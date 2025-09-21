Vuelta al cole

Vuelve septiembre y todo sigue igual, ya lo cantaba Julio in illo tempore. Hay algún cándido suelto que cree que por cambiar de trimestre se va a reinventar, véase, hacer pesas y ponerse cachas o apuntarse a la tan socorrida academia de inglés. Los que no caímos de un ñeru de pega sabemos que Donald persevera en su bravuconearía, que Putin maquina con su cabeza maligna y sus súper drones maldades por doquier y que en la madre patria tenemos más de lo mismo. Que hastío tras el estío, Santo cielo.

Pero hay gente que todavía intenta hacer del mundo un lugar bonito y por eso en Lugones se puede ver desde hace meses al Pitufo Gruñón en la rotonda de la entrada. Como parece que uno no era suficiente ya hay una propuesta para poner a la Pitufina Karateca (¡!) en Pola de Siero y la Pitufina Ferroviaria en El Berrón, bien grande, para que nos alegre a todos y sintamos un arrebato de nostalgia infantil viendo a esos pitufos tan nuestros (son belgas), tan simpáticos, que tantos pesares nos quitaron cuando leíamos sus aventuras.

Puestos a dar ideas y ya que Mafaldita está tan ricamente en el Campo San Francisco, yo sería más partidaria de Mortalelo o del botones Sacarino o ¿por qué no de Pinín que de Pinón ye sobrín?

O de Paca la osa o de San Julián de los Prados en pequeñito o de una castaña mayuca o de un gaitero.

¿No estamos infantilizandonos con estos temas?¿No hay mejores debates en Siero que el de los pitufos?¿No se pueden gastar 35.000 euros en cosas más interesantes? ¿No podrían haber puesto a otro pitufo que no fuera el gruñón?

O hacer el famoso guiño a algún poeta, escritor o pintor asturiano.

¡¡¡No dejemos que esos seres azul bebé nos invadan!!!

O llamaremos al Capitán Trueno.