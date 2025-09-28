¿Qué sidra y de qué manzana?

Se habla y se escribe mucho muchísimo de la sidra y muy poco poquísimo de la manzana que la produce, es como si la sidra fuera un producto que viene dado por una botella verde que descorchan en el chigre, se escancia, se bebe y una vez terminada se saca de otra botella.

Si tomando un buen vino se pregunta por las uvas que lo componen, te pueden contar una novela de polifenosles y azúcares llenos de aromas y dilemas emocionales hasta el desenlace final. Pero si la pregunta se hace sobre las manzanas con que fue hecha esa sidra que se está bebiendo, nadie dirá: lleva una mezcla de Raxao, Xuanina, Perico y Durona d’ Arroes de floración tardía, de la última pañada de noviembre, el resultado es una sidra transparente, delicada, con aromas intensos y francos de flores silvestres y hierba curada.

No, no se oirá, y sin embargo puede que sea así. El llagareru busca las variedades de manzana que necesita para elaborar la sidra que quiere, Villaviciosa sabe mucho de eso desde muy antiguo, miles de años plantando pumares, comiendo manzanas y aprovechando sus productos se llega a obtener bastante conocimiento del tema.

Las plantaciones de manzanos se inician y crecen con la llegada de los romanos, que traen la cultura de los frutales y mejora de los pumares monteses, el escritor agronómico gaditano Columela en “De re agrícola” así lo cuenta, plantaciones que decayeron y se abandonaron en gran parte tras la caída del Imperio Romano, siendo en la Edad Media los monasterios y sus colonos, principalmente, quienes mantuvieron las pumaradas en Asturias.

En los siglos XVI y XVII, dice Caveda Solares que ya había en Villaviciosa buenas cosechas de manzana que bastaban para los consumidores de sidra, pero que a principios del siglo XVIII, aumentaros mucho los cultivos y crecieron las cosechas de manzana, por entonces la mayor parte de la sidra producida se bebía en las casas, “había pocas tabernas y estas lo más del tiempo estaban desiertas. El labrador, el artesano, el hombre honrado y las mujeres tenían su frecuencia por escandalosa y, de consiguiente, eran muy notados los bebedores”, continúa Caveda; pero desde mediados del XVIII “ha sido grande el furor y la manía de plantar pumares”.

Con la apertura de nuevas tabernas – en la Villa, en la segunda mitad de aquel siglo XVIII cuenta Caveda hasta ocho chigres, y al menos uno en casi todas las parroquias-, “y si se exceptúan los caballeros y personas de alguna conducta, nadie se avergüenza de entrar en la taberna. Al aldeano no le falta pretexto para venir a Villaviciosa los días de fiesta o de mercado, y ninguno se retira a su casa sin haber descansado en la taberna. Algunas mujeres que, pocos años hace, formaban punto de honor de no entra en ella, no dexan de visitarla y de experimentar las fatales consecuencias a que las exponen sus visitas. Sin embargo de todo este consumo, se extraen para Galicia, para Vizcaya, para América y aún para el interior del reino grandes remesas de este licor en pipas, pipotes y botellas, habiendo buen cuidado de beneficiarlo y manejarlo llega a sus destinos con todo su espíritu y se vende con mucha estimación”.

Ya sabemos por lo mucho que se ha escrito, y más que se podría escribir, y es de consenso, que la buena sidra se fabricaba en Villaviciosa y que en todas partes era estimada, pero volvamos a la manzana y ese desarrollo del cultivo del manzano que en la centuria de mil setecientos. Caveda y el cura de Amandi explican cómo se forman semilleros de pumares, se venden en manojos de cien plantas y cuando tienen una o dos varas de altura se plantan a cordel en tierras abrigadas y se abonan con cal, al año se injertan con las mejores castas de manzana: “En esta parte podemos asegurar, sin equivocarnos, que el concejo de Villaviciosa es el que se halla en mejores disposiciones naturales para la producción de manzanas, y que la experiencia hace conocer que son más sustanciosa, más dulces, más jugosas, más tiernas y de más duración y de mayor número de especies que en cualquier otro concejo del Principado”. Y ellos y don Bruno Fernández Cepeda dan el nombre de más de cuarenta especies de cualidades diferentes y más estimadas del concejo de Villaviciosa, y no solo para sidra, “todas son excelentes para la mesa, todas se conservan bien, y de todas salen grandes remesas para la Corte y para otras partes del Reyno, en donde se presentan con aprecio”.

Y fueron creciendo las pumaradas y la producción de manzanas durante el siglo XIX y XX, y veía el agricultor que era bueno, pero comenzó el llagareru a traer manzana de fuera más barata, y los precios de la manzana asturiana a pagarse muy bajos, y vio el agricultor que era malo y que no compensaba cultivar manzana. Y comenzó el desinterés de la Administración por lo que llaman Medio Rural y el abandono de la aldea por la gente que la trabajaba, y las pumaradas envejecen, se cuidan mal y desaparecen. Desaparece la Escuela de Agricultura de Villaviciosa, y la Estación Pomológica de Villaviciosa que en los años sesenta vendía en un año entre 120.00 y 150.000 plantones, ha pasado a ser testimonial los que distribuye actualmente el Serida. Un solo viverista de Villaviciosa que hace diez años vendía 30.000 plantones de pumar, vende ahora 5.000. Ante el evidente riego de desaparición, es el Banco Nacional de Germoplasma de la Estación de Villaviciosa el reservorio de variedades de manzana local, en el que además de las 800 variedades de pumares tradicionales de manzana asturiana, tienen otras 250 variedades de manzanos del Arco Atlántico.

Lo cierto es que estamos quedando sin nuestras manzanas, siglos de trabajo y de conocimiento se pueden ir al carajo. ¿Qué sidra y de qué manzanas se gustarán dentro de un cuarto de siglo? Villaviciosa y el Festival de la Manzana, del 9 al 13 de octubre, es el lugar y acontecimiento idóneo para tratar toda la problemática del sector y para oler, disfrutar y gustar las mejores manzanas de Asturias, y para saber y probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunos necesitan ese discernimiento.