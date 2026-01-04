La Pastorela no tiene quien la cante

Alrededor de la Navidad, en el transcurso de los siglos, se han ido realizando una sucesión de manifestaciones que se hicieron costumbre: la Misa de pastores o Pastorela, es una de ellas, repetida de generación en generación desde hace siglo y medio en Villaviciosa. Su música y sus cantos llenos de recuerdos y voces familiares, aprendidos y guardados en nuestro corazón desde la infancia, despiertan en nosotros una dulce y triste nostalgia. Una tristeza que se torna en aflicción al comprobar que este año nuestra Pastorela solo la sustentan las voces de Ovidio Vecino y un meritorio acompañante.

El Coro Parroquial de voces masculinas ha ido perdiendo elementos por edad y fallecimiento, pero no se renuevan sus componentes. Lo mismo se puede decir de la Coral Capilla de La Torre, compuesta en su mayor parte por voces femeninas, en la que sumando tenores, barítonos y bajos no pasan de media docena, y uno se pregunta si acaso los hombres en Villaviciosa están perdiendo la voz. Cierto que las circunstancias animan poco a cantar, pero un pueblo que no canta es un síntoma alarmante de pérdida de identidad cultural y de raíces, y un pueblo sin raíces es un pueblo sin mañana. La rotura de la transmisión de su historia y costumbres no significa solo la pérdida de su patrimonio, es también la pérdida de su capacidad para subsistir como pueblu.

La música de las campanas, los sonidos de la aldea y los cantos en los chigres, molestan al nuevo turista, por el que todo se hace y del que todo se espera y, al que, en un absurdo sinsentido, hay que ofrecerle el ambiente, la gastronomía y la música igual o parecida a la del lugar del que huye. Y así vamos perdiendo lo nuestro en favor de una globalizada desculturización.

La Misa Pastorela, fue obra compuesta para ser cantada a dos o tres voces con órgano, dentro de la copiosa literatura sinfónica del compositor aragonés Pablo Hernández Salces, en 1867, alumno fiel y aventajado del notorio maestro Hilarión Eslava, realizando a lo largo de su vida composiciones y métodos de órgano y solfeo que obtuvieron importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales. La Misa Pastorela probablemente fue adoptada en la Villa como música navideña hacia 1870, en tiempos de Rufino González Nuevo, primer director de la Escuela de Música y Banda Municipal de Música de Villaviciosa y cantada por los distintos coros que en la parroquia hubo. Especial memoria queda de los coros parroquiales de Manuel Alberdi y siguientes, especialmente por su calidad y número de voces, el compuesto y dirigido por el que sería Maestro de Capilla de la Catedralde Oviedo y maestro de música del Seminario, don Eugenio García Antuña, por entonces sacerdote y organista de la parroquia, cuya labor fue fundamental en la formación musical de aquella generación de villaviciosinos de los años cuarenta del pasado siglo y en la interpretación de la Pastorela, coros que continuaron acompañando otros organistas: don Manuel Arce, Susana García Lastra y Luisa Cambiella.

Y mientras el coro parroquial recupera la voz, estaría muy bien que la Coral Capilla de la Torre, que dirige el también director de la Banda Municipal de Música , José Antonio Fernández,incluyera en su repertorio la Pastorela, pienso que sería muy fácil para los y las integrantes de la Villa que, sin duda, la conocen de memoria.

El Ayuntamiento de Villaviciosa, en su encomiable propósito de hacer Bienes de Interés Cultural la Danza del Portal y la exposición navideña de Portalinos, podría incluir también la Misa Pastorela.

Y por más pedir,ahora que estamos en el momento de realizar nuevos propósitos, a aquellas voces masculinas que les gusta cantar y se consideren agraviadas porque ni el chigreru ni la muyer les dejan cantar en el chigre ni en casa, prueben a hacerlo en el coro parroquial o en la Coral Capilla de la Torre, además del sustento cultural, descubrirán que pueden ser más felices.