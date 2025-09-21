La bicicleta política

Comiendo como siempre y llevando el mismo tipo de vida lo cierto es que empecé an cambiar y cuando me quise dar cuenta resulta que ya tenía una “tripilla curiosa” como se suele decir. Aquello de “engordar sin querer” parece que venía de fábrica y por eso, en 1986, decidí comprar mi primera -y única- bicicleta estática. Una “BH” que era nmarca de total confianza.

Con aquella bici todo eran ventajas: No pasabas frío en invierno ni te mojabas los días de lluvia. No tenías que cargar con ella ni para arriba ni para abajo porque la bici senmovía estando “quieta” y siempre aparcada en el mismo lugar de la casa. Por cierto, no tenía enfrente ninguna ‘tablet’, pantalla de televisión ni tampoco equipo de sonido como hacen hoy en muchos GYM para que los “paseos” sean más entretenidos.

De aquella surgió un eslogan televisivo que caló fuertemente en todos gracias a “Ciclostatic” que era otro fabricante de bicicletas del tan novedoso invento “rebaja-kilos” sin moverse de casa. Aquella frase se hizo viral como se diría hoy: “Quiennmueve las piernas, mueve el corazón”.

Fue en 2016, muchos años después, cuando superé un infarto del que salí vivo gracias a Dios y a muchos amigos que nos habíamos reunido en casa para darles un concierto con el conjunto musical que habíamos tenido de jóvenes. Digamos que me salvaron de manera especial tres “hombres buenos” como el Dr. Julio Díaz (que me atendió en un primer momento), y los doctores César Roza (UVI-Urgencias), y Diego León (Cardiólogo), que sería quien posteriormente, me colocó un “stent” en el Hospital de Cabueñes (Gijón).

Todos ellos me aconsejaron dejar de fumar (algo que cumplí y mantengo radicalmente desde aquél 27 de agosto), y también que era muy importante caminar con asiduidad algo que me hizo recordar aquella frase y eslogan de hace cuarenta años que unía piernas y corazón a través del movimiento. En definitiva, practicar algún deporte suave o alguna actividad física para mejorar mi salud cardiovascular.

Cambiando de registro, aquí en Villaviciosa acabamos de celebrar unas muy completas Fiestas del Portal que si bien no han contado con la presencia de grandes figuras musicales, creo -y no tengo que hacer la pelota a nadie- que han cumplido con creces todas las expectativas de la inmensa mayoría de vecinos y de los muchos visitantes que nos han acompañado a lo largo de seis días.

La Danza del Portal llegó a su LXXI edición el pasado domingo que fue un día de auténtico y caluroso verano con la participación de nuevas y jóvenes parejas que garantizan el futuro de un baile tan significado y emotivo iniciado en el año1954.

Luego, al término de la comida familiar, me dispuse a ver por televisión el final de “La Vuelta” ciclista a España que, siete días después, sigue estando en boca de todos a raíz de todo lo sucedido… Y mira que lo avisé con tiempo convencido de que, tal y como estaban las cosas, podía pasar de todo en esa última etapa de una de las grandes carreras ciclistas -a nivel mundial- que se puso en marcha hace ochenta años. A mis más cercanos les había comentado que lo ocurrido en el País Vasco, también en Cantabria y aquí en Asturias cuando se detuvo la marcha de varios ciclistas antes de empezar a subir al duro y temido “Angliru”, no presagiaba nada bueno

La subida al gran puerto asturiano era el final de la etapa número trece (13), que en deporte no es un número muy querido o incluso “no existente” y desterrado como ocurre en el automovilismo (en los rallyes, por ejemplo). Pero todavía faltaba una semana para ese gran final en la céntrica Plaza de Cibeles, de Madrid. Estaba claro que podía pasar de todo al ver como en el paso por los pueblos de la sierra madrileña se empezaba a recortar el recorrido por la presencia de manifestantes dispuestos a parar la carrera.

No voy a seguir contando lo que vimos TODOS por televisión, en directo o a lo largo de los siguientes días. La agresividad de varios -teóricamente- pacíficos defensores Pro Palestina dejaba a estos en entredicho por mucho que justificasen que tenían que hacerse ver y detener “La Vuelta” a toda costa para que el mundo reaccionase.

Vergonzoso y patético me resultó ver acompañadas por sus “Kewin Costners” correspondientes a unas señoras llamadas Ione Belarre (Diputada), e Irene Montero (Miembro del Parlamento Europeo), vociferando, increpando (o tal vez provocando), a los agentes de la Policía Nacional que trataban de que se respetase el cerco vallado de seguridad.

Y no digamos del otro crack y figura que, como alguien comentó, “también vive del dinero de todos los españoles”. Me refiero a Pablo Fernández Santos, Secretario de Organización de Podemos, que en días previos a la etapa se dedicó a calentar el ambiente invitando a todos a parar la carrera. Salió en la tele con atrezzo palestino “equipado al máximo” como si acabase de llegar de la propia Palestina con ropa a estrenar: camiseta, cazadora, “shemagh” (pañuelo palestino), pulsera, etc.

