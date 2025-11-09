Opinión
Prensa rosácea
El otro día me pasé más de una hora leyendo el "Hola" en la consulta del dentista. No tenía móvil y dejar la mente en blanco ante la amenaza de tornos y cosas peores me llevó a meterme en el mundo del colorín a saco.
La experiencia ha sido magnifica. Me he dado cuenta de lo feliz que es la gente que sale en las revistas: curiosamente todos estaban en un buen momento y con mucha paz y serenidad en sus vidas.
Los más humildes son los millonarios que como ya tienen de todo y repetido sueltan perlas como...”Lo que más valoro en la vida son las reuniones con amigos”. Una vez que ya tiene el chateau en Francia, el loft en Manhattan y la manor house en Devonshire, es más fácil valorar lo sencillo, una copita de vino de 10.000 euros la botella, por ejemplo.
Me pregunto como es de verdad la vida de los millonarios o billonarios que nos enseñan a los demás mortales su nueva casa en L.A. con una sonrisa franca y cinco modelos distintos según las habitaciones que nos enseñan. Debe ser muy duro tenerlo ya todo y que nada te sorprenda.
Y luego están los que no son ricos pero si famosos o conocidos. Este tipo me llama la atención porque pasan página en cinco minutos. La ex mujer de Paquirrín ya aparece feliz y ha “recuperado la sonrisa” con un nuevo amor, más delgado y con más pelo que su ex, quien aparece en la pagina siguiente muy contento también.. Me asombra lo positivos y resolutivos que son.
Y luego están las memorias de Mar Flores, y también las de la Preysler, siempre tan señora, tan prudente y tan en su sitio, de mayor me encantaría ser como ella y no perder nunca el encanto ni esa serenidad que no parece de este mundo. ¿Será de verdad?
Sin embargo el "Hola" no cita el emérito y sus memorias. Hay cosas que vale más ignorar, como que Leticia no haya contribuido a la cohesión familiar. Ay Juan Carlos, no te quitamos tus muchos méritos, pero tampoco es que tu hayas contribuido mucho con tus correrías y tus desmanes a dicha cohesión.
El caso es que cuando entré en la consulta casi no necesité anestesia de lo narcotizaba que estaba.
Ahora espero con ansiedad que llegue el jueves para ir corriendo el Kiosko de Manolo.
Ya tengo una suscripción por un año.
- La deuda impagada con Mari Trini: crónica personal sobre un posible crimen de hace cuatro décadas en Asturias que ahora quieren resolver
- ¿Qué fue de Maritrini y su bebé de 13 meses, desaparecidos desde 1987? Los vecinos de Brebes (Ribadesella) descartan que estén en uno de los coches hundidos en la balsa
- El restaurante que es un templo de los arroces y los mariscos en el 'Santorini asturiano': 'Precio y calidad de diez
- El Gaitero brinda por sus 135 años y abre el calendario de las fiestas de Navidad
- Villaviciosa inaugura su esperado rocódromo, que lleva el nombre de Juan Parrondo: 'Es un honor para mí y un gran logro contar con una instalación así
- El nuevo punto limpio de Villaviciosa, en El Salín, listo para entrar en servicio: estas son las previsiones para el esperado equipamiento
- Villaviciosa inicia la evaluación ambiental del nuevo Plan General: este es el plazo de información y alegaciones
- Villaviciosa prepara la Navidad: así será el alumbrado de las fiestas, que ya tiene fecha para su encendido