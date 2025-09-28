Por qué la leche y sus derivados han subido al doble en dos años

Puede que la icónica e idílica imagen de las dos botellas de leche esperando a la puerta a primera hora de la mañana, que garantiza nuestro desayuno, llegue a convertirse en algo del pasado.

Dado que tengo un pie en Villaviciosa y otro en Cork, estoy en condiciones de comparar los problemas que enfrenta la producción de leche en ambos países, que por servir al mismo “amo”, tienen que lidiar con exigencias similares.

Asturias ha perdido casi medio millar de explotaciones lecheras en los últimos cinco años. Las entregas de leche supusieron el volumen más bajo históricamente registrado, porque mientras el precio por litro de leche ha sufrido constantes bajadas, el precio de los costes de producción no ha cesado de subir.

Otro escollo es la escasez de mano de obra cualificada. Tanto en Asturias como en Irlanda la producción depende del trabajo familiar. El esfuerzo recae en los titulares y sus familias. La producción de parto concentrado en primavera, en el caso de Irlanda, supone una desigual demanda de empleo que en cualquier caso es siempre muy superior a la oferta.

Hay que sumar el tedioso trabajo administrativo, de la cada vez más complicada burocracia que exige Bruselas, respecto de las crecientes exigencias sociales para los trabajadores y las regulaciones sobre bienestar animal.

El impacto sobre los costes es abrumador. Para que el sector remonte sería necesaria la creación de subvenciones que permitan a los granjeros contratar trabajadores estables, con formación técnica adecuada, y capaces de manejar la automatización de las granjas, además de poder proporcionarles viviendas decentes y acceso a servicios básicos.

En resumen: los datos registrados, tanto de Asturias como de Irlanda, muestran que de no ser atajados los retos detectados tendrán consecuencias catastróficas que se traducirán en pérdidas de explotaciones, reducción de volumen, márgenes estrechos y dependencia de empleo extranjero.

Si asfixiamos económicamente al productor, la situación acabará redundando en un meteórico incremento del precio del producto final, que llevamos a nuestra mesa, afectando la ya de por si maltrecha economía del consumidor, que es quien siempre paga el pato.