Un viaje fantástico y Feliz Navidad

Comenta mi amigo Javier López que después de muchos años, tiene la sensación de que en este 2025 parece que la gente ya no felicita “las fiestas” y que empieza a mirar un poco más -como antaño ocurría- hacia “la navidad” que es el verdadero origen de las celebraciones que se avecinan para estos próximos días de diciembre. Creo que tiene mucha razón pues, publicitariamente, en los “mupis”, vallas, carteles y folletos de todo tipo las dos palabras que forman “Feliz Navidad”, se imponen claramente a las dos de “Felices Fiestas”.

Está claro que algo pasa y me he parado a pensar si se deberá a la senda que nos han diseñado los dirigentes políticos nacionales con la intención de llevarnos como ovejas y borregos al redil de esa vergonzosa deriva por la que camina obligada nuestra sociedad actual. En opinión de algunos y en muy poco tiempo, mucho cambiaron las cosas y se ha dado un giro muy peligroso. Un giro o vuelco que es más que preocupante para los habitantes de este “mundo-mundial”.

Volviendo la vista atrás, hace ya dos mil veinticinco años qué en un pesebre de un humilde portal de Belén, nació un niño al que llamaron Jesús y que llegaba con un mensaje de amor y paz para redimir y salvarnos a todos. La Navidad es el tiempo que conmemora aquel nacimiento que simboliza la llegada de la luz y la esperanza a través de la encarnación de Dios en la Tierra.

La Navidad pues, es una festividad cristiana que los católicos celebramos cada 25 de diciembre como también lo hacen la Iglesia anglicana, varias comunidades protestantes y en general, la mayoría de las Iglesias ortodoxas. Para todos los cristianos, esa fecha representa el momento en el que Dios se hizo hombre para abrir las puertas del cielo y enseñarnos a todos el camino para alcanzar la vida eterna (sin obligar a nadie).

Si cristianos anglicanos, protestantes, ortodoxos y católicos están de acuerdo en estos planteamientos… ¿Por qué en todos los países la gente se aleja cada vez más de Dios? Aunque suene fuerte y duro, debo decirles que cada vez que he preguntado esto (y en muy diferentes ámbitos), la respuesta mayoritaria hace recaer toda la responsabilidad sobre quienes dirigen la Iglesia que es algo muy similar a lo que está ocurriendo con los políticos en la actual situación.

Muchos de ellos se sienten como si fueran dioses, caudillos o estrellas del rock & roll al ocupar esos puestos de tan importante responsabilidad y gestión y todo el pueblo lo sabe. Hay que obedecerles y tratarles bien -a veces, incluso “como ellos digan” a fin de no perder subvenciones- pues nos tienen atenazados al considerarse algo así como si fueran “los reyes del mambo”. Son los más grandes y fuertes por su dinero, petróleo, etc. y algunos, hasta por sus ‘botones nucleares’.

Nos guste o no, nos dominan y “hacen de su capa un sayo” obrando con absoluta impunidad amparados en su propio criterio. No tienen en cuenta a nadie más. Se consideran infalibles y siempre tienen razón. Cada uno en su estilo… Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamín Netanyahu, Nicolás Maduro, Viktor Orbán y otros más que también están ahí sin haber asomado la cabeza por ahora. Estos individuos tienen desestabilizada y en jaque a más de media población mundial.

Pero no solo son esos “grandes” mandatarios. Esta semana llega la noticia de que en Bolivia el que fuera presidente del país desde 2020 y hasta hace solo un mes ha sido detenido por un caso de corrupción. Luis Arce, economista y catedrático universitario, perteneciente al partido Movimiento al Socialismo, fue también ministro de Economía entre 2006 y 2017 con el expresidente Evo Morales a quien sustituyó… ¡Cómo para fiarse de lo que puede aparecer por ahí!

