Fellini y otras cosillas

La inflencer Ana Alcalde, tambien conocida como Barbie Gaza, está en la Flotilla que como todo el mundo sabe, acaba de ser interceptada por el gobierno israelí. Se supone que en el barco va quien quiere, pero la presencia de una chica súper rubia, super cool y con un millón de seguidores puede frivolizar un poco el asunto, aunque ella dice que está en el barco porque hay mucha desinformación. Hace unos día subió un mensaje de despedida a sus padres: “ mamá, papá os quiero mucho “ con tono lastimero y como si la fueran a degollar en cinco minutos. En una entrevista que acabo de oír, su marido dice que se embarcó porque es una mujer luchadora y que busca la paz. Perdoneseme el descreimiento, como diría Bart Simpson . Mientras que todo el mundo tiraba los móviles por la borda (era algo decidido de antemano), Ana guardó el suyo como buena reportera. ¿Que sería de nosotros sin su valiosa información de primera mano? Me da un poco de vergüenza ajena que en un asunto tan serio se frivolice de esta manera. En esta guerra no cabe el postureo, ni los morritos acordandose de los papis, ni gente que juega a Los piratas del Caribe.

Greta Thunberg también iba en uno de los cuarenta barcos que forman la flotilla, pero se enfadó por motivos que desconocemos y se cambió de barco. Me pregunto como es realmente el ambiente de la gente que está allí: me imagino que habrá muchos idealistas, muchos oportunistas y muchos pacifistas. Quiero creer que todos los voluntarios que se embarcaron lo hicieron porque creen firmemente en cambiar el mundo y hacer un gran gesto por la paz y que ni uno solo piense que está en La isla de las tentaciones o en La flotilla maravilla.

Esto me recuerda a una película de Fellini que va de un barco y todo lo que pasa entre los tripulantes.

La película es una critica de la sociedad , fue aclamada en su época y es ya un clásico contemporáneo.

Se titula “E la nave va”

Perdón por el spoiler: la nave se hunde.

Feliz domingo.