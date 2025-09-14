Villaviciosa sigue de fiesta

Pronto cumpliría cinco años y recuerdo como si fuera hoy que me llevaron a Lugones en compañía de mi hermana Chabela -la que viene detrás de mí- para pasar el día en casa de la familia del señor Gascón de quien me dijeron, años después, que había sido “asistente” (?), de mi padre durante la guerra civil.

Recuerdo también que tras la comida nos llevaron en coche hasta lo que hoy es el Aeródromo de La Morgal que fue el primer aeropuerto comercial que tuvo Asturias desde el año 1952. Éramos unos críos pero ello nos permitió ver por primera vez los despegues, aterrizajes y evoluciones de aquellos aparatos que volaban entre el delirio del público allí congregado. Era doce de septiembre de 1954 y por el gentío que había, debía ser un día de fiesta.

A medida que fui creciendo empecé a entender muchas cosas. Aquel día nuestra madre -y como era frecuente- dio a luz “en casa” a nuestra hermana Carmen, quedando justificado y más que claro nuestro corto exilio en Lugones. Todo salió bien y de noche ya éramos tres con fiesta en casa que duró varios días… casi tantos como en Villaviciosa desde que empezó el verano. De un verano que ha sido fantástico en opinión de muchos vecinos con diferentes negocios.

En resumen: que no han pasado ni tan siquiera cuatro días desde que celebramos la fiesta de nuestra patrona la Virgen de Covadonga y el Día de Asturias que este año se conmemoró en los concejos de la Comarca de la Sidra cuando han dado comienzo las Fiestas de Nuestra Señora del Portal 2025 en la Villa con multitud de actos para todas las edades a lo largo de seis días.

Desde este pasado viernes en que las Reinas y los Reyes de las Fiestas tomaron posesión de sus tronos y la presentación de la nueva Comisión que se hace cargo de los festejos, las chicas del Fútbol Sala Rodiles jugaron su mejor partido al oficiar de pregoneras -vestidas con traje regional- lo cual significó toda una sensación y novedad. Los fuegos artificiales con una estruendosa traca final desde el Parque de la Ballina pondrían la guinda al acto de apertura de las fiestas que tendrán su Día Grande hoy domingo con la misa, procesión desde la iglesia parroquial y el baile de la Danza del Portal en la Plaza del Ayuntamiento.

Atrás se nos ha quedado un sábado lleno de buen deporte y en su máxima expresión con el Criterium de Ciclismo y “Memorial Consuelo Busto” organizado por el Club Ciclista Villaviciosa-Mayador. Y también con el Torneo de Tenis “Nuestra Señora del Portal” y la 80ª Regata de Piraguas “Ría de Villaviciosa” Gran Premio “El Gaitero”, organizada por el Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero y la FPPA (Federación de Piragüismo del Principado de Asturias).

Siguiendo con el deporte no podemos olvidar hoy domingo la celebración en pleno centro de la Villa (Prau de La Fontanina en la calle Manuel Álvarez Miranda), del 50º Aniversario del Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal que organiza el Motoclub Villaviciosa con entrega de premios a las 21.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Hoy por supuesto también toca felicitar al señor alcalde de Villaviciosa, Don Alejandro Vega Riego que celebra su cumpleaños.

Mañana la semana empieza con un lunes muy gastronómico puesto que los socios recogerán el ‘Bollu’ en el local de la Comisión de Fiestas (c/. Eloísa Fernández), entre las once de la mañana y las tres de la tarde. Seguidamente y como otra novedad llegará la primera “Gran Paellada en la Calle”. Por si fuera poco, a las seis de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, tendrá lugar una nueva edición del Concurso Regional de Sidra Natural que llega a la cuarenta y una.

Tortillas, empanadas y deporte rural para el martes 16 que lo reservamos para la artista Leticia Sabater (con opiniones para todos los gustos), que en la carpa instalada en El Pelambre, calle Víctor García de la Concha y con muy buena música, va a ser la protagonista indiscutible a partir de la una de la noche en la Concentración de Peñas y entrega de premios.

