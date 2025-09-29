Cambio de ciclo

Vuelvo al libro del Génesis buscando una frase que escuché desde bien pequeño: “Creced y multiplicaos”. Estas tres palabras las pronunció Dios a Adán y Eva que fueron nuestros primeros padres o si quieren, en argot más fecundo, los pioneros en eso de “fabricar guajes” por culpa de una manzana de aquel paraíso terrenal del que tanto se nos habló en los colegios de curas y que estaba más envenenada que la que se zampó Blancanieves, la de los siete enanitos.

Nacer, crecer, multiplicarse, vivir y morir como fin del ciclo vital del ser humano en su paso por la tierra. Nuestro viaje terrenal se resume a un ciclo como es el existente desde el momento en que naces hasta que te llega la muerte… ¡Y se acabó! Sin embargo, hay opiniones distintas ya que todos no piensan así. Sin ir más lejos en la película musical “El Rey León”, la letra del tema “El ciclo de la vida” habla de un período de tiempo que no termina nunca. Un ciclo “sin fin” que se repite una y otra vez.

Dice textualmente: “Es un ciclo sin fin que nos mueve a todos y aunque estemos solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado en el ciclo… ¡El ciclo sin fin!” que es lo que escribieron los autores de la canción a quienes conocemos todos los aficionados a la música y el cine: Elton John, el cantante, pianista y compositor británico y su amigo Tim Rice -también inglés- que es el autor de letras para musicales de gran éxito como han sido “Jesucristo Superstar”, “Evita”, “Aladdin”, etc. además de ser un reconocido presentador de radio y televisión.

Puede pasar todo el tiempo del mundo pero siempre llegaremos a la misma conclusión que ya nos contó y cantó machaconamente desde hace medio siglo, ese gallego universal que es Julio Iglesias: “Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán… Al final las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán… La vida sigue igual”. Queramos o no esto es así o como ya decía en una de sus obras el escritor italiano Luigi Pirandello, “Así es sí así os parece”.

Es más que posible que quienes estén leyendo esto que escribo lleguen a preguntarse ¿A santo de qué viene todo esto? La respuesta es bien sencilla y está a la vista de todos cuantos vivimos en Villaviciosa. De un tiempo a esta parte y por la “falta de personal” en el campo de la hostelería, muchos son los negocios que han incorporado a personas -principalmente- de origen sudamericano.

En relación a este tema son muchos los comentarios que llevo escuchando desde hace ya tiempo en los que se esgrimen como argumentos de ello dos causas fundamentales. La primera se resume con una sola frase: “Los españoles ya no queremos trabajar en hostelería”. Se trata de un empleo en el que tienes que estar muchas horas, ganando poco dinero y sin tener fiestas ni fines de semana libres.

A ello hay que añadir una segunda causa o razón que refuerza su negativa: En muchos casos los empleados “no” están dados de alta en la Seguridad Social por la “totalidad” de horas que trabajan” en bares, restaurantes y cafeterías.

La patronal, como en otros muchos sectores, se queja de la falta de “mano de obra” (Cocineros, aprendices, camareros, escanciadores…), siendo totalmente lógico que se incorpore a las personas que han llegado a nuestro país con la necesidad imperiosa de trabajar buscando un futuro mejor al que les esperaba en su país de origen. Gracias a ellas muchos hosteleros españoles mantienen o han podido mantener abiertos y funcionando sus negocios.

Desde la pandemia hasta hoy, mucho han cambiado las cosas en nuestra sociedad. El tiempo pasa, corre, vuela y no se detiene.Por ello, al cumplir años, llega para muchos el momento de decir adiós al trabajo y dar la bienvenida a la jubilación. Ese fue el caso del nacido en Colunga y afincado en Villaviciosa, Jaime Valle, tras cuarenta y nueve años atendiendo a los clientes en la Cafetería RICE. Gonzalo Ramírez -que trabajó a sus órdenes durante los últimos veinte años- se ha puesto ahora al frente del tan conocido establecimiento de la calle Cervantes nº1.

“Estamos ante un cambio de ciclo imparable”, algo que hablaba estos días con mi amigo y médico salmantino Antonio Catoya, que vive en Asturias desde hace cuarenta años. Entre las jubilaciones y la incorporación de personal procedente de otros países a negocios asturianos y “de toda la vida”, mucho está cambiando todo.

