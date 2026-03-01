Cosas bonitas

Un paseo en bicicleta al atardecer. Una película iraní en un cine donde nadie come palomitas. El libro nuevo de Pierre Lemaitre/ Amelie Nothomb.. Mirar a un bebé dormir.

Gel de ducha que huela a bergamota. Un niño pequeño en triciclo. Un día frío pero con sol y el cielo muy azul. Un paseo en barca. Comprar un vestido bonito en un mercadillo. Un masaje en la espalda. Un helado italiano. Un café portugués. Una panadería francesa. Un frixuelo relleno. Castañas en otoño. Granizado de limón en agosto. Un camino lleno de hortensias. Dar los buenos días al conductor del autobús. Planear un viaje. Una caja de bombones negros. El rugido del mar. Ir a buscar a alguien al aeropuerto. Un cachorro de perro/gato haciendo monerías.

Un desayuno lento. Un pote asturiano. Descubrir un nuevo autor. Esa mano que impide que tropecemos. Un campo de lavanda. El armario ordenado. El olor de un campo seco después de la lluvia. Un chico tocando el violín en la calle.

Buenos momentos que recordar.

Y como siempre, que no falte la sidrina.