Pero es que ¿No teníamos bastante con lo ya ocurrido en la etapa decimoquinta? Los ciclistas no tienen carrocería que les proteja. Su bicicleta no es estática y no se mueve si no se pedalea. Si te vas al suelo te puedes “hasta matar y quedarte en el sitio”. La bicicleta no es política y por la acción temeraria e incontrolada de un manifestante pro-palestino se provocó la caída del ciclista español Javier Romo, del Movistar Team -que tuvo que abandonar al día siguiente- y del belga Edward Planckaert, del equipo Alpecin-Deceuninck.

En mi humilde opinión creo que no se pueden mezclar “churras con merinas” que es un dicho muy español. La bicicleta y la política son cosas bien distintas. Me daba muchísima pena lo que estaba viendo por aquella antiguamente llamada “caja tonta” que hoy los partidos políticos pretenden convertir en una “caja lista” que trabaje para ellos y sólo en su propio interés repartiéndose los canales.

Y da lo mismo que sea de un lado que del otro. Son los nuevos tiempos. Manda la política por encima de todo. Y manda el que tiene poder. Sin ir más lejos (y de plena actualidad), si dices algo que no le gusta al señor Donald Trump… te ponen de patitas en la puñetera calle “en un visto y no visto” aunque seas todo un referente y lleves triunfando más de veintidós años en la TV americana teniendo un porcentaje maravilloso de “share” (audiencia), gracias a tus miles de seguidores.

Pues aquí, igual. Y aprovecho para hablar de lo acontecido hace una semana con el campeón y exciclista “Perico” Delgado que, no sé si todavía y mientras escribo esto, seguirá siendo el comentarista de las grandes Vueltas y carreras ciclistas en RTVE, después de 30 años de servicios -creo que- ininterrumpidos.

Cuando el pasado domingo Pedro Delgado tomó la palabra y habló “sin tapujos y a corazón abierto”, lo único que hizo -ni más ni menos- fue decir lo que sentía realmente en su interior al ver lo que TODOS estábamos viendo en esa retransmisión: un espectáculo lamentable que perjudicaba gravemente la imagen de España, de nuestro país y lógicamente de “La Vuelta” que durante muchos años ha peleado para ser una de las grandes a nivel mundial.

Estoy convencido de que nuestro “Perico” Delgado se ha estado mordiendo la lengua en más de una ocasión a lo largo de esta edición de la carrera. Él fue uno de los grandes ciclistas españoles como Bahamontes, Ocaña, Fuente, Indurain, Contador, Sastre, Valverde, etc. y posiblemente habló como “ciclista” al ver las imágenes y pensar en el miedo, angustia y sufrimiento del pelotón multicolor sin pararse a pensar qué, en ese momento, era un “comentarista” y trabajador con contrato en Radio Televisión Española.

A Pedro Delgado le pudieron “la bici y el corazón” olvidando en esos instantes “el micro y la cabeza”. El exciclista segoviano, “el hombre que dio a conocer al mundo el Whisky DYC de su pueblo”, expresó sus sentimientos diciendo la verdad. Si quieren… ¡su verdad! Insisto: creo que dijo lo que sentía en esos momentos y si quienes gobiernan hablan y presumen de que somos un país democrático no tendrían que poner ningún reparo ni objeción a todo lo dicho por Pedro Delgado. En caso contrario quedarían retratados y se dudaría mucho de la democracia y la libertad de expresión en España.

Pienso que en materia de Ciclismo es todo un lujo contar con “Perico” Delgado como comentarista deportivo. Él ha sido ganador del Tour de Francia en 1988 (más dos podios en 1987 y 1989), dos Vueltas a España (1985 y 1989 y tres podios más en 1990, 1992 y 1994), ganador de la Vuelta a Aragón 83 y las Vueltas a Los Puertos y Burgos en 1991 así como de la Subida a Urkiola de ese mismo año o la Semana Catalana de 1993, etc.

Son los dirigentes mundiales quienes deben parar las salvajadas y crímenes que se están cometiendo con el pueblo de Palestina así como en las guerras de Ucrania, Sudán y tantos y tantos sitios… y TODOS sabemos que existen otros actos y eventos para manifestarse en contra de Israel, Netanyahu y todos los de su criminal locura en vez de elegir una carrera ciclista que ha reportado buenos euros por donde ha pasado.

Después de lo sucedido en Madrid y tras “cargarse” el final de la Vuelta Ciclista a España 2025 habiendo sido espoleados por dirigentes políticos… ¿Se ha solucionado algo en Gaza? ¿Ha terminado la hambruna y se han parado los bombardeos?... ¿O tal vez con lo que ha pasado se ha producido una mayor ruptura entre la derecha y la izquierda de nuestro país?

“La Vuelta” la corren deportistas que tienen familias ganándose la vida a base de pedaleo. Si no mueves las piernas la bici no se mueve y a todos estos que han montado y alentado un espectáculo tan peligroso y bochornoso que podría haber terminado mucho peor hay que decirles, una vez más, que se han vuelto a equivocar con la inmensa mayoría de españoles. La bicicleta política no existe.