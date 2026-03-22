El Ateneo – 115 marzos de un acto poético

Para que el Ateneo sea como es hoy hay un devenir histórico que comienza en un marzo de 1911. Tiempo de política convulsa, de Restauración, con Canalejas en el gobierno de la nación intentando democratizar la Monarquía de Alfonso XIII, y con las clases obreras en expansión.

En aquel marzo, en la Villa, todavía no había nacido el arbolón de Santa Clara, ni se había plantado la palmera de la Plaza Caveda y Nava, los edificios del Ayuntamiento y la Plaza Cubierta estaban recién estrenados, la Canalización de la Ría continuaba sus obras y se seguía demandando y luchando por el ferrocarril. Pedro Pidal Arroyo era alcalde de Villaviciosa y Alejandro Pidal diputado por el distrito. La Azucarera, El Gaitero, La Tierrina y varias industrias lácteas, atraían mano de obra que ocupaban a un gran número de obreros y obreras. Aparece la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos de Villaviciosa que ofrecía principalmente atención médica. Varios periódicos locales se hacen eco de las noticias que publican semanalmente, en el Teatro Alonso se ofrecía teatro, variedades, cine y se escuchaba zarzuela, se bailaban valses, polkas y pasodobles en el casino, en las fiestas y romerías la gaita era el instrumento rey, se cantaban tonadas, se bailaba a lo pesáu, a lo llixeru y la danza prima.

En este ambiente hacía algún tiempo que en el bulle-bulle de la Villa se venía germinando la idea de la creación de un centro de instrucción para los trabajadores. Un obrero que viene de Almería como electricista al salto de agua de Amandi, envía una carta a “La Voz de Villaviciosa” firmando como Cristóbal Cano, publicada el 22 de febrero de 1911, en la que pide para los obreros de Villaviciosa “un centro de instrucción y recreo en el que se estudie, se ilustre y se den conferencias para sacarnos del estado de ignorancia en que nos hallamos…y para apartar de la taberna a tantos menestrales que hoy son asiduos concurrentes a tan torpe lugar… Un centro sin matiz político alguno y en el cual se ofrezca la enseñanza de la Religión, Gramática, Caligrafía, Aritmética, Dibujo, Geografía, Historia de España, Fisiología e Higiene, Economía Política, etc.”, y termina …”En dicho centro no ha de haber bebidas alcohólicas de ninguna clase, y sí solo aromáticas como el café, té manzanilla, etc.”. (El Sr. Cano, debía ver la taberna como un lugar cargado de todos los vicios y una amenaza para el orden moral, social y la alienación del individuo, tan denunciado entonces por patronos, defensores de la moral, la higiene y partidos políticos, y desconocía seguramente la importancia del chigre como espacio social y de sociabilidad popular: tertulias, reuniones políticas, juegos, canciones, música, bailes y gastronomía. En todo caso, la educación se impuso, el chigreru no hizo caso y hoy es el amo de la calle, siendo el chigre – en el nuevo orden sidrería-, objeto de estudio y análisis de historiadores, etnógrafos y sociólogos).

Caló en la gente la propuesta del Sr. Cano y se estableció una Comisión organizadora que se reunió el día 4 de marzo en la escuela pública en la que tuvo lugar la Asamblea Constituyente de la sociedad con el nombre de “Círculo Obrero”, con sede social en el piso principal de una casa sin número de la Calle Balbín Busto, probablemente el nº 22, eligiendo como presidente al promotor de la idea, Cristóbal Cano. El día 15 de marzo –a excepción, quizás, de Julio César, los idus eran considerados por los romanos días de buenos augurios-, el Gobierno Civil aprueba los estatutos de la sociedad, que cambia el nombre por el de sociedad “Ateneo Casino Obrero”, con dos tipos de socios, protectores y de número, los socios de número pagaban una cuota mensual de una peseta, los alumnos hijos de socios igualmente una peseta al mes, los de no socios, una cincuenta.

El Pleno Municipal del Ayuntamiento realizado el 20 de marzo, recoge una petición de la sociedad “Ateneo Casino Obrero” para que el Ayuntamiento les ceda el menaje y los enseres que habían sido destinados para la Escuela de Artes y Oficios, nunca realizada. El ayuntamiento se los cede pero haciendo inventario y exigiendo recibo de ello y con la condición de que los devuelvan cuando se los pidan y en las mismas condiciones que lo reciben. No sabemos cuánto y qué eran los menajes y enseres, pero probablemente fueron insuficientes, pues para poder dar comienzo a las clases el Ateneo emitió 100 obligaciones reintegrables de dos pesetas para comprar material escolar.

Acaso por el cambio de nombre de la sociedad, el 25 de marzo se reúnen de nuevo los socios fundadores en el local social, y acuerdan dar por constituida la Asociación y nombran la Junta Directiva que la habrá de regir, refrendando en la presidencia a Cristóbal Cano, Vicepresidencia para Gerardo Puente, secretario Pantaleón Menéndez, vicesecretario Mariano Fresno, tesorero José Pérez Llera, bibliotecarios 1º y 2º, Maximino Barredo y José González, y vocales Manuel Busto y Andrés Miravalles. Estos fueron los que en un atareado mes de marzo de 1911, iniciaron este ilusionante proyecto. En el mes de abril ya tenían 111 socios de número y 40 socios protectores, y el 1º de mayo hicieron la inauguración oficial con una conferencia de Fermín Canella, rector de la Universidad de Oviedo.

Hoy, 115 marzos después, la Sociedad Ateneo Obrero de Villaviciosa, cuenta con 1.387 socios y socias de número y más de cuatrocientos socios beneficiarios, que participan y se benefician de las actividades que demandan los nuevos tiempos, pero con la misma ilusión y el mismo espíritu que soñaron entonces para realizar aquel acto poético en la Villa. Hoy, en su 115 cumpleaños queremos recordarlo y celebrarlo, porque somos lo que recordamos y aquello que soñamos ser. ¡Salud y larga vida al Ateneo!.

Güey, Día Mundial de la Poesía, otra poética y otros poetas: Xuan Pedrayes, Xicu Díaz, Rogelio Estrada…n’ otru actu poéticu, ven irguíu, al lláu de la Casa los Hevia, xuntu la Plaza de la Poesía, un poema fechu horru va cinco sieglos con versos de madera y piedra, que un díe quixeren rescatar del desdexu y l’ escaecimientu y tornar a llevantalu. Y ehí ta, col argullu ñoble d´un soñador austeru, que diría el poeta, col sofitu del Ayuntamientu, pa exemplu de xeneraciones futures, de respetu pel patrimoniu y pa mayor gloria de la nuesa cultura.