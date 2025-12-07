Ni se alarmen ni se asusten, aunque la verdad es que titular a un artículo de esta manera te lleva irremediablemente a pensar en alguna sentencia dictada por el juez de cualquier tribunal ahora que las salas de justicia están tan de moda a causa de tantos líos y asuntos turbios con políticos, expolíticos -y como en la tauromaquia- “subalternos” y asesores.

Efectivamente “Tres años y un día” es como una frase hecha que, con mayor o menor cuantía en la duración de la pena, nos sacude diariamente los oídos a raíz de todo cuanto está sucediendo con cierto sector (algun@s), de la llamada clase política y presuntamente, también “comisionista” o “egipcia”.

Sin embargo, en este caso la realidad es otra bien distinta pues nada tiene que ver ni con las leyes ni con la justicia ya que simplemente se trata de recordar una efeméride como la producida este pasado miércoles -tres de diciembre- fecha en la que se había publicado en 2022 mi primer escrito (“La Ruta de los Belenes”), como colaborador en La Nueva España digital de Villaviciosa.

Con frío y muy nublado amaneció el siguiente día con un enfurecido mar Cantábrico que estrellaba con fuerza sus olas en el puerto de Tazones. Era un jueves oscuro y a pesar de que no tronaba (pero como buen asturiano), decidí encomendarme a Santa Bárbara antes de ponerme frente al ordenador para atacar los primeros renglones de este artículo que en número llega a su semana 149. A poco de empezar me di cuenta de que la vida vuela muy deprisa y que cumplía esos “tres años y un día” desde mi debut en estas lides periodísticas.

Han sido muchísimas las cosas que han sucedido en todo este tiempo. Continúa la guerra en Ucrania…, sigue la historia interminable en Israel, Gaza, Sudán…, Javier Milei llegó a la Casa Rosada argentina al tiempo que Joe Biden dejaba la Casa Blanca americana de nuevo a Donald Trump…, hacia el Sáhara Occidental nadie mira…, Vladimir Putin se crece…, Nicolás Maduro aprende “inglish”, baila y tiembla…, México tiene a la primera mujer presidenta de su historia, Claudia Sheinbaum…,

¿Y en España? ¿Qué ha pasado en nuestro país? La verdad es que no sé casi por donde empezar. Es más, creo que casi no sé escribirlo sin utilizar ‘palabrotas’ porque soy una persona educada. Pero de salida, me atrevería a decir que todos aquellos que se consideren “políticos de verdad”, deberían ser los primeros en comprar las balizas V16 homologadas por la DGT para saber dónde coño están y tenerlos localizados con la esperanza de que empiecen 2026 mucho más profesionales y calmados.

No podemos seguir más tiempo así. Es absolutamente necesario recuperar la paz y el sosiego institucional. Hay que buscar y encontrar acuerdos y soluciones que redunden en beneficio de “todos” los ciudadanos españoles. Que sean buenos para “toda” nuestra nación aunque esto no le guste absolutamente nada a la portavoz en el Congreso de los Diputados de “Junts per Catalunya”, la señora o señorita Miriam Nogueras.

Hablando con vecinos y amigos o recogiendo opiniones por la calle les aseguro que, prácticamente, todos coinciden en lo mismo: Que ha llegado la hora de impartir justicia de verdad aplicando la ley hasta sus últimas consecuencias. Que se depuren todas las responsabilidades y se recupere la concordia y el auténtico y serio parlamentarismo acabando con esos enfrentamientos permanentes que se producen principalmente entre los dos partidos mayoritarios.

Otra de las cosas que también me ha llamado la atención ha sido, por ejemplo, que en las respuestas de muchos se repitiesen las mismas palabras para hablar de la actual situación y su relación con los políticos. Palabras como “mentiras”, “golfos” y “asco” son algunas de ellas. El desencanto en general es mucho más grande de lo que se imaginan nuestros gobernantes y la procesión en este caso “no va por barrios” pues les afecta a todos sean de un lado o de otro.

Los chanchullos, las mordidas, los empleos para amiguetes, los miles de asesores que asesoran poco cobrando un “pastizal”… O los sueldos que algun@s reciben sin aparecer por su despacho así como las fiestas y desmadres con poca ropa (por decir algo), son temas que tienen encendido y más que harto al pueblo. Para mayor desgracia, todo ello a costa del erario público obtenido gracias a los impuestos que pagan ciudadanos y empresas.

Tantos escándalos hacen que se cuestione a quienes mandan en la actualidad e incluso, a sus adversarios políticos que, como en muchos hospitales, continúan en lista de espera con la esperanza de sustituirles. Aunque no se hable de ello en los informativos creo que los ciudadanos están dolidos y cansados con la situación. Y hasta afiliados y simpatizantes de algunos partidos me han insinuado que, para terminar con esto, estarían dispuestos a dar su voto incluso a otro partido aunque no fuera el suyo.

Santos Cerdán, Koldo García, José Luis Ábalos y ahora el caso de Paco Salazar (ocultado por los de arriba desde hace meses), tiene a los socialistas más que tocados. Me temo que en el caso de los tres primeros las causas supondrán para cada uno de ellos más de “tres años y un día”.

