y periódicos, también le dolió que esa noticia de Moaña no se publicase en el Diario de Pontevedra, cosa que sí hicieron El Faro de Vigo y La Voz de Galicia…

Al estar llena la terraza del establecimiento la pareja asturiana optó por buscar sitio en el interior del local de donde fueron expulsados por una camarera con acento sudamericano que lleva dos años residiendo en Moaña. Y tal y como declaró Mónica Berros a la Televisión de Galicia, “Nadie salió en defensa nuestra pues tuvimos que esperar fuera de aquel lugar más de veinte minutos a la llegada de los agentes del orden estando muy mal mi marido”. Al parecer la clientela no intervino en ningún momento y se mantuvo al margen del incidente pensando que algo habría hecho la pareja ovetense.

A estas alturas de la vida ¿Cómo puede producirse un hecho así siendo ciego uno de los protagonistas? ¿Qué tipo de persona es capaz de expulsar a una persona invidente que va acompañada por un perro adiestrado e identificado de arriba abajo como “guía”?

Desde hace ya más de diez años (Ley 2/2015, de 10 de marzo), se encuentra en vigor la normativa que permite el Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que precisan el Acompañamiento de Perros de Asistencia. “Quela”, el perro de Javier García Ron sale a la calle completamente identificado como “guía” y con la documentación en regla. Este lamentable hecho acaecido en Moaña jamás debería haberse producido y ojalá no se vuelva a repetir en ningún lugar. Pero hay más… mucho más.

El final del verano nos trae la Vuelta Ciclista a España a Asturias un año más. Y este año viene “calentita” y no por ninguna ola de calor. Como muchos, aficionados o no a la bicicleta, me pregunto: ¿Qué culpa tienen los ciclistas profesionales (deportistas), de las locuras, bombardeos y ataques a Gaza ordenados por el todavía presidente israelí?

En la viña del Señor hay de todo. Resulta que no somos capaces de ayudar y salir en defensa de un invidente y sin embargo nos presentamos en una prueba ciclista (en la que no vamos a conseguir nada), dónde unos valientes y esforzados deportistas que no son israelíes se juegan la vida -y sin protección alguna- sobre el duro asfalto…

Decían que “La coherencia es la madre de la ciencia” y la inmensa mayoría de los seres humanos detestamos la violencia, las guerras y muchas cosas más. Ninguno de nosotros somos Netanyahu, Trump ni Putin… Tampoco pertenecemos a Hamás ni ningún grupo que cause terror. La hambruna, los bombardeos y las guerras como las de Gaza y Ucrania son otros quienes tienen el poder y la obligación moral de resolver.

Ante los organismos, lugares o foros que correspondan, siempre aprobaré manifestarse. Personalmente opino que “La Vuelta” no es el marco idóneo ni más adecuado para reclamar el fin de este drama y vergüenza mundial que está sufriendo Palestina.

Por otro lado es tiempo de fiestas. En Villaviciosa, el 18º Festival Internacional de la Gaita (FIG)… Los actos y eventos del Día de Asturias que en este 2025 visitan todos los concejos de la Comarca de la Sidra en este año tan importante para nuestra bebida reconocida a nivel mundial… Y pena y lástima por la repetición de “desajustes” de nuestros políticos con la iglesia católica y de los que nuestra patrona de Asturias, la Virgen de Covadonga, ya se ha encargado de tomar buena nota para que más de uno deje su despacho más pronto que tarde.

También esta semana hemos despedido a los niños y niñas saharuis que pasaron dos meses del verano en Asturias disfrutando del programa “Vacaciones en Paz”. Hasta el año que viene no volveremos a ver a Salka y Elfén, nuestras niñas, a las que hemos librado de estar en el Campamento de Refugiados de Tinduf (Argelia), a más de 50ºC de temperatura. Les invito a que se animen y asuman el maravilloso reto de ser “papás” de acogida el próximo año. No les defraudarán los pequeños y sus familias y la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui con oficina en Gijón (teléfono 984 703 965), se lo agradecerán muchísimo.

Esa canción del “Dúo Dinámico” con la que empecé hoy sirve también para desear, lo mejor de lo mejor, a una buena y gran persona (como decimos todos sus amigos y clientes). Un hombre nacido en Colunga que vino a trabajar con 15 años a Villaviciosa. Ahora, con el final del verano, se ha jubilado cesando en su actividad profesional en la que ha estado inmerso casi medio siglo. Hablo de Jaime Valle. De Jaime “el del RICE”. Fue en 1968 cuando la Cafetería RICE abrió sus puertas en pleno centro de la Villa y ocho años más tarde, Jaime Valle se inició como camarero. Querido y respetado por todo el mundo es toda una institución en Villaviciosa desde que en compañía de Clementina y Joaquín dieron un nuevo aire, un nuevo estilo al negocio por el que hemos pasado todos los vecinos de la Villa y de otros muchos lugares.

A Jaime Valle ahora le toca disfrutar de la vida y ejercer de “Abu” con su pequeña nieta. La Cafetería RICE queda en muy buenas manos pues, Gonzalo Ramírez que ha sido camarero suyo durante más de dos décadas, sabe además tocar muy bien la batería. El carisma y acusada personalidad de Jaime Valle, su seriedad y clase profesional ha sido transmitida a Gonzalo Ramírez y al resto de quienes le han acompañado en esta larga aventura que ahora finaliza para un empresario modélico que ha dejado huella y multitud de amigos en la villa que le acogió. Mucha suerte y mucha salud, querido Jaime.