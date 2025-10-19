Menús sabrosamente ideológicos

Salió publicado en el BOE hace un par de semanas la prohibición de comer cerdo en los comedores escolares de seis colegios de Ceuta. No es esta una crítica política puesto que PSOE y PP están de acuerdo por una vez. Tampoco me parece mal que la carne que coman sea halal puesto que yo misma la compro frecuentemente en la carnicería marroquí que está cerca de mi casa, porque la carne está rica y el dueño es limpio y agradable. No vende cerdo puesto que su religión se lo impide.

Para que nadie crea que soy intransigente o racista o cosas peores, quiero aclarar que he estado cuatro veces en Marruecos y que siento un respeto total por la cultura del país. He comido todos los platos típicos menos la Pastela de paloma, porque todo tiene un límite.

Me parece perfecto que no dejen pasar a los extranjeros a las mezquitas cuando están rezando y que dejen el puesto de trabajo para cumplir con sus horas de rezo. Me parece tan respetable que al salir del trabajo beban agua o un té de menta como que en España se tome un Rioja o dos cañas.

La noticia me deja un poco perpleja. A lo mejor vivo contaminada por esos refranes que tantas veces oí: “del cerdo, hasta los andares”, o el famoso “donde fueres, haz o que vieres” o su versión anglosajona, “en Roma, haz lo que hagan los romanos”. Quizás estos refranes no muestran la sabiduría popular sino la ignorancia.

Por otra parte pienso que si alguien se quiere adaptar a otro lugar con otras costumbres, debería hacerlo y no imponer las suyas porque así no hay adaptación, sino lo contrario. Quiero creer que el 100% de los alumnos de estos seis colegios son musulmanes y que se hace para contemporizar y no crear conflictos. Un detalle del país.

Como el mundo sigue muy crispado, voy a salir al súper un rato porque está de oferta el jamón de bellota, que según unos estudios muy científicos dicen sube el ánimo y tiene un montón de omegas.

A ver cuando lo hacen con mucho picante y así mato dos pájaros de un tiro.

Y que nos aproveche a todos.