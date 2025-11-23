¿Nuevos profetas?

Veo en la tele como Dani Alves se convirtió en predicador de la verdad y la justicia divina. El conocido jugador, que estuvo en la cárcel por presunta violación, sale ahora ante un público muy motivado diciendo que hizo un pacto con Dios si le declaraban inocente. El pacto consistía en predicar las bondades del perdón y la gracia divina. (!)

Daddy Yankie, por otra parte, agotado por una vida intensa de trabajo, calle y canciones, también confiesa que, tras tanta agitación, ha encontrado algo más profundo que le llena: la palabra de Dios. Daddy también sale predicando en Youtube.

Rosalía sale vestida de monja (aunque yo creo que lleva una camisa de fuerza) en su ultimo álbum y hace guiños a la religión con rosarios y cruces. Dice en un podcast de Radio Noia que “necesita viajar a lo místico como frustración por lo terrenal”

La película “Los Domingos” ganadora de la Concha de Oro del festival de cine de San Sebastián, trata de una adolescente que se hace monja de clausura y el libro “Instrucción de novicias”, que saldrá publicado en enero del próximo año, ha sido un éxito rotundo en Alemania. Ahora resulta que las monjas son figuras contraculturales y que hacerse monja es una provocación. (sic)

Es curioso que mucha gente llegue a lo espiritual vía refalfio, es decir, como ya tengo millones e hice de de todo y nada me llena, busco a Dios. No debería juzgarlos, que cada uno encuentre refugio donde pueda, sea el budismo, una iglesia evangélica en una nave (en Madrid hay cientos) o en la trashumancia y el veganismo.

Pero luego resulta que las monjitas que hacen las yemas de Santa Teresa han hecho una edición especial por el Lux de Rosalía y las están vendiendo como churros y también PP y PSOE están aprovechando el tirón de Rosalía y su maravilloso disco para captar el voto joven.

Este merchandising me cruje bastante

A a mí me gusta más (llamadme antigua y rancia) esa espiritualidad infantil de catecismo, cuando nos contaban que Jesús era hijo de un carpintero y no un jugador de fútbol chulito, aunque a lo mejor no estuve atenta y estoy criticando a los que llegan a lo divino a su manera y eso es lo que importa.

Habrá que preguntarle a la hermana Aurora, última Carmelita de Villaviciosa, que ya pasa de los cien años, que piensa al respecto.