Contra el exterminio israelí y contra la coerción a la Vuelta

La inmensa mayoría de los ciudadanos condenamos rotundamente la barbarie israelí en Gaza, los asesinatos indiscriminados, el abuso de poder brutal que desborda cualquier posible guerra legítima contra Hamás. Manifestarse en este sentido es un derecho constitucional, y promover iniciativas en las instancias con capacidad para impedirlo una opción urgente hace tiempo. Pero eso no justifica el sabotaje y la interrupción violenta de la Vuelta a España, que tiene consecuencias negativas en dos niveles: 1) A corto plazo se pone en riesgo físico y se impide a los ciclistas ejercer su profesión, se impide a la Vuelta a España el derecho a una actividad económica legal y autorizada, y a los aficionados disfrutar de su deporte. 2) A medio plazo se siembra un precedente peligroso: si tengo una “causa justa”, mi sentimiento de superioridad moral me habilita para saltarme las leyes y vulnerar los derechos y libertades de los demás.

La sorpresa añadida llegó el domingo en que la Vuelta finalizaba en Madrid. Pedro Sánchez declara que “admira al pueblo español que es capaz de manifestarse por Palestina”, dando alas a las protestas que, saltándose la ley y en pugna con la policía que intenta hacerla prevalecer, desean sabotear la Vuelta. El Presidente del Gobierno de España, máxima figura de la arquitectura institucional, llamando a saltarse el Estado de Derecho. ¿Inconcebible? Completamente. Salvo porque Pedro Sánchez ya ha demostrado hasta dónde puede llegar en su oportunismo y su falta de escrúpulos cuando se trata de mantenerse en el poder.

¿Admiraría también a los que denunciando el hambre en África bloquearan MercaMadrid? ¿Admiraría a los que apelando al calentamiento global cortaran las autopistas? ¿Admiraría a los que en repulsa por los casos de pederastia en la Iglesia impidieran la celebración de las misas?

Los ultraderechistas acosaron a Pablo Iglesias en su domicilio, los hooligans del Procés a Isabel Coixet, los ultraizquierdistas a Soraya Sáenz de Santamaría… Todos ellos se sentían parte de una misión especial y superior. ¿Hay que admirarlos según el palo político y la conveniencia, o hay que condenarlos a todos porque vulneran derechos?

La actitud pretendidamente heroica de, en base a nuestra profunda convicción, imponernos saltándonos la ley y los derechos de los demás, tiene el inconveniente de que también los otros, desde su profunda convicción, se impongan a nosotros saltándose la ley y nuestros derechos. Este esquema iliberal que menosprecia el Estado de Derecho sólo puede conducir al deterioro de la convivencia, la conflictividad y la violencia.

PD: Un abrazo fuerte para Perico Delgado, carismático ciclista y prodigio de simpatía, que está sufriendo un linchamiento feroz por expresar su opinión. Un ciudadano valiente que, a diferencia de la caverna mediática asociada y de los políticos acríticos a sueldo, no se arrodilla ante el Gran Jefe.