Opinión
Gracias, Mino, por haber estado aquí
El fallecimiento del misionero y pintor de Villaviciosa Maximino Cerezo Barredo, "Mino", este pasado viernes, a los 93 años, en Madrid, deja un hondo pesar en su municipio de origen y cientos de testimonios de condolencias, mensajes de cariño y respeto por la figura tanto del religioso como del artista. Ángel Valle, presidente de la Asociación Cubera, expresa en este artículo su experiencia con un hombre excepcional del que el concejo se siente "sinceramente orgulloso".
Suele resultar sencillo hacer loas de las personas que nos dejan, lo más difícil es convertir en palabras el agradecimiento sincero hacia alguien por el mero hecho de haber tenido un cierto acceso a su vida. Afrontamos de todos modos el reto de escribir unas líneas a riesgo de no acertar a explicar la huella que deja este paisano nuestro.
Conocimos a Mino Cerezo tras su regreso a España, después ya de toda una vida de misiones en la América injusta a la que llegaba, en el último cuarto del siglo pasado, la luz de una Iglesia comprometida con los más débiles. Su grano de arena fue mucho más que eso, creando toda una imaginería comprensible para el pueblo que acercaba el mensaje cristiano a pie de calle (cuando la había).
Al mismo tiempo, su compromiso ayudó a formar personas, a ofrecerles un camino vital y profesional que aún hoy, medio siglo más tarde, siguen agradeciendo de corazón los chicos y chicas que lo conocieron en Juanjui, en mitad de la selva peruana, como bien recogía el reportaje que Leonor Suárez preparó con Isolina Cueli para la televisión asturiana y Asturias Semanal (2021).
De Mino nos interesaba en principio su enorme producción artística en forma de tablas, frescos murales gigantescos o incluso diseño de espacios eclesiásticos, repartida por toda la América hispánica y buena parte de Europa; eso y sus orígenes villaviciosinos que, pese al paso del tiempo, incluso recordaba con sorprendente frescura y naturalidad.
De ese contacto, desde la Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa, nació un cuaderno Cubera y una exposición pictórica en su pueblo natal con la que rompía su, hasta entonces, inquebrantable rechazo a ese tipo de exhibición pública. Compartió con nosotros su obra figurativa de contenido religioso y su más reciente producción en el terreno de la abstracción. Los problemas de visión que le regalaba la edad no hicieron más que animarle a explorar nuevos lenguajes estéticos y nuevos formatos a través de las tecnologías digitales.
Pero más allá del artista y del misionero claretiano, su conversación pausada, siempre interesada e interesante, su personalidad modesta y firme, sus inquietudes y su aplomo, el propio de una persona que sabe que ha hecho en su vida lo que tenía que hacer, nos ha reportado, en este lustro largo de trato familiar, mucho más que una pintura o un mensaje esperanzador.
Se nos va la persona y con ella su carácter amable, acogedor, afable y campechano, pero deja una huella permanente su compromiso con la justicia, su comprensión hacia la marginalidad, su esfuerzo por ayudar al necesitado y su optimismo para enfrentar la vida, incluso tras nueve décadas de lucha por grandes ideales que raramente se daban por alcanzados.
Por todo eso, cuando ha llegado el momento de asumir que no habrá sitio para una nueva charla pendiente, nos queda la satisfacción de haber conocido, haber tratado, a un hombre lleno de energía contagiosa del que Villaviciosa (por la pequeña parte que le toca) puede sentirse honrada y sinceramente orgullosa.
- Casi 5.500 nuevas viviendas, la mayoría en la zona rural, para atender la demanda del crecimiento de Villaviciosa que se prevé en el nuevo Plan General
- Comienza la obra de mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), que costará 2,6 millones de euros
- Villaviciosa celebra los 200 años de la fundación de las Carmelitas Vedrunas: misa y chocolatada en el colegio San Rafael para honrar a Santa Joaquina
- Villaviciosa celebra este sábado un Antroxu con récord de participantes y premios: la guía para no perderse detalle
- Aprender a podar los manzanos de sidra y conocer los cuidados que requieren en invierno: así es la formación teórica y práctica que ofrece el Serida en Villaviciosa
- Nuevo récord de participación en la Carrera Galbán de Villaviciosa, con 1.125 inscritos en la marcha solidaria que partió de la plaza del Ayuntamento
- La DOP de la sidra, en su mejor momento, ultima la entrada de tres nuevos llagares en la marca: 'Este año habrá más que nunca
- Villaviciosa estrena su primer punto de compostaje en la zona rural: está ubicado en Seloriu y podría extenderse a otros pueblos