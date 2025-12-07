¿Longevos en demasía?

Oigo el otro día en las noticias que los gallegos viven casi 10 años más que la media del resto de los españoles. Subraya la reportera con énfasis, que no son los andaluces con su clima agradable, sus pescaítos fritos y su cante jondo los primeros del ranking, sino nuestros a veces lacónicos primos galegos.

Se buscan las causas de tanta bonanza en la dieta atlántica, el aire fresco y el cultivo, en muchos casos, de la propia huerta. Pobre dieta mediterránea, a ver si va a ser desterrada por el carísimo marisco.

Se me ha caído un mito. Siempre pensé que en Huelva o en Cádiz la gente tenía que estar más contenta que en Santiago de Compostela, que es donde más llueve en España y, sin embargo, ahí están nuestros queridos vecinos impermeables a la humedad y a los cielos mortecinos soplando las velas con energía inusitada.

Tantos asturianos pasando temporadas en Castilla para secar la humedad de los huesos y resulta que el secreto estaba en Orense, con ese horrible calor en verano y ese frio húmedo en invierno. Quizás por eso tantos millonarios están comprando casas allí, a ver si se les pega algo y no tienen que recurrir a tratamientos en clínicas prohibitivas .

La reportera de marras sigue con su reportaje encantada de recordar a todos los provectos de la zona de Orense que, según la lotería genética, van a vivir muchos años y los entrevistados oyen la noticia con gran contento y alborozo.

Creo que hay que estar muy apegado a la vida para querer vivir cien años ¡Que pereza! Pienso en mi misma sin amigos, viuda, con una hija mayorísima y en un geriátrico con gente que me llama vidiña a voces y me dan ganas de morirme al instante.

Lo que necesitamos es que los científicos encuentren una manera de alargar la juventud, no la vejez.

O a lo mejor es que me da envidia que nuestros vecinos, con su famosa retranca y su indefinición, estén haciendo planes para el 2.050.

¡Larga y fructífera vida, galeguiños!