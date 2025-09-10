La utopía de considerarnos racionales

La humanidad ha llegado a un punto crítico en su historia. Nos hemos convertido en algo tremendamente hostil para nosotros mismos y para nuestras fuentes de supervivencia.

Nos consideramos seres inteligentes y sin embargo, en nuestra ignorancia, estamos destruyendo aquellos que nos sostiene. Los incendios, las sequías, la desaparición silenciosa de especies, es un llanto de la vida que hemos decidido no oír a pesar de que el entramado vital del cual formamos parte y dependemos está herido de muerte.

La Tierra grita desde lo más profundo porque no es un recurso infinito a explotar sino un organismo vivo que se defiende como puede de nuestras agresiones: bosques talados, ríos contaminados, océanos convertidos en basurero.

Los animales cazan para subsistir manteniendo un equilibrio ancestral, sin embargo nosotros cazamos sin medida, arrasamos territorios y ecosistemas y nos devoramos a nosotros mismos: guerras interminables, sociedades fracturadas por la desigualdad, tecnologías diseñadas para destruir. Lo que consideramos progreso nos está llevando a la autodestrucción.

Lo alarmante es que aún hay personas ingenuas que creen que la tecnología nos salvará, que será capaz de sustituir lo perdido, pero esta es una ilusión peligrosa. No hay algoritmo que sustituya a un bosque. Pagaremos muy caro haber confundido el poder de transformar con el derecho a arrasar.

No podremos vivir sin suelo fértil, aire respirable y agua potable.

Es hora de mirarnos al espejo y reconocer la idiocia que habita en nosotros. La verdadera revolución no es tecnológica, es espiritual. Es urgente comprender que no somos dueños de la tierra sino la parte más frágil de su entramado.

No hay esperanza si no asumimos límites y volvemos a reverenciar la vida que nos rodea. Ninguna especie animal ha puesto en riesgo de manera tan alarmante las condiciones que permiten la vida. Aprendamos de ellos en lugar de exterminarlos.

Quizá el mayor acto de sabiduría sea aceptar que parar sobrevivir como especie, debemos dejar de ser nuestros propios depredadores.

Habiendo sido capaces de amar, de crear belleza, arte, ciencia y solidaridad, caminamos a paso acelerado al borde del abismo.

¿Dónde está la supuesta racionalidad del ser humano?