Vicente Alonso Naredo y Jacoba Álvarez Menéndez cumplen próximamente cincuenta años en la profesión. Hace ya veintiséis que, en pleno centro de la Villa (c/. Balbin Busto nº9), abrió sus puertas “El Café de Vicente” un lugar emblemático y muy especial con una decoración ‘vintage’ muy atractiva. A todo ello hay que sumar la alta calidad de su pastelería y productos propios elaborados por Jacoba en el obrador del negocio que siguen dando prestigio diario a todos sus clientes.

Es el propio Vicente quien me confiesa que, llegado este momento, “lo primero de todo es jubilarse después de tantos años de trabajo y sacrificio…Y lo segundo, que hay que dejar en buenas manos -en las mejores posibles- este negocio…”. Un negocio -añado yo- que es de los más conocidos, querido y valorado de Villaviciosa cuyos propietarios prefieren venderlo antes que traspasarlo. (Reconozco que son amigos desde hace muchos años y desde aquí les deseo toda la suerte del mundo).

Otra “institución” local que próximamente dirá adiós y también por jubilación, es “Auto Recambios Villa” que tiene anunciada en su escaparate la liquidación de todos sus repuestos, herramientas etc. del sector del automóvil. Lógicamente, por su nombre comercial, el negocio de José Manuel Villa Sánchez y de su bella y muy alta esposa, Ana Rubio Villar, nada tiene que ver con la hostelería sino con el de la automoción y repuestos y accesorios para automóviles y maquinaria agrícola.

Cuando me acerqué hasta la tienda José Manuel estaba ausente. Fue Ana quién me dijo que el pasado día 2 de agosto, Auto Recambios Villa de la calle Cervantes nº29, había cumplido treinta y ocho años. Su inauguración había sido en 1987. En principio el establecimiento seguirá abierto hasta el último día de este año para empezar 2026 con un muy merecido descanso después de tantos años de trabajo. También a ellos les deseo lo mejor y mucha salud para disfrutar de esa nueva vida que se aproxima.

También hay otra despedida que se ha producido al término de las Fiestas del Portal. El pasado jueves 18 de septiembre el Restaurante y Sidrería ubicado en la esquina de las calles Víctor García de la Concha y Ramón del Valle regentado por Paloma Fernández Salvador, ha dicho adiós después de once años ininterrumpidos de trabajo.

Los últimos meses de esta gran profesional con muchos años de experiencia en distintos negocios del concejo, sido muy duros para Paloma a causa de la enfermedad y fallecimiento de quien se encargaba de los fogones de “El Garitu”.

Debo decirles que fue la propia Paloma quien me contó que ese nombre de “El Garitu” no fue elegido al azar sino puesto intencionadamente ya que a su padre (y esto lo desconoce mucha gente), se le conocía por ese seudónimo. Estoy seguro Paloma de que vamos a echar de menos tus chistes, chascarrillos y palabras asturianas con esa potente voz tuya que nos hacía reir. También a ti tus vecinos de la Villa te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que ahora vas a iniciar.

No hay duda de que estamos ante un cambio de ciclo. Algo así como si terminase una época pero “…Otros que vienen la continuarán… La vida sigue igual”. Y no les miento. La “Cafetería Montserrat” cerró hace unos meses y se ha reabierto recientemente con un sabor más “caribeño” y una carta con muchos platos de allá que, al menos de momento, son desconocidos para muchos asturianos como yo. Me dicen que la nueva gerencia es venezolana pero no lo he podido confirmar.

Y hablando de países del Mar Caribe, muchos dominicanos son nuevos vecinos maliayeses regentando y poniéndose al frente de distintos negocios de hostelería en Villaviciosa. De la misma forma que los españoles emigramos a las Américas en busca de un futuro mejor, los nativos de la República de Santo Domingo parecen haber encontrado entre nosotros no sólo un empleo sino también, su propio negocio.

Hablando coloquialmente existen una serie de establecimientos muy conocidos en la Villa como son la ya citada “Cafetería Montserrat”, “El Galeón” y “L’Asomu” al frente de los cuales ya están esos nuevos vecinos llegados del otro lado del Atlántico algo que también sucede en Oviedo, Gijón, Avilés, etc. y en muchos lugares no sólo de Asturias sino de toda España.

Y ya en la recta final contarles que el otro día y de forma casual escuché una conversación mientras apuraba una copa de vino de las Rías Baixas en la terraza de una cafetería: ¿Os acordáis de Mari, la de “Casa Lecio”? Aquello pasó a llamarse “Restaurante Enol”, luego “El Desembarco” y algún que otro nombre más con acento madrileño y malagueño. Hoy se llama Restaurante “El Paraíso” y no es el nuestro. Es un paraíso dominicano en pleno centro de Villaviciosa (Plaza del Ayuntamiento nº23), donde se come muy bien.