Pero aquí nadie se libra y esto no va por barrios. Les afecta a todos y en el otro lado cada vez se habla más de algunos de los ‘mítines’ de Isabel Díaz Ayuso que en repetidas ocasiones parece moverse fuera del partido al que pertenece. De ella se dice que es la única que con más decisión y valentía (para otros, desfachatez), planta cara a sus rivales. Y no sé si es verdad o no pero también me ha comentado que entre sus adversarios políticos es una mujer odiada y admirada a la vez.

Creo que es hora de “cambiar el chip” pues la Navidad está a la vuelta de la esquina. Tiempo de Paz como ya escribí hace unos años. Sin embargo, los acontecimientos nos superan a diario pues, a estas alturas, algunos siguen recurriendo a la contienda civil del año 36 del siglo pasado, al terrorismo etarra y/o “resucitando” a Franco y al Valle de los Caídos más de cincuenta años después…

Deberían dedicarse a combatir y erradicar la violencia machista que semanalmente ofrece nuevas desgracias… o acabar con las listas de espera sanitarias… o buscar soluciones para la inmigración y esas personas “sin papeles” que han llegado dispuestas a trabajar en lo que no queremos hacer nosotros…. Hay que terminar con el “bullying” (acoso escolar), resolver el tema de la inmigración de la mejor manera posible y atender a todos esos “sin techo” que duermen entre cartones en muchas ciudades españolas como vi, en pleno centro de Madrid, hace tan sólo dos semanas…

Villaviciosa de Asturias ya luce por Navidad. Este pasado viernes, a las ocho de la tarde y sin tantos leds como en Vigo, tuvo lugar el tradicional “encendido” de luces en la Plaza del Ayuntamiento (llamada todavía “El Güevu” por muchos vecinos), con un acto en el que no faltó la animación musical, la chocolatada y un brindis con muy buena Sidra DOP dando comienzo a la campaña comercial navideña.

Gran animación en esta primera fiesta navideña en la que tampoco faltaron la ya popular mascota “Manzanina” ni el sorteo de ACOSEVI con muchos regalos.

Estamos en pleno “puente” de la Constitución y la Inmaculada al que hemos llegado con fuerza e ilusión después de una semana donde la ovetense Jezabel Rodríguez Asperilla resultó premiada por los miembros del jurado del XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa “Evaristo Arce Piniella” que, por vez primera, estuvo presidido por Guillermo Simón.

El miércoles, al día siguiente, se acometió la presentación pública de la Web App PolaDeMaliayo.es que es una nueva plataforma digital que nos permite descubrir cómo era la antigua Villaviciosa, la “Pola de Maliayo”, a través de una reconstrucción detallada de su trazado urbano hasta el siglo XVIII. Es un paso más que da el Ayuntamiento en la recuperación de la historia urbanística local a través de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. También a mitad de semana fue presentada la Agenda “Navidad en la Villa 2025” que recoge todos los actos y actividades previstas para estas próximas fiestas.

El viernes, a punto de rematar la semana, Ignacio Alonso L. Iñarra y varios miembros de la Asociación “Protejamos Nuestra Ría” dieron vida a una valla publicitaria del Parque Asensio Martínez Cobián (“El Pelambre”), que con anterioridad fue refugio de una preciosa nutria que ahora ha sido reemplazada por un Martín Pescador “equipado” con gorro de Papá Noel felicitando el nuevo año a todos los vecinos maliayos.

Y ayer sábado en la Fundación José Cardin Fernández se inauguró la “Ruta de los Belenes” que llega a su décima edición y que es uno de los grandes atractivos de la navidad en la Villa atrayendo a cerca de quince mil personas de todas las edades para recorrer la muestra que está concentrada en el casco histórico y que consta de siete belenes repartidos por la ya citada Fundación Cardin, la Casa de los Hevia, el Monasterio de las Clarisas, el Museo de la Semana Santa, la Iglesia parroquial de Villaviciosa y la remodelada Plaza de Abastos (ausente el pasado año).

Al acto inaugural asistieron sesenta personas destacando la presencia del arzobispo de Oviedo D. Jesús Sanz Montes, del alcalde de Villaviciosa D. Alejandro Vega Riego y de D. José Cardin Zaldívar por parte de la Fundación en la que se expone “El Belén de la Oliva”. Entre los asistentes también se encontraban varios representantes de la organización de esta “X Ruta de los Belenes 2025” que cumple diez años y que, sin duda, va a constituir de nuevo todo un éxito.

Con la inauguración de la ruta belenística de Villaviciosa en 2022 me asomé por vez primera a esta ventana dominical y digital a fin de transmitirles mi humilde opinión expresando todas mis sensaciones -quizás, a veces- “más de la cuenta”.

Llega ahora un tiempo de paz y reflexión pues la navidad te empuja hacia la familia, hacia lo que más quieres y también te invita a mirar hacia atrás y retroceder más de dos mil veinticinco años para darte cuenta de que entonces, en Belén de Judá, nacía un niño llamado Jesús perseguido por un tal Netanyahu llamado Herodes. Un niño nacido en un portal que siempre me ha acompañado a pesar de todos los errores y pecados que he cometido y que me va a seguir acompañando de por vida y por mucho más tiempo que “Tres años y un día”.