Las Fiestas del Portal y el certamen sidrero

El inicio de las fiestas del Portal comenzó con un pregón magnífico. Cada pueblo o ciudad tiene sus propias variantes pero un único fin, anunciar los festejos exaltando la identidad cultural y religiosa, recordando su historia, la memoria colectiva y los valores compartidos e invitando a todos a participar de la alegría y el espíritu festivo del pueblo. Y en verdad que les ñeñes del Rodiles, vestidas con el traje del país y guapes a rabiar, lo consiguieron haciendo un pregón lleno de frescura, alegría y juventud teniendo como nexo o hilo conductor del pregón el club de sus amores, el Club Rodiles Fútbol Sala Femenino y sus méritos, que son muchos.

Ya Aristóteles aseguraba que las fiestas son un componente fundamental de los pueblos, porque además de fomentar la unidad, la cohesión social y el desarrollo de la vida buena y feliz de los ciudadanos, son un elemento clave en la construcción de la concordia, que en Villaviciosa nadie pone en duda que se mejora si se moja con unos culinos de sidra.

Para la construcción de esa concordia es incuestionable que la sidra juega un papel principal y Villaviciosa busca para ello la mejor. La mejor sidra de Asturias se juzgó en el cuadragésimo primer Certamen Regional de Sidra Natural, un concurso prestigiado y prestigioso el de Villaviciosa, el más antiguo y riguroso de Asturias, con treinta y cinco llagares participantes, que tras dos eliminatorias, la primera técnica, única que se hace en el Principado en este tipo de concursos, pasaron dieciséis a la segunda criba, siendo seis los llagares finalistas que pasaron a ser valoradas sus sidras por el jurado. Tres de ellas fueron consideradas como las mejores y merecedoras de premio.

Y aquí viene la sorpresa, causó extrañeza que algunos de los premiados no estuvieran presentes o tuvieran algún representante en la entrega de los galardones, por lo que fueron descalificados, dejando de manifiesto con su actitud una falta de interés por su propio producto, y de respeto hacia el certamen, la organización y el jurado. No parece esa la mejor manera de incentivar la reconocida Cultura Sidrera que tanto alegró a los llagareros, algunos por lo menos eso decían.

Finalmente los justos y merecidos vencedores que figurarán en el libro de honor y memoria del certamen fueron: el primer premio para Sidra Trabanco, segundo premio para Villacubera de Sidra Cortina y el tercero para Sidra Arbesú. Además de darles la enhorabuena (a Trabanco doble felicitación pues este año está celebrando el centenario de su empresa), habrá que probarlas, gustarlas, brindar con ellas y pregonarlas.

Es conveniente felicitar también a organizadores y jurado del Certamen Regional de Sidra Natural de Villaviciosa, porque a pesar de que proliferan muchos concursos de sidra que se miran de reojo, se copian y parecen un calco unos de otros, algunos con mucha pluma , fanfarria y dispendio presupuestario, convirtiéndose más que en concursos sidreros en catas populares de exaltación municipal, el de Villaviciosa mantiene la personalidad, solvencia, seriedad, prestigio, autoridad y crédito con el que fue creado y para lo que fue creado: valorar y premiar la mejor sidra de Asturias.

Evite la organización caer en esa normalización de la medianía y mantenga la excelencia. Que cada llagareru produzca su sidra, la haga valer por sí misma y la presente al Certamen Regional de Sidra Natural de Villaviciosa, en el que un jurado entendido en nuestra sidra y su sabor puedan apreciarla y premiarla si fuera menester.

Tras la perplejidad y pequeño pasmo, el personal cogió la botella, escanció un culín, bebió despacio, ¡ta qu’escoña! , certificó el más sabio, y continuó la fiesta.