Por lo que respecta a nosotros siento vergüenza y mucha tristeza al ver lo que está ocurriendo con varios cargos políticos, expolíticos y dirigentes de diferentes formaciones pero que parece que se han puesto de acuerdo para una sola cosa: Desprestigiar y cargarse un gran país como es el nuestro. Ojeando la prensa de los últimos días podrán leer titulares que producen asco, pena y dolor…

El exministro y ya también exdiputado, José Luis Ábalos (ahora en la cárcel madrileña de Soto del Real), cobró un millón de euros de la trama de hidrocarburos por amañar la licencia según ha certificado la UCO… También han detenido a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos…

Las actuaciones de la UCO salpican a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, que alega que hace “más de seis años” que no “despacha” con el expresidente de la SEPI detenido. Defiende que nombró a Vicente Fernández Guerrero porque tenía una trayectoria que lo avalaba en la Junta de Andalucía pero niega que sea una persona de su entorno…

Se ha detenido al empresario vasco Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Los agentes de la UCO han realizado 19 registros en diferentes empresas, algunas por las que pasó Leire Díez. Todas ellas vinculadas a la sociedad mercantil navarra atribuida a Alonso y Cerdán. Esta detención cierra uno de los círculos de investigación sobre la corrupción de la trama Koldo…

Y como suele pasar siempre, “¡éramos pocos y parió la abuela!” al aparecer nuevos casos de este “mix” de poder y erotismo con la dimisión presentada por el socialista José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos tras ser denunciado por acoso sexual. Lo mismo ha ocurrido con el líder y secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, denunciado por una concejal de su propio partido. Lo último (cuando escribo esto), es la dimisión de todos sus cargos del asturiano y senador socialista por Valladolid, Javier Izquierdo, pese a no haber sido denunciado de momento…

Cerrando este bloque oscuro y negro en este tiempo de navidad blanca con los intentos de apertura de las estaciones de esquí asturianas, llegó también la tremenda reflexión de Gerardo Sanz, exalcalde socialista de Llanera: “Este no es el PSOE que yo conocí, es hora de que alguien diga basta. Mientras Pedro Sánchez no baje de ese pedestal, el partido seguirá cayendo en barrena, arrastrando con él el nombre de una formación que fue imprescindible para este país".

Han sido tres años y quince días en los que, semanalmente, me he asomado a sus casas a través de esta sección de “Opinión” y llega ahora el momento de agradecer públicamente a esta edición digital del periódico LA NUEVA ESPAÑA de Villaviciosa, el haberse acordado de mí para participar y colaborar en ella, prácticamente, desde sus inicios.

En todo este tiempo puedo asegurarles que me he sentido como si fuera todo un ‘periodista de raza’ tratando de llevar hasta sus hogares la inmensa mayoría de los temas de actualidad por Villaviciosa y su entorno, aportando siempre, mi criterio y humilde opinión personal y sincera con el riesgo que conlleva.

Ha sido un viaje fantástico que ha durado ciento cincuenta semanas, en las que desde el primer momento, asumí la responsabilidad y compromiso personal con un buen amigo de Nava, José María Ordóñez, redactor de LNE que hace muchos años se desplazó hasta Carancos - Ceceda, para hacer un reportaje a una pareja que acababa de llegar de Madrid con dos cámaras de vídeo y algún que otro aparato, dispuesta a poner en marcha una productora y un canal de televisión local en plena zona rural.

Para Chema Ordóñez aquella debió ser una de sus primeras incursiones en el mundo del periodismo que, hoy en día, sigue ocupando su vida. De la misma manera, a mí me atrapó para siempre el mundo de la comunicación, el video y la TV. en el que he desarrollado toda mi actividad profesional hasta mi retirada tras más de cuarenta años en el sector audiovisual.

Puesto el “belén” en casa creo que solo me falta poner la “estrella” en lo más alto de este Árbol de Navidad con el que me despido: Les agradezco de corazón a todos ustedes -mis lectores y amigos- que me hayan hecho tan suyos con todas esas felicitaciones y enhorabuenas que por correo y ‘wasaps’ me han enviado en este tiempo y que conservaré con mucho cariño.

Ahora trataré de disfrutar de la familia, de mis hijos y nietos así como de terminar el segundo volumen de mi libro dedicado al automovilismo deportivo y los rallyes (“La cuneta al Desnudo” 2), con la esperanza de presentarlo el jueves 23 de abril que será el Día Internacional del Libro 2026. A todos… ¡Feliz Navidad!