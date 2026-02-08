Llega febrero

Ya estamos sufriendo febrero, que como bien dijo algún poeta, es un mes cruel. Emulando a la película “Una batalla tras otra”, nosotros estamos sufriendo una tormenta tras otra; el agua en demasía revienta las fuentes y pone el peligro cosechas y rutinas.

El nuevo año trajo como novedad viento, nieve y frío y, como de costumbre, bronca entre los que mandan. Ahora toca de quién es la culpa del estado de las vías que hace cuatro días nos iban a llevar de 350 kilómetros hora al estrellato mundial: el mundo se divide entre aprensivos que no se atreven a coger el tren y entre los que quieren y no pueden.

Y más bronca con los inquilinos morosos y las pensiones y los inmigrantes y Trump, que cada día está más roxu y más faltón. Pero la palma de la semana la lleva el tema Barbacid pidiendo dinero para financiar su investigación contra el cáncer de páncreas. ¿Cómo es posible que ese dinero lo gane un futbolista o un tal Broncano como si tal cosa y un equipo que salva vidas tenga que andar mendigando por las televisiones? O tempora, o mores, decía Cicerón. La gente tendría que salir a la calle en manifestación multitudinaria.

Menos mal que Macron nos alegró la semana con sus gafas azules de aviador, que provocaron tal envidia a la par que admiración que se terminó el stock en 48 horas. Dicen las encuestas que ahora Macron subió en popularidad y todo por un bonito par de gafas cool que le dan un aire de duro del oeste, de hombre seguro y firme que, sin embargo, sin gafas, no se comía ni un croissant. For sure.

Las revistas del corazón siguen animándonos la frías mañanas con sus reportajes únicos, aunque últimamente la peña está de capa caída.

Urdangarín sale lamentándose de lo mal que lo pasó en la cárcel y lo mucho que lloró durante tres meses. Las memorias de Urdan durarán lo que duraron las de Isabel Preysler o Mar Flores, una semana y a otra cosa mariposa. El hijo del todopoderoso Beckham y su mujercita se separan del clan y dicen que lo de su familia es puro teatro. Espero con ansia más noticias.

Isabel Sartorius ingresada, pobre mujer, que vida tuvo tan infeliz, y Morata que se separa y tiene cuatro churumbeles, y Bisbal con lo majo que parece y sin embargo una ex arremete contra él diciendo que tiene dos caras. ¡Ave Maríaaaa!

En fin, que está el mes tristón.

Menos mal que solo tiene 28 días.

Esperemos que la primavera no venga con una esquina rota.