Finalmente, el miércoles 17, será un día muy ‘asturianu’ dedicado al Conceyu destacando el 67º Concurso-Exposición de Ganado Vacuno Ntra. Sra. del Portal «Memorial Daniel Trivín» que tendrá lugar en La Barquerina de 9:30 á 15.00 h. Simultáneamente y a partir de las doce y media de la mañana habrá un Festival de Tonada Asturiana con un actu de homenaxe a Emilio García Moriyón “El Gaiteru de Xixón”, nacido en Seloriu (Villaviciosa).

Luis Estrada, Jorge Tuya, Celestino Rozada, Luisi Martínez, José Ramón Valle (guitarra), y Óscar Fernández (gaita), serán quienes den lo mejor de ellos sobre el escenario de la Plaza del Ayuntamiento. Será una maravillosa jornada de despedida de las fiestas con Pasacalles por el centro de la Villa a cargo del Grupu Folclóricu «Les Xanines» de Quintes, el Grupo Folklórico Villaviciosa-Aires de Asturias y la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero.

Sólo me falta comentar la parte musical que es amplia y variada a lo largo de todos los días habiéndose iniciado con DJ Vas Bailar y la Orquesta Olympus en la noche del viernes 12…, Mina Longo, el Macro Show “The Goat: Dani Parrondo” y el DJ Vas Bailar ayer sábado…, y el Dúo Sensación y la Orquesta Waykas hoy domingo.

Mañana lunes de nuevo con DJ Vas Bailar y el grupo “La Década Prodigiosa”. El DJ RVS, la Macro disco “Disketoca” y la ya mencionada Leticia Sabater en la noche del martes y el miércoles, a media tarde, actuación del Grupo D’Cano para finalizar con las fiestas en la última verbena que estará a cargo del DJ Vas Bailar y la Orquesta Tekila. Un espectáculo pirotécnico desde La Barquerina pondrá el broche final a las Fiestas de Nuestra Señora del Portal que han estrenado Comisión de Festejos en este 2025.

En todos estos días de fiesta y alegría hay una mujer que apenas tiene tiempo para dormir al estar preparando muchos trajes regionales para un Día Grande como el de hoy. Fue hace doce años cuando Cristina Teja, se hizo cargo de la tienda de su madre en la calle Valle, Ballina y Fernández número 9 de la Villa. El local es pequeño pero como alguien dijo “es muy grande por ser un lugar de culto y tradición lleno de colores y con todo tipo de tejidos y complementos que te hacen sentirte asturiano por los cuatro costados nada más entrar allí”.

En Navidad, Antroxu (Carnaval), y en estas Fiestas del Portal o en el Festival de la Manzana, etc. no es extraño ver a Cristina trabajando “contra reloj” incluso a altas horas de la noche. Grandes y chicos acuden a la Mercería Santa Clara que es todo un referente visitado en esas fechas festivas por todo tipo de clientes.

Sin habernos recuperado de un magnífico Festival Internacional de la Gaita con el espectacular Concierto de Hevia (donde su hermana María José hizo bailar a todo el inmenso gentío que les aplaudía), y tampoco sin olvidar al resto de Bandes de Gaites que participaron en este FIG 2025, debo felicitar también a los responsables del espectáculo que nos tuvo a todos mirando hacia el cielo en “El Pelambre”, hoy Parque Asensio Martínez, siguiendo a doscientos drones pacíficos y multicolores que nada tienen que ver con los que vuelan sobre Ucrania y la franja de Gaza.

Villaviciosa sigue de fiesta y además con un nuevo reconocimiento público como ha sido la concesión a título póstumo de la Medalla de Asturias a Doña Consuelo Busto Alonso, de Sidra Mayador, que se produjo el pasado día 8 de este mismo mes. Consuelo Busto fue una empresaria de raza. Una mujer luchadora que además era muy querida en Villaviciosa y que nos dejó el 28 de enero de 2023.

Creo que nada mejor para terminar mi escrito de esta semana que apropiarme de buena fe y sin todavía haberle pedido permiso, de las palabras pronunciadas por su propio hijo Verísimo Busto, al recoger la Medalla del Principado de Asturias: “Un beso al cielo y un culín por Consuelo” de parte de todos los que somos o nos consideramos villaviciosinos. Te la merecías. ¡Enhorabuena!